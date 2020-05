Einige der veganen Burger wirken täuschend „echt“: Sie bluten sogar wie Rindfleisch.

Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Top-Themen:

Beyond Meat und Tofurky haben ihre Verkäufe in den USA in den vergangenen neun Wochen (bis zum 2. Mai) um 264 Prozent gesteigert. Während in den ersten Wochen der Covid-19-Regulierungen eher ungesunde Lebensmittel wie Pommes, Popcorn und Eiscreme die Lebensmitteleinkäufe dominierten, interessieren sich immer mehr Amerikaner nun für die pflanzlichen Fleischalternativen.

Die Aktie von Beyond Meat ist im vergangenen Monat um 98,5 Prozent gestiegen. Vor allem das Umsatzwachstum von 141 Prozent im ersten Quartal beeindruckte die Börse. Experten warnten jedoch, dass die Rallye vermutlich nicht anhalten wird und die Aktie überbewertet sei. Der Erfolg der veganen Alternativen liegt nämlich auch daran, dass die US-amerikanische Fleischindustrie von der Pandemie erschüttert wurde. In 19 Bundesstaaten musste die Produktion eingestellt werden, nachdem sich Tausende von Arbeitern mit Covid-19 infizierten. Mindestens 20 Arbeiter in Fleischfabriken sollen gestorben sein. [Mehr bei The Verge]

Auf Gründerszene geht es heute um das Fahrrad. In seiner Drehmoment-Kolumne schreibt unser Autor Don Dahlmann, dass Zweiräder schon immer ein ideales Fortbewegungsmittel für Ballungszentren gewesen seien. Lange lief ihnen das Auto jedoch den Rang ab. Jetzt erleben sie eine Renaissance. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen:

Facebook hat Giphy gekauft, einen Anbieter animierter Bilder. Der Kaufpreis soll um die 400 Millionen US-Dollar gelegen haben. Das soziale Netzwerk plant, Giphy bei Instagram zu platzieren. [Mehr bei Axios]

Google muss mit einer Kartellklage in den USA rechnen. Die Generalstaatsanwälte mehrerer Bundesstaaten streben noch in diesem Jahr einen Prozess an. [Mehr bei Wall Street Journal]

Tesla zieht laut eines Medienberichts Austin in Texas und Tulsa in Oklahoma als zwei potenzielle Standorte für seine nächste Produktionsstätte in Betracht. Beide Städte sind für Tesla attraktiv, da sie zentral in den USA liegen und die Lieferung an die Ostküste erleichtern. [Mehr bei CNBC]

Jio Platforms erhält eine weitere massive Finanzspritze. Nachdem Facebook, Silver Lake und Vista Equity Partners bereits hohe Summen in den indischen Telekommunikationsbetreiber investiert haben, kauft nun auch das Private-Equity-Unternehmen General Atlantic einen Anteil für 870 Millionen US-Dollar. [Mehr bei Techcrunch]

Huawei wird in den USA weiter eingeschränkt. Dadurch vertieft sich der Streit zwischen den USA und China nochmal weiter. China reagierte bereits und droht im Gegenzug mit Maßnahmen gegen Apple, Cisco, Qualcomm und Boeing. [Mehr bei Handelsblatt]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Alexander Kritikos, Forschungsdirektor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, sowie Jérôme Treperman, Leiter des Berliner Büros der Technopolis Group, schreiben in einem Gastbeitrag, dass der Staat bei den Milliardenhilfen für Startups genau hinsehen sollte. Der Forderungskatalog der Startup-Lobby sei gesellschaftlich schwierig. [Mehr bei Gründerszene]

