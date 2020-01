Die Gerüchte, dass das Roller-Startup Circ die Fusion mit einem Konkurrenten plant, kursierten schon länger in der Berliner Startup-Szene. Mit dem gestrigen Artikel in der Financial Times wurden die Vermutungen noch konkreter. Nun ist es offiziell: Der amerikanische E-Scooter-Anbieter Bird übernimmt den Konkurrenten Circ, den Seriengründer Lukasz Gadowski 2019 startete. Das gab Bird in einer Mitteilung bekannt.

Wieviel Geld bei der Übernahme geflossen ist, verrieten die Beteiligten nicht. Allerdings scheint ein Teil des Deals durch Anteile beglichen worden zu sein. Denn nach der Fusion halten die bisherigen Circ-Geldgeber, wie etwa der russische VC Target Global, Idinvest Partners, Signals Venture Capital und auch Gadowskis Team Europe, auch Anteile an dem amerikanischen Anbieter.

Circ-Gründer Lukasz Gadowski äußerte sich auf Nachfrage von Gründerszene bisher nicht zu der Übernahme. Gerüchten zufolge soll Circ Probleme gehabt haben Investoren für eine weitere Finanzierungsrunde zu finden. Im Gespräch mit Gründerszene sagte Gründer Gadowski noch vor einigen Tagen, dass der erfolgreiche Abschluss der Finanzierungsrunde kurz bevor stünde. Den Gerüchten um eine mögliche Fusion mit anderen Anbietern widersprach er.

Das Geschäft mit den Tretrollern gilt als übersättigt, zahlreiche Anbieter tummeln sich in dem Markt. Die Bird-Circ-Hochzeit scheint nun ein erster Schritt in Richtung Konsolidierung des E-Scooter-Marktes zu sein. Mit der Übernahme stärkt Bird außerdem seine Position dem direkten US-Rivalen Lime gegenüber. Bird werde mit dem Zusammenschluss sein Europageschäft um mehr als 300 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erweitern, so das US-Unternehmen. Parallel zur Übernahme verkündet die Firma außerdem die Erweiterung seiner Series-D-Runde um weitere 75 Millionen auf insgesamt 350 Millionen US-Dollar. Mit dem zusätzlichen Kapital wolle man neue Fahrzeuge entwickeln und in das Wachstum in Europa investieren, so das Unternehmen. Außerdem wolle man sich stärker auf Profitabilität fokussieren.



