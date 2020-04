Eine Reise nach Südamerika hat Gründer Benjamin Koch auf die Idee zu seinem Startup Capanova gebracht. Weil sein Haarstyling-Produkt aufgebraucht war, kaufte er sich vor Ort ein neues. Zurück in Deutschland stellte er fest, dass seine Haare krank aussahen. Sie seien dünner geworden und fielen teilweise sogar aus, schreibt Koch auf seiner Seite. Der Grund: Die chemischen Stoffe im Haarpflegemittel machten sein Haar kaputt.

Das habe aber nicht nur an dem Produkt aus Südamerika gelegen, so Koch. Auch hierzulande setzten Hersteller erdölbasierte und künstliche Bestandteile in der Kosmetik ein.

Haarpflege nur für Männer

Koch fängt an, Mittel mit natürlichen Inhaltsstoffen zu entwickeln. Darin enthalten sind zum Beispiel Sheabutter, Gingkoblätter und Bienenwachs. Fast zwei Jahre lang habe er mit einem Expertenteam die Produkte für sein Unternehmen entwickelt. Das Ergebnis: Eine Haarpflegeserie für Männer. Diese verkauft Koch momentan über seinen Online-Shop für 11 Euro bis 13 Euro.

Um seine Capanova-Linie zu vermarkten, will der Gründer von den DHDL-Investoren 400.000 Euro und bietet dafür 25 Prozent seiner Firmenanteile.