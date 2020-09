Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Nach wochenlangem Hin und Her soll die Tiktok-Muttergesellschaft Bytedance kurz davor stehen, bekannt zu geben, welches Unternehmen der Käufer ihres US-Geschäfts sein wird. Microsoft und Walmart haben ihr Interesse an der Übernahme der beliebten Video-App bekundet. Auch Oracle soll ein weiterer Spitzenreiter bei den Verhandlungen zum Verkauf sein. Anfang der Woche wurde berichtet, dass ein Käufer bereits feststehen soll. „Business Insider“ hat Experten gefragt, welche Auswirkungen eine Übernahme des US-Geschäfts von zum Beispiel Microsoft, Walmart oder Oracle auf Tiktok haben könnte. Microsoft könnte die Video-App vor allem dazu nutzen wollen, seine Reichweite bei jüngeren Verbrauchern auszubauen.

Und obwohl die Zukunft von Tiktok noch nicht geklärt ist, rollt die Video-App neue Features aus. Ein neuer Service soll Marken helfen, Marketing-Kampagnen kreieren und messen zu können. Außerdem können Nutzer mit der neuen Funktion namens Stitch Videoausschnitte anderer Tiktok-User in eigene Posts einbauen. [Mehr bei Business Insider und yahoo finance]

Auf Gründerszene lest ihr heute: Der 24-jährige Dennis Müller baut seit Monaten an der Produktivitäts-App Amie. Schon jetzt gibt es dafür eine lange Warteliste. Wieso eigentlich? Und wozu der Hype? [Mehr bei Gründerszene]

Das US-Justizministerium bereitet sich Berichten zufolge darauf vor, eine Kartellklage gegen Google einzureichen. Das Unternehmen, das weltweit etwa 90 Prozent des Web-Suchverkehrs kontrolliert und die Online-Werbung dominiert, steht bereits im Fokus anderer Kartellmaßnahmen. Das Justizministerium soll seit Monaten ein Kartellverfahren gegen die Technologiefirma aufbauen. [Mehr bei New York Times]

Facebook will hunderttausende Facebook- und Instagram-Nutzer dafür bezahlen, diese Apps vor den US-Wahlen 2020 nicht mehr zu benutzen. Das berichtete die Journalistin der Washington Post, Elizabeth Dwoskin, am Donnerstag. Im Rahmen einer Studie will die Firma von Mark Zuckerberg so die Auswirkungen der Apps auf die Politik untersuchen. [Mehr bei Facebook und Business Insider]

Twitter hat am Donnerstag einige Posts von US-Präsident Donald Trump mit einem Warnhinweis versehen. Es ist bereits das dritte Mal, dass der Kurznachrichtendienst diesen Schritt geht. „Unser Ziel ist es, zu verhindern, dass Menschen Ratschläge zu zweimaligen Abstimmungen (Anmerk. d. Redaktion: bei den US-Wahlen) geben, was möglicherweise illegal ist“, schrieb das Unternehmen in einem Tweet. [Mehr bei CNBC]

Nach einem Höhenflug sind die Technologiewerte an der Börse am Donnerstag abgestürzt. Der Nasdaq schwächelte um fünf Prozent und für den Markt war es seit Juni insgesamt der schlechteste Tag. [Mehr bei Handelsblatt]

Gute Nachrichten für Nostalgiker: Nintendo legt seine erste Spielekonsole neu auf. Zum 35. Geburtstag des bekanntesten Spiels Super Mario Bros. soll die limitierte Neuauflage von Game & Watch natürlich auch verschiedene Super Mario Spiele enthalten. Und so schön ein wenig Nostalgie auch ist, vor 40 Jahren war die erste Spielekonsole noch nicht mit einem Farbdisplay ausgestattet, die neue Version wird es aber sein. [Mehr bei Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Als hätte die Corona-Krise der Fernbusbranche nicht schon genug geschadet, bekam es der Kölner Anbieter Pinkbus nun auch mit Anwälten zu tun. Aus Sicht der Deutschen Telekom ähneln die pinkfarbenen Fahrzeuge und das entsprechende Logo des Startups zu sehr dem schrillen Magenta-Ton des Konzerns. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Startup über Anwälte des Konzerns stolpert. [Mehr bei Gründerszene ]

