Der Berliner Risikokapitalgeber Cavalry Ventures hat einen neuen Fonds geschlossen. 80 Millionen Euro stehen damit für Frühphasen-Investments bereit, wie der Investor mitteilt. Zu den Geldgebern des „Cavalry II“ genannten Finanzierungsvehikels sollen mehr als 150 Investoren aus dem In- und Ausland gehören, darunter auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) sowie Kfw Capital, der Beteiligungsarm der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Diese Startup-Beteiligungen gab es bislang

Der Fonds soll sich, wie schon sein Vorgänger, auf Investments in der Frühphase konzentrieren, mit Fokus auf den deutschsprachigen Raum. Bereits 2016 hatte Cavalry Ventures einen ersten Fonds gestartet. Das Volumen lag damals bei rund 20 Millionen Euro. Zu den bisherigen Beteiligungen zählen beispielsweise das Logistik-Startup Forto, die Klima-App Planetly sowie der Immobilienvermittler McMakler.

Hinter Cavalry Ventures stehen zahlreiche Szenegrößen, die bereits namhafte Startups aufgebaut oder verkauft haben. Mit dabei ist etwa der Gründer von Book a Tiger und Lieferheld, Claude Ritter, Delivery-Hero-Gründer Markus Fuhrmann, Plista-Gründer Dominik Matyka, der VC Rouven Dresselhaus, Stefan Walter, ehemals Rheingau Founders, und Marcel Hollerbach von Productsup.

Kein Ende der Geldschwemme in Sicht

In den vergangenen Monaten wurden – teils trotz Corona – einige weitere Startup-Fonds in Deutschland aufgelegt. Neben dem 680-Millionen-Fonds von Lakestar und dem Finanzvehikel um Stargründer Felix Haas sorgte kürzlich auch 468 Capital mit einem eigenen Fonds für Schlagzeilen. An dem 170-Millionen-Topf sind unter anderem Mesosphere-Gründer Florian Leibert und Ex-Rocket-CFO Alexander Kudlich beteiligt. Selbst in derart unsicheren Zeiten habe es nur 90 Tage gedauert, die Investmentfirma zu starten, hieß es damals.

Bild: Cavalry Ventures