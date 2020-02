Neue Woche, neue Themen. Weil vieles einfach so an einem vorbeirauscht, verraten wir hier schon einmal, was euch in der kommenden Woche auf Gründerszene erwartet.

Wenn man alles auf seinen Kern reduziere, schreibt Insa Klasing in ihrem Buch, bleibe nur eins: den Mitarbeitern die Wahl lassen. Die Autorin des Buches „Der 2-Stunden-Chef“ ist frühere DACH-Chefin von Kentucky Fried Chicken und Gründerin von The Next We, einem Dienstleister für virtuelle Mitarbeiter-Coachings. Im Jahr 2016 brach sie sich bei einem Reitunfall beide Arme – und entdeckte einen für sie ganz neuen Führungsstil: loslassen, den Mitarbeitern Selbstbestimmung ermöglichen und Entscheidungsfreiraum innerhalb des Aufgabenbereichs bieten.

Anzeige

Ihr Buch wurde zum Bestseller. Uns hat sie verraten, was das alles konkret bedeutet. Und warum sie die Vier-Tage-Woche für immer noch zu konservativ hält. Außerdem ob sich Startups solche Modelle überhaupt leisten können wie man Führungsdesaster vermeidet.

Wie schaut es denn bei euch aus? Geht eine Viertagewoche klar – oder wird Wert auf fünf Tage und „9 bis 18“ gelegt? Und ist so etwas überhaupt wichtig für euch?

Wie er seine Mitarbeiter motiviert – früher gelang ihm das mit Nerf-Gun-Battles –, hat uns Tim Koschella verraten. Der bewegt sich schon in der Berliner Startup-Szene seit es sie gibt: Er baute 2008 die E-Learning Plattform Lecturio und in den folgenden Jahren den bekannten Company Builder Hitfox auf (kürzlich umbenannt in Ioniq). Auch Adtech-Startup Applift gründete er mit. Für die neue Epidose unseres Gründerszene-Podcasts hat Koschella mit unserer Redakteurin Pauline Schnor gesprochen.

Der 35-Jährige hört nicht auf zu gründen: Sein neustes Baby heißt Kayzen und ist wieder ein Adtech-Startup. Die Firma wurde kürzlich mit vier Millionen Euro finanziert. Im Podcast erzählt Koschella auch, ob Gründen mit den Jahren einfacher wird, wo er ständig neue, erfolgsversprechende Startup-Ideen findet – und was er eigentlich macht, wenn er gerade keine Firma gründet.

Hier könnt ihr übrigens die letzte Folge unseres Podcasts hören. Über eine Unternehmerin, die sehr erfolgreich war – bis sie erneut ein Kind erwartete. Gründerszene Podcast abonnieren:

Unser Lesetipp an diesem Wochenende ist auch noch eine „Chefsache“. Im anonymen Jobprotokoll hatte uns ein Gründer verraten, dass er sich selbst ein für die Startup-Szene sehr ordentliches Gehalt zahlt – und das voll okay findet. Ihr scheint da wohl der gleichen Meinung zu sein. Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Arbeit im Startup: „Ich zahle mir 132.000 Euro Gehalt und finde das in Ordnung“ Unser Gesprächspartner ist Gründer eines profitablen Startups. Er verdient dreimal so viel wie seine Mitarbeiter – und hat deswegen kein schlechtes Gewissen.

Wir wünschen Euch schon mal einen guten Start in die Woche!

Bild: Westend61 / Gettyimages