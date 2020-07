Logistik-Startups stehen bei Investoren hoch im Kurs. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Berliner Landfracht-Vermittler Sennder in gleich zwei Runden viel Kapital bekommen. Und das ebenfalls aus Berlin stammende Forto (vormals Freighthub) sicherte sich zuletzt ein zweistelliges Millionendarlehen von der Europäischen Investment Bank. Nun hat das Luftfracht-Unternehmen Cargo One 16 Millionen Euro für den Ausbau seiner digitalen Buchungsplattform erhalten.

Das Kapital stammt unter anderem vom bekannten VC Index Ventures mit Sitz in London und San Francisco. Auch der Siemens-Arm Next47 beteiligte sich an der Finanzierungsrunde, genau wie die Altinvestoren Creandum, Lufthansa Cargo und Point Nine Capital. Zudem ist der frühere Skyscanner-CPO Carlos Gonzalez-Cadenas beim Berliner Startup eingestiegen.

Mit dem Geld hat das Berliner Unternehmen sich konkrete Ziele gesteckt: Neben dem Ausbau des Geschäfts sollen noch in diesem Jahr 70 neue Mitarbeiter eingestellt werden – eine Verdreifachung gegenüber dem derzeitigen Stand. Das Kalkül der Investoren und der Gründer ist dabei, dass immer mehr Airlines darauf angewiesen sind, neben Personen auch Waren zu transportieren. Zu sehr haben sich die Margen für Sitzplätze verringert. Im Zuge der Corona-Krise sei die Lage noch prekärer geworden, glauben die Cargo-One-Macher.

Die Gründer Oliver Neumann, Moritz Claussen und Mike Rötgers sehen sich als eingespieltes Team. Sie bezeichnen sich als Freunde und haben seit der Uni schon gemeinsam Unternehmen mit aufgebaut, etwa beim Fintech Optiopay waren sie leitende Angestellte. Ihre Gründungsgeschichte erzählen sie so: Als das Trio zur Marktforschung bei einem Spediteur arbeitete und 470 Kilogramm an Milchpulver nach China schicken musste, erschraken sie angesichts des mühsamen Abwicklungsprozesses. Und erkannten das Potenzial des Marktes. 2017 starteten sie dann Cargo One.

