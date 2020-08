Der Apartmentvermittler Airbnb will mitten in der Corona-Pandemie an die Börse. Das Unternehmen hat nun einen vertraulichen Antrag auf eine Aktienplatzierung bei der US-Börsenaufsicht eingereicht – eine Möglichkeit, von der in den USA bereits mehrere Firmen Gebrauch gemacht haben. Zugleich lässt Airbnb offen, wie viele Aktien zu welchem Preis angeboten werden sollen.

Dass Airbnb einen solchen Antrag ausgerechnet an einem Tag einreicht, an dem mit Apple als erstes Unternehmen überhaupt einen Börsenwert von mehr als zwei Billionen US-Dollar überschreitet, ist kein Zufall. Trotz der Pandemie entwickeln sich viele Aktien derzeit gut. Offenbar will Airbnb die Gunst der Stunde nutzen, um frisches Kapital einzusammeln.

Anzeige

Planänderung wegen Pandemie

Der Apartment- und Zimmervermittler, bei dem Privatleute ihre Unterkünfte auf einer Plattform für kurzzeitige Vermietungen anbieten können, hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, in diesem Jahr an die Börse gehen zu wollen. Allerdings sollte der Börsengang nicht mit der Aufnahme von zusätzlichem Kapital verbunden sein, was als Direct Listing bezeichnet wird. Dabei verzichten Unternehmen auf Investmentbanken und sparen sich die hohen Ausgaben für Platzierungsgebühren. Der Musikstreamingdienst Spotify ist diesen Weg gegangen. Bereits ausgegebene Aktien werden dann mit einem Direct Listing einfach an der Börse gehandelt, eine Preisfestsetzung gibt es in diesem Fall nicht.

Nun plant Airbnb Berichten zufolge doch einen klassischen Börsengang. Damit sollen unter anderem Morgan Stanley und Goldman Sachs betraut worden sein, wie das Wall Street Journal berichtet. Airbnb selbst hat seine Absicht nur in einer kurzen Stellungnahme mitgeteilt und sich nicht weiter zu den Plänen geäußert. Ursprünglich wollte das Unternehmen seinen Antrag auf Aktienplatzierung bereits im März einreichen. Doch die Corona-Pandemie hat auch diese Pläne zunichtegemacht.

Reiseflaute: Ist Airbnb noch zu retten? Es war eine der großen Erfolgsgeschichten der Startup-Welt. Nun stellt die Krise das gesamte Unternehmen auf die Probe. Worauf es für Airbnb nun ankommt.

Das Unternehmen leidet nach wie vor unter der Pandemie, auch wenn die Buchungen inzwischen wieder anziehen. Nachdem in vielen Regionen der Welt der Reiseverkehr wegen des Coronavirus praktisch zum Erliegen kam, ging auch Airbnb in den Krisenmodus. Über den Dienst wurden kaum noch Buchungen vorgenommen. Ein großzügiges Stornierungsangebot führte zudem zum Unmut vieler Anbieter von Apartments, die nun ihren Gästen die bereits gezahlten Übernachtungspreise zurückzahlen mussten.

Airbnb nur noch die Hälfte wert

Im Mai kündigte AirBnB an, jeden vierten Mitarbeiter zu entlassen, um die Kosten zu reduzieren. Dem Unternehmen gingen die Mittel aus. Es musste sich in der Corona-Krise bei Investoren frisches Kapital in Höhe von zwei Milliarden Dollar sichern, wofür hohe Zinsen anfallen. Die Privat-Equity-Firmen Silver Lake und Sixth Street Partners sicherten sich zudem Optionsscheine, die das Unternehmen mit 18 Milliarden Dollar bewerteten.

Damit ist der Wert bereits deutlich gefallen. Noch 2017 wurde Airbnb in einer Finanzierungsrunde mit mehr als 30 Milliarden Dollar bewertet. Doch offenbar ist nun der Druck so groß, dass das Unternehmen trotzdem seine Aktien platzieren will. Auch intern sieht sich CEO Brian Chesky mit den Forderungen von Mitarbeitern konfrontiert, diesen Schritt zu gehen. Denn viele ihrer Aktienoptionen laufen in diesem Jahr aus.

Die Geschichte beginnt mit Luftmatratzen und Frühstück

Anzeige

Auch abgesehen von Corona hat Airbnb eine turbulente Zeit hinter sich. Bereits im vergangenen Jahr liefen die Kosten aus dem Ruder, in den ersten neun Monaten musste der Anbieter bereits rote Zahlen schreiben, dabei gab es in den zwei Jahren davor sogar einen Gewinn. Doch wegen hoher Verwaltungskosten und einer kostspieligen neuen Zentrale rutschte das Portal dann wieder ins Minus.

Airbnb wurde 2008 in San Francisco gegründet. Am Anfang stand eine fixe Idee der Gründer Brian Chesky und Joe Gebbia. Um die hohe Miete für ihr Apartment in San Francisco bezahlen zu können, legten sie drei Luftmatratzen ins Wohnzimmer und vermieteten sie an Besucher einer Design-Konferenz – inklusive Frühstück. So entstand auch der Name „Air Bed and Breakfast“, Luftmatratze und Frühstück, später einfach nur Airbnb.

Inzwischen listet die Plattform Übernachtungsangebote in 100.000 Städten und 220 Ländern. Nach eigenen Angaben soll es sieben Millionen Übernachtungsangebote geben, darunter auch 5.000 Schlösser und 3.000 Baumhäuser. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei etwa 4,8 Milliarden Dollar.

Die nächsten Börsengänge sind bereits absehbar

Das Unternehmen müht sich, sein Geschäftsmodell auszubauen. Nutzer können auf der Plattform nun auch Unternehmungen buchen. Das können Exkursionen mit dem Kanu, Stadtführungen, Foto-Workshops oder auch Kochkurse sein. Um die Buchungsrückgänge während der Corona-Pandemie abzufedern, gibt es inzwischen auch „Online-Entdeckungen“, die zu Hause gemacht werden könne, beispielsweise eine Anleitung zum Mischen von Cocktails per Video.

Jahrelang hatte Airbnb gezögert, an die Börse zu gehen und privat Kapital eingesammelt. Mit seiner Entscheidung ist das Unternehmen nun eines der letzten Einhörner der ersten Welle, die in der Finanzkrise entstanden sind und die Sharing Economy mit begründet haben.

Trotz Corona nimmt der Markt für Börsengänge an Fahrt auf…

Urlaub und Corona: Alle wollen an die Ostsee – das zeigen die Daten von Reise-Startups Vorsichtig beginnen die Planungen für den Sommerurlaub. Wegen der Pandemie stehen Urlaubsziele in Deutschland hoch im Kurs. Das schlägt sich auf die Preise nieder.

Bild: Georgie Wileman / Getty Images