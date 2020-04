Ein Beitrag von Martin Gerecke, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz bei der Kanzlei CMS

Das Coronavirus hat die deutsche Wirtschaft weiter im Griff. Die Situation trifft Unternehmen und Selbstständige schwer. Die Regierung bemüht sich um schnelle Maßnahmen zur Soforthilfe für entgangene Einnahmen und Verluste. Wir stellen die wichtigsten rechtlichen Änderungen vor, die Startups kennen müssen.

Soforthilfen

Kleine Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen, Selbstständige und Startups, die aufgrund der Corona-Krise nach dem 11. März in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, bekommen als Soforthilfe Zuschüsse vom Bund, die grundsätzlich nicht zurückgezahlt werden müssen. Voraussetzung ist, dass der Antragsteller versichert, dass er durch die Pandemie in eine existenzgefährdende Wirtschaftslage geraten ist und sich das Unternehmen vor März 2020 nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befand. Nicht erforderlich ist, dass zunächst privates Vermögen eingesetzt wird.

Eine existenzgefährdende Wirtschaftslage wird angenommen, wenn die fortlaufenden Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb des Antragsstellers voraussichtlich nicht ausreichen, um die Verbindlichkeiten in den auf die Antragstellung folgenden drei Monaten aus dem erwerbsmäßigen Sach- und Finanzaufwand (zum Beispiel gewerbliche Mieten, Pacht, Leasingraten) zu zahlen (Liquiditätsengpass). Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten (Vollzeitäquivalenz) erhalten einen einmaligen Zuschuss von bis zu 9.000 Euro für drei Monate. Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten (Vollzeitäquivalenz) erhalten einen einmaligen Zuschuss von bis zu 15.000 Euro für drei Monate. Die Anträge können bei den Ländern und Kommunen bis zum 31. Mai 2020 gestellt werden.

Erste Erkenntnisse zeigen, dass die Behörden auf ein übermäßig bürokratisches Antragsverfahren verzichten, um eine schnelle Auszahlung zu ermöglichen. Allerdings häufen sich zuletzt Missbrauchs- und Betrugsfälle. Das zeigt: Trotz des Bedürfnisses nach schneller Hilfe sollten Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bei der Antragstellung gewahrt werden.

Neben diesen unmittelbaren Zuschüssen gibt es steuerliche Erleichterungen, Kredite, Bürgschaften und einen erleichterten Zugang zur Grundsicherung sowie besondere Maßnahmen zugunsten von Startups, insbesondere um weitere Finanzierungsrunden zu ermöglichen. Antragsteller sollten auch ein Auge auf die einzelnen Hilfsprogramme der Bundesländer haben, die zum Teil weitergehende Soforthilfen anbieten.

Leistungsverweigerungsrecht für Schuldner

Kleinunternehmen, Selbstständige und Startups haben ab sofort ein Recht zur Verweigerung von bestimmten Leistungen (zum Beispiel Zahlungen). Nämlich dann, wenn sie infolge von Umständen, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sind, ihre Leistung nicht mehr oder zumindest nicht ohne Gefährdung der wirtschaftlichen Grundlagen ihres Erwerbsbetriebs erbringen können. Das Leistungsverweigerungsrecht gilt nur für „wesentliche Dauerschuldverhältnisse“, also solche, die zur angemessenen Fortsetzung eines Erwerbsbetriebs erforderlich sind (Strom, Wasser, Internet etc.).

Der Schuldner kann die Leistung nicht verweigern, wenn dies für den Gläubiger seinerseits unzumutbar ist, etwa wenn die Nichtzahlung die wirtschaftliche Grundlage von dessen Erwerbsbetrieb gefährden würde. Dann aber hat der Schuldner zumindest ein Recht zum Rücktritt vom Vertrag. Das Leistungsverweigerungsrecht gilt nicht für den Mietzins, die Miete muss also weiterhin voll bezahlt werden. Allerdings erhalten Mieter hier anderweitige Vorteile.

Miete von Geschäftsräumen

Mietern können die Geschäftsräume nicht gekündigt werden, wenn sie im Zeitraum vom 1. April bis 30. Juni 2020 trotz Fälligkeit die Miete nicht zahlen können, sofern die Nichtleistung auf den Auswirkungen der Corona-Pandemie beruht. Aktuell streiten sich Rechtsexperten um die Frage, ob Mieter, die ihr Ladenlokal wegen der aktuellen Kontaktverbote schließen mussten, gegenüber ihrem Vermieter die Miete stunden oder ganz aussetzen können. Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten.

Einerseits lässt sich argumentieren, dass der Vermieter selbst seine Leistung – Vermietung eines Geschäftslokals – nicht mehr ordentlich erbringen kann, wenn das Geschäft des Mieters für den Besucherverkehr geschlossen bleiben muss. Im Gegenzug könne er dann nicht die Miete verlangen, sagen einige. Andererseits ändert die Schließung des Geschäfts nichts an dem Umstand, dass dieses im Verhältnis Vermieter-Mieter unverändert vermietet wird (und zum Beispiel gereinigt, zu Abrechnungszwecken oder durch Sicherheitspersonal betreten werden kann). Viel spricht dafür, dass Mieter jedenfalls einen Anspruch auf Anpassung (Reduzierung) des Mietzinses für die Zeit haben, in der das Geschäft geschlossen ist.

