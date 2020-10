Vor seinem erwarteten Börsengang stellt sich die Gebrauchtwagenplattform Auto1 personell neu auf. Führten die beiden Auto1-Gründer Hakan Koç (36) und Christian Bertermann (36) das Unternehmen bislang gemeinsam, gibt Koç seinen Chefposten nun auf. Ab Jahresende werde er „ganz normaler Aufsichtsrat“, wie er laut Manager Magazin in einer Mail an die Belegschaft mitteilte. Mitgründer Christian Bertermann wird zum alleinigen CEO, künftig soll CFO Markus Boser (52) als zweiter Vorstand agieren. Aufsichtsratsvorsitzender bleibt Gerhard Cromme (77).

Anzeige

Zuletzt hatte das Berliner Unicorn auch sein Geschäftsmodell um ein weiteres Standbein erweitert. Unter diesem verkauft das Unternehmen Fahrzeuge direkt an Endkunden. Wie Co-CEO Christian Bertermann im Gespräch mit Gründerszene ankündigte, soll das Geschäft unter der Marke Autohero deutlich stärker in den Fokus rücken. Auto1 hat im Frühjahr 255 Millionen Euro in Form eines Wandeldarlehens aufgenommen.

Berliner Einhorn: Auto1-Mitgründer spricht über Zahlen und ein zweites Geschäftsmodell Bislang stand die Ankaufplattform Wirkaufendeinauto.de beim Einhorn Auto1 im Fokus. Das soll sich nun ändern, wie Mitgründer Christian Bertermann im Gespräch erklärt.

Bislang kauft Auto1 hauptsächlich Gebrauchtwagen über seine Plattformen an und veräußert sie an Händler. In Deutschland ist das Unternehmen unter der Marke Wirkaufendeinauto.de am Markt. Dieses Geschäft konnte die 2012 von Koç und Bertermann gegründete Firma im vergangenen Jahr deutlich ausbauen. 2019 steigerte das Berliner Technologieunternehmen seinen Umsatz nach eigenen Angaben um 21 Prozent von 2,9 auf rund 3,5 Milliarden Euro. Gut 610.000 Fahrzeuge wechselten demnach über die Plattformen von Auto1 im vergangenen Jahr den Besitzer, rund 88.000 mehr als im vorangegangenen Zeitraum.



Bild: Auto1