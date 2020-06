Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Audi zieht ins Silicon Valley: Um Fahrerassistenzsysteme für den US-amerikanischen Markt anzupassen und zu entwickeln, hat der deutsche Autobauer ein Forschungs- und Entwicklungsbüro aufgemacht. Das sogenannte Audi Automated Driving Development-Büro (A2D2) befindet sich in San Jose und beschäftigt zunächst rund 60 Mitarbeiter. Das Unternehmen sagte dem US-Medium Techcrunch, A2D2 werde die „Flexibilität haben, schnell neue Software zu entwickeln und mit nahe gelegenen Startups für produktionsbezogene Anwendungen zusammenzuarbeiten“. Das neue Büro konzentriert sich auf die Weiterentwicklung sogenannter Level 2-Systeme, bei denen zwei Hauptfunktionen automatisiert sind, aber immer noch ein menschlicher Fahrer am Steuer sitzt.

Die Nachricht folgt auf eine Meldung im Mai, als der Ingolstädter Hersteller beim neuen Audi A8 auf den Autopiloten verzichtete, da eine international einheitliche gesetzliche Regulierung fehle, wie es damals vonseiten des Managements hieß. [Mehr bei Techcrunch]

Auf Gründerszene: Jens Begemann hat das Spiele-Unternehmen Wooga elf Jahre lang geleitet. Jetzt nimmt er seinen Abschied. Im Podcast schaut Begemann zurück auf seine Zeit in dem deutschen Vorzeige-Startup, dem selbst die Kanzlerin schon einen Besuch abstattete. Ganz ohne Auf und Ab ging es in der erfolgreichsten Spielefirma Deutschlands dabei aber nicht. [Mehr bei Gründerszene]

Volkswagen hat weitere 200 Millionen US-Dollar in Quantumscape investiert, ein Startup, das aus der Stanford Universität hervorgegangen ist und Feststoffbatterien für Elektroautos entwickelt, die eine größere Reichweite und schnellere Ladezeiten haben. Sie gelten in der Branche als „Heilsbringer“, die die Elektromobilität massentauglich machen sollen. Bereits im September 2018 investierte Volkswagen 100 Millionen Dollar in die kalifornische Firma. [Mehr bei Techcrunch]

Oracle hat die Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres gemeldet und dabei die Umsatzprognose der Analysten verfehlt. Die Erlöse gingen im Quartal, das am 31. Mai endete, um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 10,44 Milliarden US-Dollar zurück. Auch der Ausblick ist nicht rosig: So erwartet die Softwarefirma einen Rückgang im Firmengeschäft. [Mehr bei Bloomberg und CNBC]

T-Mobile und Sprint haben wenige Monate nach der Fusion Entlassungen angekündigt, von denen Hunderte von Sprint-Mitarbeitern betroffen sein sollen. Auch der Konkurrent AT & T will laut eines Medienberichts mehrere tausend Mitarbeiter entlassen, nachdem am Wochenende bereits bekannt wurde, dass das Unternehmen auch den Verkauf seiner Videospiele-Sparte Warner Bros. Interactive Entertainment für rund vier Milliarden US-Dollar erwägt, um Schulden abzubauen. [Mehr bei Techcrunch und Bloomberg]

Doordash, ein Lebensmittel-Lieferservice in den USA, wird vom Bezirksstaatsanwalt in San Francisco wegen angeblich unfairer Geschäftspraktiken und falscher Klassifizierung der Arbeitnehmer verklagt. Eine weitere juristische Auseinandersetzung droht Apple in Europa. Dort leitet die EU-Kommission ein Untersuchungsverfahren gegen Apple Pay und den App-Store ein, bei dem es unter anderem darum geht, ob das Unternehmen Mitbewerber benachteiligt hat. [Mehr bei The Verge und Wall Street Journal]

Netflix-Gründer Reed Hastings baut laut eines Medienberichts eine 2100 Hektar große Luxus-Ranch in den Rocky Mountains. Die Ranch soll ein Fortbildungszentrum für Lehrer werden. Hastings ist einer der größten Unterstützer einer Bildungsreform in den USA. [Mehr bei Vox]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Seit 2015 bietet Movinga seinen Umzugsservice an – und durchlief seitdem einige Krisen. Trotzdem hat die Berliner Firma jetzt eine interne Finanzierungsrunde in Millionenhöhe abgeschlossen. [Mehr bei Gründerszene]

