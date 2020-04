Selbst der gewöhnliche Gepäckträger hat schon bessere Zeiten erlebt. Denn wenn es nach Carl Heinze geht, spielt das Utensil am hinteren Teil des Fahrrads bald nur noch eine untergeordnete Rolle. Der Münchner hat nämlich den „vermutlich kleinsten Gepäckträger der Welt“ erfunden – und der sitzt am Lenker. Carryyygum heißt sein 19 Euro teures Produkt, das beispielsweise Flaschen, Brötchentüten, Pullover oder andere Gegenstände halten soll und nach Gebrauch in die Hosentasche passt. Aktuell verkauft Heinze sein Gadget unter anderem über Fahrradläden und einen eigenen Onlineshop.

Carryyygum soll für jedes Rad geeignet sein

Die Gummiband-Konstruktion wiegt 33 Gramm und passe an „nahezu jeden Fahrradlenker“, so der 38-jährige Gründer, der Geisteswissenschaften und Informatik studiert hat. So eignet sich das Produkt auch für Räder, die bislang ganz ohne Gepäckträger auskommen – etwa Rennräder oder Mountainbikes. Die Tatsache, dass Heinze sich bislang nur in seiner Freizeit um sein Startup kümmern konnte, will er ändern. Deswegen sucht der Projektmanager einen strategischen Investor, der ihm 150.000 Euro zur Verfügung stellt. Im Gegenzug bietet Heinze 20 Prozent seiner Firmenanteile an.

