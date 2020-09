Die einen haben die Felder, die anderen die Bienen. Das Startup Beesharing will beide Seiten – Landwirte und Imker – zusammenbringen. Die Bienen sollen die Pflanzen auf den Äckern der Bauern bestäuben und so die landwirtschaftlichen Erträge steigern. Ausgedacht hat sich das der Gründer Otmar Trenk.

Obwohl er selbst in einem 300-Seelen-Dorf aufgewachsen ist, habe er bis zur Gründung von Beesharing weder etwas mit Landwirtschaft noch mit Bienen zu tun gehabt, erzählt Trenk im Gespräch mit Gründerszene. Erst der Film „More than Honey“ habe den gelernten Bankkaufmann auf die Insekten gebracht.

Mehr als Honig: Diese Gründer setzen dem Bienensterben etwas entgegen Honig ist en vogue. Weil er ein aktuelles Problem aufzeigt, stürzen sich auch Gründer ins Imker-Business. Welche Startups wollen mit Bienen Geld verdienen?

Damit sich Imker untereinander vernetzen konnten – „besser als eine Facebook-Gruppe“, so Trenk – entwickelte er 2014 gemeinsam mit seinem Mitgründer Nils Gerber die Plattform Beesharing.eu. So wie bei anderen sozialen Netzwerken auch können sich die Bienenzüchter hier ein eigenes Profil für sich und ihre Tiere erstellen.

Die Landwirte erreicht das Startup über Berater

Die Imkerei hatte hierzulande lange Zeit ein großes Nachwuchsproblem. Mittlerweile steigen die Zahlen laut Deutschem Imkerbund zwar langsam wieder, auch weil viele Städter die Bienenzucht als Hobby für sich entdeckt haben. Doch gerade in Großstädten gibt es weniger Platz für die Tiere, deshalb werden auch die Bienenvölker im Schnitt immer kleiner.

Anzeige

In der Landwirtschaft gibt es eine gegenläufige Entwicklung: Kleinbetriebe machen dicht und die großen Agrargenossenschaften belegen immer größere Gebiete, um kosteneffizient arbeiten zu können. Ein landwirtschaftlicher Betrieb in Deutschland bewirtschaftet laut Bauernverband durchschnittlich etwa 62 Hektar. Auch im Gartenbau würden die Flächen immer größer, so Gründer Trenk. Ihm zufolge bewirtschaften Besitzer von Obst- und Gemüseplantagen durchschnittlich 13 Hektar – umgerechnet mehr als 9 Fußballfelder. Will der Bauer diese Flächen bestäuben lassen, braucht es also eine Menge Bienen.

Deshalb begannen die Beesharing-Gründer bald nicht nur die Imker untereinander, sondern auch Bienenzüchter und landwirtschaftliche Betriebe miteinander zu vernetzen. Um die Bauern zu erreichen, setzen Trenk und sein Team vor allem auf deren Berater. Das sind Organisationen wie etwa die Baywa, ein Betriebsmittelhändler, der viele Landwirte über die neuesten Entwicklungen in ihrer Branche informiert. Das sei viel effektiver, als jeden einzelnen Betrieb einzeln anzusprechen, sagt Trenk. Mittlerweile arbeitet das Startup mit einigen dieser landwirtschaftlichen Beratungen zusammen. Doch der Prozess habe lange gedauert, so der Gründer. „Bis die einen überhaupt ernst nehmen, muss man sich erst mal drei Jahre lang beweisen.“

Bestäubungsrechner zeigt an, welche Bienen benötigt werden

Im letztem Jahr hat das Startup eine eigene Plattform nur für Landwirte und deren Berater gelauncht: Hier können diese angeben, wie groß ihr zu bestäubendes Gebiet ist, was dort gepflanzt wird und ob es im näheren Umkreis Konkurrenzfelder gibt, zu denen die Bienen möglicherweise abwandern könnten. Ein eigener Bestäubungsrechner zeigt ihnen an, welche Arten von Insekten und wie viele davon sie am besten für ihre Flächen nutzen sollten: Hummeln, Mauer- oder Honigbienen.

Die Tiere können die Landwirte dann direkt bei Beesharing bestellen. Trenk und sein Team verdienen nur am Handel mit Mauerbienen und Hummeln, die verkauft das Startup selbst weiter. Wer Honigbienen benötigt, der bekommt von Beesharing die Kontaktdaten passender Imker in der Nähe. Diese Insekten bleiben nämlich lediglich für die Bestäubung auf der jeweiligen Fläche – normalerweise für etwa 10 bis 14 Tage. Deshalb werden sie nur verliehen und nach getaner Arbeit wieder von ihrem Imker eingesammelt. Mauerbienen und Hummeln bleiben auch nach der Bestäubung auf dem Land. „Ein Plattformprodukt“, so der Gründer.

Deutschland ist beim Thema Bestäubung hinterher

Die Kosten für einen sogenannten Bestäubermix (Miete und/ oder Kauf der entsprechenden Insekten) betragen pro Hektar circa 150 bis 250 Euro, sagt der 33-Jährige. Im Ausland würden im Vergleich deutlich höhere Preise gezahlt. Deutschland sei da noch sehr rückschrittlich, was Bestäubung anginge.

Doch das Geschäft mit den Bienen ist ein saisonales: Von November bis März trudeln die Bestellungen der Landwirte ein, von April bis Juli werden die Insekten ausgeliefert. Deshalb hat Beesharing im vergangenen Jahr damit begonnen, zusätzlich den Honig seiner Imker zu vermarkten – ein ganzjähriges Geschäft.

Bisher 3 Millionen für das Bienen-Startup

Profitabel ist die Firma bislang noch nicht. Die schwarze Null hofft Gründer Trenk innerhalb der nächsten zwei Jahre zu erreichen. Bislang habe Beesharing für sein Geschäftsmodell rund drei Millionen Euro Wagniskapital eingesammelt, sagt er. Laut Handelsregister sind aktuell die Investmentfirmen Dresinvest mit etwa 10 Prozent und Hevella mit 37,3 Prozent an dem Startup beteiligt. Auch der Impact-Investor Capacura hat laut des Gründers investiert, im Handelsregister gibt es noch keinen entsprechenden Eintrag.

Climate Labs: In diese neue Klima-App investierten mehrere Szeneköpfe Über das Tool des Berliner Startups Climate Labs können Nutzer ihren CO2-Fußabdruck berechnen und kompensieren. Das Projekt ist das vierte Startup des Gründerteams.

Momentan ist die junge Firma vor allem im deutschsprachigen Raum unterwegs, doch das Team will seine Insekten bald auch in Frankreich und Nordamerika vertreiben. Die Corona-Krise habe das jedoch erschwert, erzählt Trenk.

Dennoch wollen er und sein zehnköpfiges Team in diesem Jahr zum ersten Mal die Eine-Million-Euro-Umsatzgrenze knacken. 2019 seien es noch 600.000 Euro gewesen, die die Firma erwirtschaftete. Wie hoch die Marge für die Vermittlung der Insekten genau ist, möchte er nicht verraten. Nur so viel: Ihr Deckungsbeitrag sei „nicht unbedingt typisch“ für die Landwirtschaft – einer Branche, in der die die Margen bekanntermaßen sehr gering ausfallen.



Bild: Beesharing