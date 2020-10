Wochenrückblick

Fastic, Beyond Meat und Tipps von Ralf Dümmel – das sind die Food-News der Woche

Szeneköpfe investieren in eine Berliner Diät-App, der Aktienkurs von Beyond Meat explodiert wegen eines Gerüchts und ein TV-Investor erklärt, wie Startups in den Handel kommen.