Wie geht es der deutschen Startup-Szene nach Monaten der Corona-Krise? Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, jedes Unternehmen musste in den vergangenen Wochen andere Herausforderungen bewältigen. Einige wuchsen so schnell wie noch nie, andere fürchteten täglich die Pleite.

Um zu erfahren, wie einzelne Startups die Situation bewältigen, haben wir als Gründerszene-Redaktion einen Fragebogen an Unternehmerinnen und Unternehmer geschickt – unter anderem an Roman Rittweger, Gründer und CEO von Ottonova. Das 2017 gestartete Krankenversicherungs-Startup bekam zuletzt im November 60 Millionen Euro von Geldgebern wie Holtzbrinck und Sevenventures.

Herr Rittweger, welche Auswirkungen hatten das Coronavirus und die damit verbundenen Maßnahmen auf Ihr Unternehmen?

Obwohl auch wir bei Ottonova zu Beginn der Pandemie verunsichert waren und nicht wussten, was die Krise für unser Unternehmen bedeutet, mussten wir rückblickend glücklicherweise nur sehr wenige Auswirkungen in Kauf nehmen. Die komplette Belegschaft konnte innerhalb weniger Tage vom Homeoffice aus arbeiten und auch die Nachfrage nach unseren Produkten ist kaum zurückgegangen. Hier profitieren wir sicher davon, dass wir als Krankenversicherung sehr gefragt sind, wenn es um die Absicherung in Zeiten erhöhter gesundheitlicher Risiken geht.

Waren oder sind Ihre Angestellten in Kurzarbeit?

Wir haben die Option Kurzarbeit geprüft, sind aber sehr schnell zu der Entscheidung gekommen, dass wir diese Maßnahme vorerst nicht aktivieren müssen. Unsere Geschäfte liefen auch während der Hochphase der Corona-Pandemie im März und April weiter, wenn auch in leicht reduziertem Umfang. Das gab uns etwas Luft, Themen zu bearbeiten, die im Tagesgeschäft sonst oft untergegangen sind. Mittlerweile hat sich der Aufwand wieder normalisiert.

Mussten Sie Teammitglieder entlassen?

Nein, wir mussten niemanden entlassen.

Arbeiten Ihre Angestellten noch im Homeoffice und wann sollen sie zurückkehren?

Als wir uns damit beschäftigt haben, wie eine Rückkehr ins Büro aussehen kann, haben wir überlegt, welchen Mehrwert es uns bietet. Und ganz nüchtern betrachtet hatten wir nicht das Gefühl, dass unsere Angestellten vom Homeoffice aus weniger gut oder schnell vorankommen – im Gegenteil. Jedes Team und jeder Angestellte kann vorerst selbst entscheiden, von wo aus es oder er arbeitet. Allen steht die Möglichkeit offen, ins Büro zu kommen, und Teams treffen sich auch regelmäßig vor Ort. Eine systematische Rückkehr ins Büro findet allerdings nicht statt. Im Moment sind täglich etwa 20 bis 25 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig im Office. Ob und wie es damit weitergeht, werden wir zum Ende des Sommers prüfen.

Können Sie sich vorstellen, künftig komplett auf ein eigenes Büro zu verzichten?

Auch für mich ist es sehr angenehm, selbst entscheiden zu können, ob ich heute von zuhause aus arbeite oder ins Büro gehe. Aber ein kompletter Verzicht kommt für uns nicht infrage. Der persönliche Austausch ist in den letzten Monaten noch viel wertvoller geworden – neben Videocalls, die bei uns mehrmals täglich auch mit angeschalteter Kamera stattfinden, sind physische Meetings zu vereinzelten, wichtigen Projekten oder auch nur das Treffen an der Kaffeemaschine essenziell. Es gilt, eine gesunde und vor allem für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter akzeptable Lösung zu finden, da gehört das Büro einfach dazu.

Welche Tools und Tricks haben Ihrem Team in den vergangenen Wochen geholfen?

Neben den gängigen Projektmanagement-Tools wie Asana und Jira hat es uns geholfen, mehr aber dafür kürzere Projekt-Updates durchzuführen. Viele davon finden alle zwei Tage oder sogar täglich statt und helfen uns, Rückfragen direkt zu besprechen. Hier haben wir natürlich davon profitiert, dass viele externe Termine abgesagt wurden und wir etwas mehr Zeit für interne Abstimmungen hatten.

Was hat in den vergangenen Wochen nicht funktioniert?

Zum einen haben wir gemerkt, dass einige unserer Partner nicht so schnell in den Remote-Modus schalten konnten wie wir und es dadurch zu Verzögerungen bei Projekten kam. Das hat sich aber weitgehend normalisiert. Und den dritten Geburtstag von Ottonova konnten wir nicht alle gemeinsam feiern. Stattdessen haben sich kleine Teams getroffen und wir haben virtuell aus allen Teilen Münchens und Deutschlands per Videocall angestoßen. Ein angenehmer Kompromiss trotz Kontaktbeschränkungen.

Viele Menschen haben durch die Veränderungen in den vergangenen Wochen persönliche Krisen erlebt. Wie sind Sie als Führungskraft damit umgegangen?

Uns war es nicht nur wichtig, dass unser Betrieb gut durch die Corona-Zeit kommt, sondern vor allem auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher haben wir die Frequenz unserer internen Kommunikation stark erhöht und die Nähe zu allen Angestellten intensiviert. Wir haben viel Wert darauf gelegt, dass wir offen und authentisch mit ihnen reden und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Beispielsweise haben wir Zeit für Eltern geschaffen, die sich um ihre Kinder kümmern mussten, weil es plötzlich keine Betreuung mehr gab.

