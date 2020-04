Ein Beitrag von Olaf Jacobi, Partner beim VC-Fonds Capnamic Ventures

Zu Ratschlägen für Startups in der Corona-Krise wurde schon viel geschrieben. Spannend ist jedoch die Frage, welche langfristigen Auswirkungen die Pandemie für das deutsche Startup-Ökosystem haben wird. Dafür kann man die beiden vergangenen Wirtschaftskrisen in 2000 und 2008 mit der aktuellen vergleichen. Lässt sich anhand der Erfahrungen bereits heute abschätzen, ob die Corona-Krise ausschließlich negative Auswirkungen haben wird, oder wird es auch Chancen geben, die junge Tech-Unternehmen nutzen können?

Was ist eigentlich eine Wirtschaftskrise? Als Wirtschaftskrise bezeichnet man in der Volkswirtschaftslehre die Phase einer deutlich negativen Entwicklung des Wirtschaftswachstums. Gleiches gilt für negative Entwicklungen bei anderen makroökonomischen Variablen – etwa Preisniveau, Beschäftigung oder Kapitalströme.

Dotcom-Blase (2000)

Im März 2000 kam es in vielen Industrieländern zum Platzen einer Spekulationsblase, die insbesondere die sogenannten Dotcom-Unternehmen betraf, die damalige Internet- und Tech-Szene. Es kam zu einem gefühlten Vermögensrückgang und dadurch bedingt zu einer Kaufzurückhaltung, die zu rezessiven Tendenzen in den betroffenen Ländern führte. Der Grund für diese Krise war Maßlosigkeit auf dem Aktienmarkt und bei der Bewertung von Tech-Unternehmen.

Das gesamte deutsche Startup-Ökosystem war damals noch sehr jung und unerfahren. Was ein wesentlicher Grund dafür war, dass der Hype und somit auch das Platzen der Blase in Deutschland viel größer, intensiver und nachhaltiger waren als etwa in den USA.

Die Auswirkungen waren demzufolge hart. Geplante Finanzierungsrunden wurden abgesagt, Startups gingen reihenweise insolvent, da es keine Folgefinanzierungen gab, Bewertungen reduzierten sich drastisch, unzählige VCs verschwanden, Fondsinvestoren vertrauten ihr Geld nicht mehr deutschen VCs an – die Party war vorbei. Und das waren nur die kurzfristigen Auswirkungen.



Created with Highstock 6.0.7 Runden Anzahl Finanzierungsrunden 1999 bis 2004 (Seed, Series A+B) 858 858 1 151 1 151 971 971 639 639 483 483 513 513 234 234 460 460 197 197 95 95 35 35 40 40 Series A+B Seed 1999 2000 2001 2002 2003 2004 0 500 1000 1500 2000 Quelle: InvestEurope

Man darf nicht vergessen, dass der DAX von 2000 bis in 2003 auf Talfahrt war. Die gesamte Wirtschaft verlangsamte sich über einen Zeitraum von drei Jahren. Es gab nur noch sehr wenige Investoren und Kapital im Markt. Man spricht vom „Nuklearen Winter“ nach 2000. Erst ab 2004 ließen sich eine spürbare Erholung und ein Wiederaufbau bei den deutschen VCs erkennen. Die ersten neuen Fonds wurden in diesem Jahr aufgelegt, 2006 wurde schließlich der High-Tech Gründerfonds (HTGF) aktiv.

Immobilienblase (2008)

Der wesentliche Auslöser der Weltfinanzkrise war das Platzen der Immobilienblase in den USA. Unterstützt durch niedrige Zinsen hatten sich viele Amerikaner in den Immobilienerwerb gestürzt, auch solche, die sich das eigentlich nicht leisten konnten. Die stetig steigenden Preise für Immobilien schienen Wertsteigerungen zu garantieren. Die Banken vergaben Kredite auch an Kunden mit zweitklassiger Bonität, Immobilienkredite wurden zum begehrten Spekulationsobjekt. Über Verbriefungen und Paketbildungen wurden riesige Forderungsbestände weltweit gehandelt. Die Insolvenz von Lehman Brothers löste dann im Finanzmarkt einen Dominoeffekt aus und zog viele weitere Finanzinstitute mit nach unten. Der Grund für diese Krise war Maßlosigkeit im Immobilien- und Kreditmarkt.

Insgesamt kann man heute behaupten, dass die Auswirkungen auf unser Startup-Ökosystem in dieser Zeit relativ moderat waren. Viele Unternehmen haben damals gemeinsam mit den Investoren zügig reagiert: Startups stellten sich darauf ein, dass es schwieriger wird, Initial- oder Folgefinanzierungen abzuschließen. Einige Geldgeber investierten in der Tat etwa zwei Jahre lang vorsichtiger und die Bewertungen gingen etwas nach unten. Jedoch gab es keine so drastischen Auswirkungen wie acht Jahre zuvor. Das lag auch daran, dass alle Beteiligten erfahrener waren und dass die Krise nicht „hausgemacht“ war. Die wirtschaftlichen Auswirkungen haben alle gespürt, für junge Startups waren sie aber nicht so gravierend wie für Großunternehmen oder den Mittelstand.



Created with Highstock 6.0.7 Runden Anzahl Finanzierungsrunden 2007 bis 2011 (Seed, Series A+B) 369 369 433 433 465 465 483 483 379 379 133 133 200 200 153 153 201 201 473 473 Series A+B Seed 2007 2008 2009 2010 2011 0 250 500 750 1000 Quelle: InvestEurope

Retrospektiv hat die Krise 2008 und in den folgenden Jahren viele Chancen für junge Technologie-Startups eröffnet, da etablierte Unternehmen viel heftiger getroffen wurden und dementsprechend auf der Kostenseite reagieren mussten. Beispiele für Startups, die kurz vor oder während der Krise gegründet wurden und wegen oder trotz der Krise erfolgreich wurden, sind etwa Airbnb, Uber, Zalando, Babbel, Soundcloud, Getyourguide, Misterspex oder Mytaxi.