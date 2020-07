Die Schwedin Sophia Bendz wird zum 1. September Partnerin bei dem Berliner VC Cherry Ventures. In den vergangenen Jahren arbeitete sie beim Wagniskapitalgeber Atomico in Stockholm, Ende 2018 stieg sie dort zur Partnerin auf. Laut Cherry wird sie auch nach ihrem Wechsel in Schweden bleiben und dort die Präsenz des Investors in Nordeuropa ausbauen.

„Sophia ist eine der erfolgreichsten Angel-Investorinnen Europas mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz“, so Filip Dames, Founding Partner bei Cherry Ventures zu Gründerszene. „Daher freuen wir uns sehr, dass wir sie als Partnerin für unser Team gewinnen konnten.“ Bendz verantwortete bei Atomico bisher das Angel-Programm. Die 40-Jährige ist außerdem selbst aktive Angel-Investorin: Einer ihrer Schwerpunkte liegt auf dem Bereich Femtech. Sie ist unter anderem an Firmen wie Clue oder Grace Health beteiligt.

Bendz engagiert sich außerdem als Innovationsberaterin des schwedischen Ministerpräsidenten. Vor ihrer Tätigkeit als Investorin war sie von 2007 bis 2014 als Global Marketing Director bei dem Streamingdienst Spotify tätig.

Erste Partnerin bei Cherry

Der Neuzugang aus Schweden ist die erste Frau, die bei dem Early-Stage-Fonds Cherry Ventures in den Partnerkreis aufsteigt. Der Berliner VC wurde 2013 von Filip Dames, Christian Meermann und Daniel P. Glasner gegründet. Neben den drei Founding Partnern wurde 2016 außerdem Thomas Lueke zum Partner ernannt.

Die meisten der großen VC-Firmen werden fast ausschließlich von Männern geführt. Das zeigt auch eine Umfrage, die Gründerszene kürzlich durchführte:

Umfrage:

Wir haben die 20 aktivsten VCs in Deutschland (Zahl der Finanzierungsrunden laut Dealroom.co) um Auskunft zum Frauenanteil auf Partnerebene gebeten. Elf von ihnen liefert uns eine konkrete Zahl. Vier VCs** lehnten es von vornherein ab, an unserer Umfrage teilzunehmen, von fünf Wagniskapitalgebern*** bekamen wir auch auf mehrmalige Nachfrage keinerlei Rückmeldung. Verhältnis Männer : Frauen mit Partner-Titel bei den VCs HTGF: 6 : 3

IBB: 3 : 1 (Directors)

Target Global: 7 : 1

Bayern Kapital: 2 : 0 (Geschäftsführer)

Cherry Ventures: 5 : 1 (inkl. Sophia Bendz)

Project A: 5 : 0

Tengelmann Ventures: 5 : 0

Acton: 6 : 0

Holtzbrinck Ventures: 8 : 0

Btov: 12 : 0

Earlybird: 15 : 0 ** Wellington Partners, Target Partners, Creathor, Ecapital

*** Global Founders Capital, Point Nine Capital, Picus Capital, Hasso Plattner Ventures, Avala Capital

