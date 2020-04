Dass sie einmal den 20. April 2020 herbeisehnen würden, hätten viele Unternehmerinnen und Unternehmer wohl nicht für möglich gehalten. In der Pandemie aber steht das Datum für einen ersten zögerlichen Schritt in Richtung Normalität: Seit nunmehr anderthalb Wochen dürfen Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern wieder öffnen.

Gründerszene wollte von Startups mit eigenen Läden wissen, wie die ersten Tage angelaufen sind und welche Maßnahmen sie zum Schutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Kundinnen und Kunden treffen.

Jede Mitarbeiter trägt Maske

„Ein Großteil unserer Stores hat wieder geöffnet“, sagt Wenke Blumenroth, Pressesprecherin von Mymüsli, gegenüber Gründerszene. Zum Schutz ihrer Mitarbeiter und Kunden habe das Startup verschiedene Schutzmaßnahmen ergriffen, so würden alle Mitarbeiter „jederzeit“ einen Mundschutz tragen.

Abhängig von der Größe des Ladens dürfte sich auch nur eine Mindestanzahl an Menschen gleichzeitig in eben diesem aufhalten. Der Mymuesli-Laden am Münchner Viktualienmarkt etwa ist 60 Quadratmeter groß, weswegen gerade zwei Kunden zur gleichen Zeit einkaufen dürfen. Das schreibt das Land Bayern vor: pro 20 Quadratmeter Verkaufsfläche eine Person.

Auch hier gilt es, einen Abstand von mindestens 1,5 Meter einzuhalten. „Die Kunden sind zwar noch zurückhaltender, freuen sich aber auch, wieder vor Ort einkaufen zu können“, so Blumenroth.

Abstandsmarkierungen auf Boden

Und wie steht es um den Einkauf von Parfüm? Wollen Deutsche in der Krise Geld für vermeintlich weniger wichtige Güter ausgeben? Lisa Penzel, Pressesprecherin von Flaconi, hat eine erste Einschätzung aus einem der Läden in Berlin mitgebracht, in dem die Sicherheits- und Hygieneregeln aushängen und Desinfektionsmittel am Eingang bereitsteht. Das Ladenlokal dürften maximal acht Kunden gleichzeitig betreten, zudem würden Masken kostenlos verteilt sowie eine hochwertige Variante verkauft.

„Es gibt Abstandsmarkierungen auf dem Boden im gesamten Store, und der Kassenbereich ist mit einer Plexiglas-Scheibe geschützt“, so Penzel weiter. Des Weiteren würden alle Produkte und Tester regelmäßig desinfiziert.

„Es wird deutlich, dass die Kunden im Store über die generellen Maßnahmen sehr aufgeklärt sind und sie sie daher auch größtenteils verständnisvoll umsetzen.“ Ab kommender Woche soll der Friseurbereich wieder öffnen.

Kunden zeigten Verständnis für Maßnahmen

Optiker gelten in Deutschland als systemrelevante Unternehmen. Als solches hätte der Brillenanbieter Mister Spex seine Läden bereits während des Lockdowns der Geschäftswelt öffnen dürfen.

„Abgesehen von einer Notversorgung, um auch unseres Versorgungsauftrages nachkommen zu können, haben wir darauf allerdings bewusst zum Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden verzichtet“, so Katharina Berlet, Vizepräsidentin der Unternehmenskommunikation des Startups, zu Gründerszene.

„Seitens unserer Kunden haben wir viel positive Resonanz für unsere frühe und konsequente Reaktion auf den Lockdown erhalten“, so Berlet weiter. Ebenso positiv sei die Reaktion auf die schrittweise Wiedereröffnung der Mister-Spex-Stores ausgefallen. Viele nutzten die Online-Terminvereinbarung im Vorfeld, sodass sich Besuche koordinieren ließen.

Verkürzte Öffnungszeiten bei Ankerkraut

Auch Anne und Stefan Lemcke, die Unternehmen hinter dem Gewürze-Startup Ankerkraut, müssen nun versuchen, ihre Kunden zu koordinieren. Das Paar führt vier Geschäfte in Berlin, Köln, Sulzbach und Hamburg. „Bei uns stehen Einkaufskörbe an der Tür bereit, wovon jeder Kunde einen nehmen muss, damit nicht zu viele Personen auf einmal im Laden sind“, sagt Anne Lemcke gegenüber Gründerszene. Die Hilfsmittel würden anschließend desinfiziert, so wie auch der Tresen und die Griffe der Eingangstüren.

Damit sich die Besucher ihrer Läden nicht zu nahe kommen, haben die Gründer Abstandshalter-Markierungen auf den Boden geklebt. Auch die Öffnungszeiten hätten sie angepasst sowie die Probiertheke vorübergehend abgeschafft; probieren geht also erstmal nicht. „Und natürlich gilt auch bei uns: Masken tragen.“