Nicht für alle bedeutet die Corona-Krise ein schlechtes Geschäft. Die schwierigen Bedingungen der vergangenen Monate hätten bei vielen Firmen den Druck erhöht, effizienter zu arbeiten, sagt Celonis-Gründer Alexander Rinke. Und das habe ein gutes Geschäft für sein eigenes Startup bedeutet. Dessen Software analysiert die Business-Prozesse von Unternehmen und zeigt Schwachstellen auf. „Etwa beim Cashflow-Management oder beim Aufrechterhalten von Lieferketten gab es eine hohe Nachfrage“, sagt Rinke.

Bei Konsumgütern habe sich das Geschäft Corona-bedingt für einige Anbieter deutlich hin zum Onlinehandel verschoben – weshalb diese ihre Prozesse schneller anpassen mussten als es ohne Lockdown passiert wäre, wie Rinke sagt. Auch dabei soll die Celonis-Software helfen. Wie hoch das Umsatzplus dadurch ausgefallen ist, will der Gründer allerdings nicht verraten.

Vor knapp einem Jahr erhielt die Münchener Prozessanalysefirma Celonis rund 250 Millionen Euro und gehört mit einer Bewertung von 2,1 Milliarden Euro im Rahmen der Finanzierungsrunde zu den größten Softwareunternehmen Deutschlands. Nach dem Start im Jahr 2011 hatten die Gründer Alexander Rinke, Bastian Nominacher und Martin Klenk fünf Jahre lang mit einem Startkapital von 10.000 Euro gehaushaltet, bevor sie 2016 knapp 30 Millionen Euro von Investoren aufnahmen. Insgesamt sind bislang mehr als 310 Millionen Euro in die Firma geflossen.

170 neue Mitarbeiter von Mai bis August

Gleichzeitig habe sein Unternehmen auch viel investiert, sagt Rinke, insbesondere um die Kommunikation der Mitarbeiter im Homeoffice zu fördern. Gleichzeitig wuchs das Münchener Startup. „Von Mai bis August haben wir 170 neue Leute eingestellt“, so der Celonis-Gründer. Jetzt arbeiten mehr als 1.000 Menschen für die Firma, die in München beheimatet ist und einen großen Standort in New York hat. „Ich beschäftige mich viel damit, wie man den Spirit unter Homeoffice-Bedingungen aufrechterhalten kann“, sagt Rinke.

Jedes Unternehmen müsse sich fragen, wie es mit der neuen Arbeitsrealität umgeht, und das Modell von vor der Krise infrage stellen. „Wir reisen jetzt alle viel weniger, das ist sicherlich etwas Gutes“, sagt Rinke. Vor allem für Familien sei die zusätzliche Flexibilität ein großer Vorteil.

Das optimale Modell ist für den Celonis-Gründer aber ein hybrides: „In Zukunft wird es Rituale geben, zu denen man zusammenkommt.“ Das können vorher festgelegte Office-Days sein, glaubt der Celonis-Gründer, oder Workshops. „Wir haben noch keine feste Strategie. Aber es wird sicherlich kein Back to Normal geben.“

Für Rinke hatten diese Überlegungen auch praktische Relevanz. Sein Unternehmen errichtet in New York gerade ein neues US-Hauptquartier. Celonis stoppte das Bauprojekt, um erst einmal das Team zu fragen, wie es künftig arbeiten möchte. Nun soll das Gebäude mehr Kollaborationsfläche bekommen und weniger feste Arbeitsplätze. „Ich glaube, es hat noch niemand verstanden, was wirklich funktioniert. Aber dass es mehr Flexibilität geben wird, ist klar“, sagt Rinke.

Das verändere auch seine eigene Firma schon jetzt, denn ein Teil der neuen Mitarbeiter arbeite bereits nicht mehr an einem der Firmenstandorte. „Die flexible Arbeitsgestaltung hilft auch dabei, talentierte Mitarbeiter zu gewinnen“, sagt Rinke. So habe Celonis zum Beispiel Programmierer an Orten eingestellt, wo das Unternehmen kein eigenes Büro betreibt. „Wir können auf einen größeren Pool an Kandidaten zugreifen.“

Neue Aufstellung beim Produkt

Auch darüber hinaus soll sich die Firma verändern. Begnügte das Münchener Startup sich bislang damit, Schwachstellen in Geschäftsprozessen nur aufzuspüren, soll das Angebot nun aktiver werden: Künftig könne die Software auch gleich die notwendigen Schritte zum Verbessern der Abläufe ausführen, erklärt Rinke. Execution Management System nennt er das.

Um die notwendigen Schnittstellen bieten zu können, hat Celonis die Firma Integromat aus Tschechien gekauft. Diese hat mehr als 500 sogenannte Integrationen entwickelt, um die Software unterschiedlicher Anbieter wie SAP, Oracle oder Salesforce miteinander zu verknüpfen.

Die nun angekündigte Celonis-Plattform steht auch anderen Partnern offen. „Wir können nicht alles selber programmieren“, sagt Rinke. Sein Unternehmen könne eben nicht alle Feinheiten kennen. „Wir machen auch eigene Apps, aber die besten werden sicherlich von unseren Kunden kommen.“

Die Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Protiviti aus den USA etwa habe eine solche Anwendung entwickelt. Über die könne festgestellt werden, ob die bis zu 100 verschiedenen Kontrollschritte eingehalten wurden – zum Beispiel das Vier-Augen-Prinzip. „Die Software prüft die einzelnen Kontrollpunkte und findet auf Basis der Daten die größten Risiken“, sagt Rinke. Wenn das System zum Beispiel erkenne, dass bei einem Vorgang Besteller und Freigeber die gleiche Person sind, dürfe diese künftig keine Rechnungen mehr freigeben.

Wann kommt der Börsengang?

Zwar können die Kunden entscheiden, ob und für welchen Betrag sie ihre Apps anbieten wollen. Celonis bekommt aber eine Umsatzbeteiligung – die Firma orientiert sich dabei am Konzept des Apple App Stores. Wie groß die Umsatzbeteiligung ausfällt, will Firmenchef Rinke nicht verraten. Nur so viel: „Der Großteil bleibt bei den Partnern. Wir sind noch ganz am Anfang und müssen die besten Konditionen noch finden.“

Auch wie bei Apple erwartet Rinke eine stärkere Kundenbindung durch die Apps. Den Begriff des Lock-in-Effekts mag er aber nicht. „Das klingt immer so negativ“, sagt der Celonis-Gründer. „Wenn die Apps schlecht sind und die Kunden sie nicht gern nutzen, gibt es auch keinen Lock-in.“

Celonis wird schon seit Jahren als Börsenkandidat gehandelt. Wann der Schritt kommt? „Dazu gibt es noch kein Update“, sagt Rinke. In der Vergangenheit nannte er einmal 2020 als IPO-Jahr. „Das wird nicht passieren“, sagt er heute. Dass gerade mehrere Tech-Unternehmen einen Börsengang gemacht haben, beeindruckt Rinke nicht. „Entweder man ist langfristig orientierter Unternehmer, oder man ist Market-Timer. Beides zusammen wird kompliziert.“ Der Celonis-Gründer will sich Zeit lassen. Es ergebe Sinn zu warten, bis die Firma noch etwas größer ist. „Wir haben da keinen Zeitdruck“, sagt Rinke.

