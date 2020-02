Geldnachschub für europäische Startups: Atomico, die Risikokapitalfirma von Skype-Gründer Niklas Zennström, hat einen weiteren Fonds geschlossen. Rund 756 Millionen Euro (820 Millionen Dollar) steuerten Geldgeber aus aller Welt für neue Frühphasen-Beteiligungen bei, teilte Atomico am Dienstag mit.

Atomico bleibt Prinzipien treu

Der „Atomico V“ genannte Fonds ist der fünfte und bisher größte des Londoner Großinvestors. Beim Vorgängerfonds 2017 waren umgerechnet rund 705 Millionen Euro zusammengekommen. „Atomico verwaltet nun, den neuen Fonds inbegriffen, ein Gesamtvermögen von 2,7 Milliarden US-Dollar“, heißt es.

Der VC investiert vorwiegend in Startups mit fortgeschrittenem Geschäftsmodell, frühestens jedoch ab der Series A. Einen Fokus auf bestimmte Branchen oder Technologien gebe es nicht, auch nicht vor dem Hintergrund der Klimadebatte, sagte Atomico-Partner Hiro Tamura auf Nachfrage von Gründerszene. „Es stimmt, dass die Gesellschaft in diesem neuen Jahrzehnt vor einigen der größten Herausforderungen der Geschichte steht. Aber in den größten Problemen der Welt liegen auch die größten Marktchancen“, so Tamura.

Erste Investments in Deutschland

Das Geld aus dem neuen Fonds soll wie in den Jahren zuvor mehrheitlich an Neugründungen mit Sitz in Europa fließen. Erste Investments wurden allerdings schon vor der nun verkündeten Schließung getätigt, darunter auch in deutsche Startups: etwa in das Berliner Unternehmen Infarm, das vernetzte Gewächshäuser entwickelt und 2019 rund 88 Millionen Euro Risikokapital erhielt. Anfang Januar wurde zudem das 54-Millionen-Investment in Scoutbee bekannt: Die Jungfirma aus Hausen bei Würzburg betreibt eine Suchmaschine für Lieferanten und Spediteure. Auch bei dieser Finanzierungsrunde war Atomico der führende Geldgeber.

