Casper-CEO Philip Krim ist der Meinung: „Bewertungen sind nur Momentaufnahmen.“

Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Casper hat sein Börsendebüt in New York absolviert. Die Aktie des Online-Matratzenhändlers schloss am ersten Handelstag am Donnerstag um mehr als zwölf Prozent. Casper, zu dessen Investoren unter anderem Schauspieler Leonardo DiCaprio und Rapper 50 Cent gehören, hatte seine Aktie auf zwölf US-Dollar angesetzt. Sie startete im Handel zunächst mit 14,50 Dollar, kletterte zwischenzeitlich sogar auf ein Hoch von 15,85 Dollar, schloss am Ende des Tages dann aber doch mit nur 13,50 Dollar.

Damit kommt der Einzelhändler auf einen Marktwert von ungefähr 575 Millionen Dollar – weit entfernt von den 1,1 Milliarden Dollar, auf die das Startup zeitweise geschätzt worden war. Wie auch im Falle von Bürovermittler Wework, dessen Börsengang platzte, wurden Casper Unrentabilität und hohe Kosten zum Verhängnis. CEO Philip Krim sorgte die geringe Bewertung jedoch nicht allzu sehr: „Bewertungen sind nur Momentaufnahmen“, sagte Krim dem US-Sender CNBC. „Dies ist offensichtlich ein großer Meilenstein für uns… Es lenkt uns nicht vom Aufbau des Geschäfts ab.“ [Mehr bei CNBC, Forbes und New York Times]

Anzeige

Auf Gründerszene: Emma & Noah, ein Onlineshop für Babytextilien, läuft gut. Knapp über eine Million Euro setzten die Jungunternehmer Fabian Bitta und Aline Gallois im vergangenen Jahr um, Tendenz steigend. Im Angebot: teure Babytextilien in schlichten Farben. Das Sortiment ist klein, doch das Duo punktet auf Instagram. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Twitter hat im letzten Quartal erstmals die Hürde von einer Milliarde US-Dollar beim Umsatz übersprungen. Dank Steigerungen vor allem im US-Heimatmarkt konnte der Kurznachrichtendienst mit 1,01 Milliarden Dollar Erlös die Markterwartungen übertreffen. Beim Gewinn lief es dagegen weniger rund – Twitter wies hier 119 Millionen Dollar aus, deutlich weniger als erwartet. Für 2020 erwartet der Konzern nun steigende Kosten. Twitter will vor den US-Wahlen neue Mitarbeiter einstellen und ein neues Datenzentrum errichten. [Mehr bei Reuters]

Der Ebay-Deal ist durchgefallen: Die Muttergesellschaft der New Yorker Börse hat ihre Kaufpläne für Ebay zwei Tage nach Bekanntwerden eines Angebots wieder aufgegeben. Dahinter stecken anscheinend Bedenken der Investoren, die in Frage stellten, wieso ein Börsenbetreiber einen Online-Auktionsplatz übernehmen sollte. Intercontinental Exchange zog sein 30-Milliarden-Dollar-Gebot daraufhin zurück. [Mehr bei The Information]

Die Uber-Aktie reagierte positiv, obwohl das Unternehmen im vierten Quartal einen Verlust über 1,1 Milliarden US-Dollar meldete. Gründe für die Börseneuphorie waren ein Umsatz, der im Jahresvergleich besser als erwartet ausfiel – er stieg um 37 Prozent auf 4,1 Milliarden US-Dollar – sowie die Prognose des Fahrvermittlers, bereits im vierten Quartal diesen Jahres Gewinn machen zu wollen. [Mehr bei CNBC und Handelsblatt]

Pinterest legte gute Zahlen für das vierte Quartal 2019 vor und die Börse reagierte positiv auf die Nachrichten. Die Social-Media-Plattform übertraf mit einem Erlös von 400 Millionen US-Dollar, ein Plus von 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, die Erwartungen der Analysten. Auch der Ausblick auf das neue Jahr war positiv. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Huawei verklagt den US-amerikanischen Mobilfunkanbieter Verizon Communications. Bei dem Rechtsstreit geht es um die Nutzung von einem Dutzend Patenten, die die chinesische Firma angemeldet hat. [Mehr bei Wall Street Journal]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Zwei neue Dating-Apps aus den USA wollen unsere Partnersuche noch stärker optimieren. Unsere Autorin Lisa Ksienrzyk hat den Selbstversuch gestartet und fand: Präzise Sex-Suchkriterien und Dating-Tracking geht dann doch zu weit. [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Freitag!

Eure Gründerszene-Redaktion

Bild: Benjamin Lowy/Getty Images