Das Berliner Startup Bonavi hat finanzielle Schwierigkeiten: Vorige Woche stellte die dahinterstehende The Happy Baby Company GmbH einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Inzwischen ist das vorläufige Verfahren eröffnet, wie der verantwortliche Rechtsanwalt Benedikt de Bruyn gegenüber Gründerszene sagt. In dieser meist zwei- bis dreimonatigen Phase wird gerichtlich geprüft, ob der Antrag berechtigt ist.

Anzeige

Bonavi wurde 2016 von den Brüdern Niklas und Markus Ott gegründet. In ihrem Onlineshop verkaufen sie einen klassischen Kinderwagen und zwei Buggy-Modelle sowie Zubehör wie Wickeltaschen direkt an Endkunden. Das „Direct-to-Consumer“-Geschäftsmodell kommt nicht von ungefähr: Markus Ott war vorher beim Matratzen-Startup Emma, das den gleichen Ansatz verfolgt. Rund 800 Euro kostet der Bonavi-Kinderwagen. Viel Geld – doch die Zielgruppe Eltern ist willens, hohe Summen für ihren Nachwuchs auszugeben.

„Corona hat sein Übriges getan“

Wieso hat Bonavi nun trotzdem Probleme? Nach Angaben von Anwalt de Bruyn kam eine Finanzierungsrunde mit einer Bank und den Altgesellschaftern ins Stocken. An dem Startup sind neben den Gründern Familie und Freunde beteiligt. „Die Gespräche mit den Investoren zogen sich immer weiter“, erklärt de Bruyn im Telefonat mit Gründerszene. „Das Unternehmen hat Verluste erwirtschaftet, die von Investoren gedeckt werden mussten.“ Wenn sich in so einem Fall eine Finanzierung verzögere, stehe eine Firma schnell vor Problemen. „Nicht ungewöhnlich für die Startup-Szene“ sei diese Situation. Erst kürzlich verwaltete seine Kanzlei auch die Insolvenz des Kindermode-Startups Tausendkind.

Doch die verzögerte Finanzierung sei nicht das einzige Problem gewesen, so Gründer Niklas Ott. „Corona hat sein Übriges getan“, sagte er gegenüber Gründerszene. Wegen der Pandemie fielen etwa Messen aus, die Bonavi voriges Jahr hohe Absätze beschert hätten. Zu Umsatz- und Kundenzahlen will sich Ott allerdings nicht äußern.

Am heutigen Montagmorgen informierten er und sein Mitgründer das Team. Die neun Angestellten hätten gewusst, dass Bonavi in Verhandlungen sei. „Von daher war es keine wahnsinnige Überraschung. Jetzt sind alle motiviert, stärker aus der Krise herauszukommen“, so Ott. Der Betrieb von Bonavi gehe weiter wie bisher. Man suche nun nach neuen Investoren. Aus dem bisherigen Gesellschafterkreis sowie auch von extern seien bereits Interessenten an ihn herangetreten, sagt de Bruyn. Auch Ott ist optimistisch: „Es ist ein sehr stabiles Geschäft, Kinder werden immer geboren.“

Bonavi-Gründer: „Am Anfang haben wir einen leeren Kinderwagen durch Berlin geschoben“ Sie studierten an der EBS, heute sind sie Chefs eines Startups, das Kinderwagen verkauft. Wie kamen Markus und Niklas Ott zu ihrem Produkt?

Bild: Bonavi