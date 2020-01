Hofft Bird mit einem Kauf von Circ, den Vorsprung von Lime in Europa wettzumachen?

Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Das Scooter-Startup Bird soll sich in Gesprächen mit dem deutschen Konkurrenten Circ befinden. Laut eines Medienberichts ist die US-Firma daran interessiert, Circ zu übernehmen. Es wäre der erste bedeutende Verkauf einer Rollerfirma in Europa, in der sich Städte wie Berlin und Paris zu hart umkämpften Märkten entwickelt haben.

Circ hat sich im europäischen Wettbewerb mit Lime aus San Francisco, Voi aus Stockholm und Tier aus Berlin schwer getan. Gründerszene hatte erst Mitte Januar mit Circ-Gründer Lukasz Gadowski über das Projekt gesprochen. Es ist unklar, wie viel Bird für Circ bezahlen würde, das vor einem Jahr in einer Series-A-Finanzierung 55 Millionen Euro erhielt (damals noch unter dem Namen Flash). Bird erhofft sich mit einem Kauf wahrscheinlich, den Vorsprung von Lime in Europa wettzumachen. [Mehr bei Financial Times und The Information]

Auf Gründerszene plaudert ein Startup-Mitarbeiter aus dem Nähkästchen. Nach seinen Erfahrungen geht der typische Berliner Startup-Mitarbeiter mehr feiern als gesund ist. Er ist Single und nimmt zu viele Drogen und sagt: „Auch wenn es klischeemäßig klingt: Work hard play hard beschreibt die Szene ganz gut.“ [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Tesla-Chef Elon Musk ist auf die Umweltbedenken eingegangen, die der Bau des Tesla-Werkes in Brandenburg aufgeworfen hat. Der Elektroautobauer werde nur in Ausnahmefällen große Mengen Wasser verbrauchen, versicherte er auf Twitter. Außerdem berichtet eine deutsche Zeitung, Tesla habe Subventionen des Bundes für die Batteriezellfertigung und -forschung in Deutschland beantragt. [Mehr bei Handelsblatt und Handelsblatt]

Samasource, ein Datenunternehmen für maschinelles Lernen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, das Leben von ärmeren Menschen zu verbessern, hat seine CEO und Gründerin Leila Janah verloren. Janah starb laut einer Erklärung des Unternehmens im Alter von 37 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. [Mehr bei Inc und Techcrunch]

Uber hat – obwohl London dem Fahrvermittler im November die Lizenz entzogen hat – eine Vereinbarung mit Nissan für die britische Hauptstadt getroffen. So will Uber 2.000 Elektrofahrzeuge kaufen und damit ab 2025 rein elektrisch in London unterwegs sein. Uber streitet das Verbot der Londoner Aufsichtsbehörden derzeit an. [Mehr bei CNBC]

Huawei erhält Rückenwind von mehreren US-Ministerien. Laut eines Medienberichts drängten sowohl das Verteidigungs- als auch das Finanzministerium darauf, ein vom Handelsministerium angeregtes Verkaufsverbot an Huawei rückgängig zu machen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Rivian, das von Amazon und Ford unterstützte Elektro-Lkw-Startup, wird die Plattform für ein leistungsstarkes Elektro-Ford-Fahrzeug bereitstellen, wie Rivian-CEO R J Scaringe am Samstag in einem Interview verkündete. [Mehr bei Bloomberg]

Das britische Fintech-Startup Monzo soll sich laut eines Medienberichts in Gesprächen mit dem Investor Softbank befinden, um neue Geldmittel einzusammeln. Currencycloud, das grenzüberschreitende Zahlungen für eine Reihe von Finanz-Apps wie Monzo und Revolut ermöglicht, hat in einer Finanzierungsrunde bereits 80 Millionen US-Dollar eingesammelt. Visa war einer der Investoren. [Mehr bei CNBC und Telegraph]

