Nun ist offiziell Schluss: Das New Yorker Matratzen-Unternehmen Casper hat sein gesamtes Team in Europa entlassen. 78 Mitarbeiter sind betroffen, 21 Prozent der weltweit rund 400 Beschäftigten. Zehn Millionen Euro sollen so eingespart werden. Nach eigenen Angaben will sich Casper verstärkt auf das Geschäft in Nordamerika konzentrieren, dort läuft es nämlich noch einigermaßen.

Dass Casper Probleme mit seinem Geschäftsmodell hat, ist nicht neu. Vor dem Börsengang, der Anfang Februar stattfand, musste das Unternehmen die Erwartungen der Investoren massiv dämpfen. Der Preis der ausgegebenen Aktie wurde um 50 Prozent auf zwölf US-Dollar gesenkt. Casper verlor seine Milliardenbewertung und Kritiker wiesen daraufhin, dass Casper eben nicht viel mehr sei als ein gewöhnlicher Matratzenhersteller. Aktuell ist die Aktie nur noch rund sechs US-Dollar wert – halb so viel wie am Tag des Börsengangs.

Dass nun zuerst Entlassungen in Europa erfolgen, war abzusehen. Denn Casper, das 2016 mit Constantin Eis von Home24 an der Spitze nach Deutschland expandierte, war mit seiner Strategie hierzulande nie so erfolgreich wie geplant. Schon im Herbst 2018 soll Casper in Berlin Mitarbeiter entlassen haben, das Unternehmen dementierte damals auf Nachfrage von Gründerszene.

Die teure Marketing-Strategie ging in Deutschland nicht auf

Doch warum hinkt Casper hinterher, während deutsche Wettbewerber wie Bett1 oder Emma gute Zahlen vorweisen können? Ein Grund ist die auf Marketing und Design fokussierte Strategie von Casper. Das Unternehmen hat versucht, aus Matratzen ein Lifestyle-Produkt zu machen. Die Botschaft an die Kunden: Wenn ihr jeden Tag viele Stunden im Bett verbringt, gönnt euch doch wenigstens eine hochwertige Matratze, die auch noch schön aussieht.

Die Idee kam gut an, Casper wurde zum Vorbild für viele Matratzen-Startups. Um Kunden regelmäßig zum Kauf zu bewegen, investierte Casper Millionen US-Dollar in das Design der Matratze und kreatives Marketing. So stach die Firma mit ihren blau-weiß gestreiften Boxen und einer Webseite sowie Social-Media-Kanälen hervor, die an den Auftritt von Luxus-Möbeldesignern erinnerten. Schnell hieß es, Casper sei „der Tesla der Matratzenindustrie“ oder „das Apple der Matratzen“. Designliebhaber schienen begeistert.

Doch in Europa, speziell in Deutschland, war die Strategie nicht erfolgreich: Casper musste erfahren, dass die Deutschen lieber auf die Ergebnisse von Stiftung Warentest und den Preis achten als auf coole Werbekampagnen. Die Internetseiten von Emma und Bett1 geben einen Eindruck, was deren Kunden offenbar überzeugt: Groß prangt dort das Stiftung-Warentest-Sieger-Logo, dazu der Preis, „ab 199 Euro“. Bei Casper kostet das günstigste Modell rund 80 Euro mehr.

Kein Hype um die Nachtruhe

Auch der Hype um die sogenannte Schlaf-Revolution kam in Deutschland bisher nur in kleinen Kreisen an. Ausgelöst wurde die Bewegung 2016 in den USA von Verlegerin Ariana Huffington, die nach einem Zusammenbruch im ganzen Land Vorträge darüber hielt, wie wichtig guter Schlaf sei. Ihr Buch „Sleeping Revolution“, aber auch Titel wie „Why we sleep“ kamen in die Läden. Zwar wollen die Deutschen gut schlafen, außergewöhnliche und im Vergleich teure Designprodukte brauchen sie aber offenbar nicht dafür. Das musste auch das deutsche Startup Muun erfahren, das ähnlich wie Casper agierte und scheiterte.

Günstig und gut getestet reicht den Deutschen offenbar beim Matratzenkauf. Mit dieser Strategie jedenfalls sind Bett1 und Emma mittlerweile profitabel – und gelten damit als Gewinner im Wettbewerb auf dem deutschen Markt.

