Wie geht es der deutschen Startup-Szene nach Monaten der Corona-Krise? Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, jedes Unternehmen musste in den vergangenen Wochen andere Herausforderungen bewältigen. Einige wuchsen so schnell wie noch nie, andere fürchteten täglich die Pleite.

Um zu erfahren, wie einzelne Startups die Situation bewältigen, haben wir als Gründerszene-Redaktion einen Fragebogen an Unternehmerinnen und Unternehmer geschickt – unter anderem an Chris Bartz, CEO und Mitgründer von Elinvar. Das Berliner Startup bietet eine Plattform an, mit der Banken und Vermögensverwalter ihr Geschäft digitalisieren können. 2019 sammelte es 15 Millionen Euro ein, unter anderem von Goldman Sachs.

Chris, welche Auswirkungen hatten und haben das Virus und die damit verbundenen Maßnahmen für dein Unternehmen?

Über unsere Plattform digitalisieren unsere Partner ihre Geschäftsmodelle. Im Vergleich zu anderen Branchen, beispielsweise dem Tourismus, haben wir Glück: Der Finanzdienstleistungsbereich ist von Corona weniger stark betroffen, gerade wenn es um Digitalisierung geht. Die Nachfrage nach unserem Geschäftsmodell besteht weiterhin. Natürlich haben aber auch wir die Auswirkungen der Krise gespürt, beispielsweise aufgrund des Physical Distancing und dem weniger persönlichen Austausch – sowohl mit Partnern als auch innerhalb unseres Teams.

Waren oder sind deine Angestellten in Kurzarbeit?

Nein, niemand aus unserem Team war oder ist in Kurzarbeit. Wir konnten unser Team in den vergangenen Monaten sogar weiter ausbauen.

Arbeiten deine Angestellten noch im Homeoffice?

Um unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, haben wir gleich zu Beginn der Pandemie sehr schnell auf Remote First umgestellt. Da wir das im Rahmen unseres betrieblichen Kontinuitätsmanagements sowieso regelmäßig testen, war das relativ leicht. Vor einigen Wochen haben wir das Büro für Wenige unter strengen Hygienemaßnahmen und auf rein freiwilliger Basis wieder geöffnet. Das Angebot wird insbesondere genutzt, um auch mal einen Tapetenwechsel zu haben oder um sich persönlich auszutauschen. Denn der persönliche Austausch und das soziale Miteinander im Team bleiben auch in Zeiten von Corona entscheidend.

Kannst du dir vorstellen, künftig komplett auf ein eigenes Büro zu verzichten?

Nein. Elinvar hat eine unglaublich tolle Teamkultur. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen vermissen den sozialen Austausch im Büro, etwa das gemeinsame Mittagessen und unsere Teamevents. Das geht mir genauso. Soziale Interaktion im Team wird immer einen Raum brauchen. Dennoch schätze ich auch die vielen Vorteile von Remote-Arbeit und ich sehe immer weniger Anreize für einen klassischen Arbeitstag im Büro. Der Charakter von Büros wird sich ändern. Wir nutzen die aktuelle Phase auch, um zu hinterfragen, wie wir zukünftig arbeiten wollen. Wofür genau brauchen wir noch ein Büro? Welche Erwartungen haben wir an unsere Räume? Und wie müssen Büros aussehen, um unseren Bedürfnissen zukünftig gerecht zu werden?

Welche Tools und Tricks haben deinem Team in den vergangenen Wochen geholfen?

Als Technologieunternehmen haben wir den Vorteil, dass unsere interne Infrastruktur komplett cloudbasiert ist. Alle digitalen Kommunikationskanäle werden aktuell deutlich intensiver genutzt. Aber auch gute Dokumentation und digitales Wissensmanagement haben noch einmal mehr Relevanz gewonnen. Wir starten jede Woche mit einem gemeinsamen Update mit dem ganzen Team und haben die interne Kommunikation allgemein deutlich intensiviert. Das mag nicht überraschen, aber auch zusätzliche, regelmäßige Eins-zu-Eins-Gespräche sind sinnvoll investierte Zeit und haben sich als sehr hilfreich für einen guten Austausch erwiesen. Parallel bieten wir unterschiedliche Team-Events in angepasster Form auch digital an: Das Teamfrühstück findet in kleineren gemischten Gruppen statt, unsere Team-Assistentin organisiert ein Livekochen in der Mittagspause. Der Teamlauf und Schachturniere wurden auf Apps ausgelagert.

Was hat in den vergangenen Wochen nicht funktioniert?

Wie gesagt, der soziale Austausch lässt sich nicht eins zu eins digital abbilden. Wir haben bisher keine optimale Alternative zu unseren Teamevents gefunden. Auch die Pizza mit den Kolleginnen und Kollegen nach dem All-Hands-Meeting fehlt uns allen weiterhin. Ganz zu Beginn haben wir eine digitale Kaffee-Ecke eingerichtet, die wurde aber wenig angenommen. Da hat dann vermutlich der echte Kaffee gefehlt oder man hat in den Pausen auch mal lieber bewusst den Bildschirm ausgeschaltet. Ansonsten bin ich wirklich positiv überrascht, wie motiviert und fokussiert das Team weiterarbeitet.

Viele Menschen haben durch die Veränderungen in den vergangenen Wochen persönliche Krisen erlebt, dein Team oder du als Chef womöglich auch. Wie bist du als Führungskraft damit umgegangen?

Zum einen haben wir die Kommunikation mit dem Team intensiviert: Wir sind immer über verschiedene Kanäle erreichbar, ordnen gemeinsam die aktuelle Lage ein und versuchen, möglichst große Transparenz zu schaffen. Zum anderen kommunizieren wir auch untereinander im Management-Team noch regelmäßiger als zuvor. Wir starten den Tag immer gemeinsam und tauschen uns teilweise mehrmals täglich aus, dabei geht es neben den fachlichen Themen immer auch um das Team und die Situation von uns allen.

