Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Canva-Gründerin Melanie Perkins ist nach der letzten 60-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde ihres Startups offiziell die drittreichste Frau Australiens. Sie und ihr Geschäfts- und Lebenspartner Cliff Obrecht verfügen über Anteile im Wert von etwa 2,5 Milliarden US-Dollar. Insgesamt wird Canva momentan auf sechs Milliarden Dollar geschätzt.

Perkins ist Australiens „Technologie-Wunderkind“. Die Studienabbrecherin hat das Online-Tool, mit dem auch Nutzer, die nichts von Photoshop verstehen, anspruchsvolle grafische Layouts und Designlösungen erstellen können, 2012 zusammen mit ihrem Verlobten Cliff Obrecht und dem früheren Google-Manager Cameron Adams gegründet.

Derzeit sind nur noch die Bergbaumagnatin Gina Rinehart und die Internetunternehmerin und TPG Telecom-Mitgründerin Vicky Teoh reicher als Perkins. [Mehr bei News.com.au]

Auf Gründerszene geht es heute darum, wie Software-Startups die Autoindustrie aushebeln. Unser Autor argumentiert, dass der Wandel des Autos vom analogen Blechprodukt zum digitalen Hightech-Fahrzeug sich inzwischen so schnell vollzieht, dass viele Hersteller gar nicht mehr mithalten können. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Oscar, ein Online-Krankenversicherer in den USA, hat in einer Finanzierungsrunde 225 Millionen US-Dollar eingesammelt. Der Versicherer, der von dem deutschen Harvard-Business-School-Absolventen Mario Schlosser (der heutige CEO Oscars) mitgegründet wurde, hat wie viele Telemedizin-Anbieter von der Corona-Krise profitiert. Der Versicherer bietet seine Dienstleistungen schon jetzt in 15 Bundesstaaten und 29 US-Städten und hat bereits mehr als 420.000 Mitglieder. [Mehr bei Techcrunch]

Alibaba wechselt erneut den CEO von Lazada. Der südostasiatische Onlineshop besetzt seine Chefposition damit in etwas über zwei Jahren zum dritten Mal neu. Chun Li, der Leiter von Lazadas Indonesien-Geschäft, übernimmt die Position. Er löst den Franzosen Pierre Poignant ab, der 2012 bei dem von Rocket Internet gegründeten Lazada anfing. Rocket verkaufte Lazada 2017 an das asiatische Techunternehmen Alibaba. [Mehr bei Wall Street Journal]

Amazon hat die Übernahme des Roboterauto-Startups Zoox bestätigt. Der Deal wurde – nachdem Gründerszene ihn bereits angekündigt hatte – offiziell am Freitag in den USA verkündet. Zoox wird weiterhin als eigenständiges Unternehmen innerhalb von Amazon tätig sein. CEO Aicha Evans und Jesse Levinson, Mitgründer und CTO des Unternehmens, werden das Team weiterhin leiten. Die Vertragsbedingungen wurden nicht bekannt gegeben, aber es sollen letztendlich mehr als 1,2 Milliarden US-Dollar geflossen sein. [Mehr bei Handelsblatt und CNBC]

Facebook beugt sich dem wirtschaftlichen Druck der Werbetreibenden. So kündigte das soziale Netzwerk an, politische Posts, die gegen seine Regeln verstoßen, künftig mit Hinweisen zu versehen. Die neuen Richtlinien wurden am Freitag bekannt gegeben, kurz nachdem berichtet worden war, dass Unilever seine US-Werbung auf Facebook und Twitter für den Rest des Jahres einstellt. Insgesamt sind Facebook durch die Werbeabsagen sieben Milliarden US-Dollar entgangen, wie Bloomberg berechnete. [Mehr bei Wall Street Journal und Bloomberg]

Microsoft hat am Freitag angekündigt, sämtliche seiner Einzelhandelsstandorte zu schließen. Stattdessen will sich das Unternehmen auf seinen Online-Shop unter Microsoft.com konzentrieren, in dem Kunden unterschiedliche Serviceleistungen wie Support, Vertrieb und Schulungen in Anspruch nehmen können. Trotz der Schließungen sollen keine Mitarbeiter ihre Arbeitsstelle verlieren. Ein Microsoft-Sprecher sagte, dass alle Angestellten die Möglichkeit haben werden, im Unternehmen zu bleiben. [Mehr bei CNBC und The Verge]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Die Videosprechstunde wurde jahrelang nicht wirklich angenommen. Doch mit der Corona-Krise hat sich das Blatt gewendet. Jetzt ist sogar Telemedizin für Tiere von Interesse. [Mehr bei Gründerszene]

