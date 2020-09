Fitness-Apps sind seit der Corona-Einschränkungen gefragter denn je. Das zeigt nicht nur die aktuelle Millionen-Finanzierung des Münchner Startups Freeletics, sondern auch, dass Apple bald ein eigenes Online-Sportabo anbieten will. Die Auswahl an Sport-Apps ist riesig. Eine Nische in diesem Geschäft will ein Berliner Startup besetzen, das Workout-Elemente mit Breakdance verbindet. Neben dem reinen Online-Geschäft bildet Breakletics auch Trainer mit lizenzierten Workouts aus.

Während viele HIIT-Apps (High Intensity Interval Training) vor allem den sportlichen Aspekt in den Mittelpunkt stellen, setzt das 2016 gegründete Startup Breakletics mehr auf Tanzelemente, die in den 70er-Jahren in den USA aus der Hip-Hop-Szene hervorgegangen sind. Hinter dem Startup stecken Peter Sowinski und Samim Quraischi, die 2011 gemeinsam als Gruppe Deutscher Meister im Breakdancing wurden und fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in dem Bereich gesammelt haben.

Breakletics für Sportler und Geschäftskunden

Über die App HIIT the Beat können sich Nutzer Videokurse suchen und zwischen unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden wählen. Die Einheiten werden kontinuierlich von lizenzierten Trainern erneuert, heißt es vom Unternehmen. Für ein dreimonatiges Abo werden 39,99 Euro fällig, für ein ganzes Jahr 69,99. Das Startup habe derzeit rund 1.000 zahlende Kunden, sagt Gründer Quraischi im Gespräch mit Gründerszene. Zuletzt habe man im Jahr 2019 etwa 200.000 Euro Umsatz gemacht. Neben den Abos komme auch Geld durch die Ausbildung der Trainer rein.

Breakletics zufolge sind etwa 1.000 Trainer in 25 Ländern für die lizenzierten Workouts ausgebildet worden, unter anderem in den USA, England, Japan und Russland. Das Programm soll weiter ausgebaut und in Sportstudios angeboten werden, verspricht das Startup. Unter anderem bieten auch große Sportstudioketten wie Fitness First oder Mcfit erste Kurse des Startups an – insgesamt sollen es etwa 100 sein.

Bislang wurde das Unternehmen aus eigener Tasche von Sowinski und Quraischi finanziert und geführt. Die beiden Gründer arbeiten nur mit Freelancern zusammen. In der aktuellen Folge „Die Höhle der Löwen“ wollen die Gründer nun zehn Prozent ihrer Anteile für 350.000 Euro abgeben.