Gutschein statt Ticketpreis-Erstattung

Ein neuer Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht vor, dass Veranstalter von Messen, Konzerten, Sport- und sonstigen Kulturevents das Recht erhalten, ihren Kunden, die vor dem 8. März 2020 Tickets für die Veranstaltung gekauft haben, anstelle einer Erstattung des Ticketpreises einen Gutschein über den vollen Preis (inkl. Vorverkaufsgebühr) auszustellen, wenn die Veranstaltung aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden kann. Der Ticketkäufer kann aber auf Auszahlung des Ticketpreises bestehen, wenn der Verweis auf den Gutschein für ihn im Härtefall angesichts seiner persönlichen Lebensumstände unzumutbar ist (zum Beispiel beim Wohnsitzwechsel) oder er den Gutschein bis zum 31. Dezember 2021 nicht eingelöst hat.

Gleiches gilt für Musik-, Kultur-, Sport- oder sonstige Freizeiteinrichtungen, also oder Fitness- oder Tanzstudios sowie Museen. Der Gesetzentwurf, der noch den Bundestag und Bundesrat passieren muss, hat schon viel Kritik einstecken müssen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband spricht von „Zwangsgutscheinen“ für den Verbraucher, der zudem auch das Insolvenzrisiko des Veranstalters trage. Das ist faktisch richtig. Andererseits ist das Risiko, dass der Veranstalter aufgrund von Ticketrückzahlungen insolvent geht, wohl noch viel größer. Im Gegensatz dazu ist die Belastung für den Verbraucher eher gering. Sollte sie doch erheblich sein, hilft die Härtefallklausel.

Verträge im Eventbereich

Für viele Startups die wichtigste Frage angesichts der zahlreichen Absagen von Messen, Konferenzen, Seminaren und sonstigen Veranstaltungen: Was passiert mit den bestehenden Verträgen? Gibt es Ersatzansprüche? Der Messebauer hat schon den Stand gefertigt, die Grafikagentur die Einladungskarten für den Kongress erstellt, die Teilnehmer das Hotel längst gebucht und der Fotograf hat sich den Termin eigens freigehalten und andere Aufträge abgesagt. Bestehen diese Verträge fort und müssen die Dienstleister vergütet werden? Eine einheitliche Antwort auf diese Fragen gibt es nicht.

Grundsätzlich entfällt der Anspruch auf die Gegenleistung (also zum Beispiel die Vergütung), wenn dem Vertragspartner seine Leistung „unmöglich“ wird, das heißt wenn er sie aus faktischen oder rechtlichen Gründen nicht erbringen kann, etwa bei einer behördlichen Absage aufgrund von Covid-19. Untersagt die Behörde also zum Beispiel die Durchführung eines Events wegen zu hoher Gefahr für die Teilnehmer, muss der Veranstalter das Event absagen und darf es nicht durchführen. Die Teilnehmer erhalten den Ticketpreis zurück (gegebenenfalls nur in Form eines Gutscheins, siehe oben). Haben die Teilnehmer für die Veranstaltung ein Hotelzimmer gebucht, müssen sie dieses jedoch bezahlen. Denn das Hotel kann seine Leistung – die Zurverfügungstellung einer Übernachtung – nach wie vor erbringen (sofern nicht behördlich untersagt), die Leistung wird also nicht „unmöglich“. Dass der Teilnehmer das Zimmer nun aufgrund der Absage der Messe nicht mehr benötigt, fällt in seinen Risikobereich (etwas anderes mag gelten, wenn der Veranstalter auch die Buchung der Hotelkontingente übernommen hat).

Was den Anspruch der Dienstleister (Fotograf, Messebauer, Grafikagentur etc.) auf Vergütung angeht, kommt es darauf an, ob sie ihre Leistung grundsätzlich noch für den beabsichtigten Vertragszweck erbringen können oder ob dies aufgrund der Absage des Events unmöglich ist. Dabei kommt es entscheidend darauf an, ob die Parteien nur eine unbestimmte, allgemeine Vereinbarung über die Erbringung der jeweiligen Leistung getroffen haben oder ob beide Seiten dem Vertrag den Zweck der Leistung, also etwa die Verwendung im Rahmen der nun abgesagten Messe, konkret zugrunde gelegt haben (auch im Sinne einer anteiligen Risikotragung).

Wurde der Messebauer also für ein ganz bestimmtes Festival mit dem Bau eines auf die Locationfläche abgestimmten Stands beauftragt und kann das Festival nicht stattfinden, kann auch der Messebauer seine Leistung nicht mehr (vertragsgerecht) erbringen. Damit entfällt auch sein Anspruch auf die Gegenleistung. Gleiches gilt für die Grafikagentur, deren Konzept für die Messe nun nicht mehr umgesetzt werden kann oder für den Fotografen, dem mangels Teilnehmern das Motiv fehlt. Wichtig aber: Dienstleister haben Anspruch auf eine Teilvergütung für bereits abgenommene (also vom Besteller für vertragsgemäß befundene) Teilwerke. Danach kann also die Agentur die Vergütung für das bereits freigegebene Konzept verlangen, ebenso der Standbauer für bereits getätigte Vorbesichtigungen, die Teil des Auftrags waren.

Schadensersatzansprüche (zum Beispiel für entgangenen Gewinn, weil man sich den Termin schon im Kalender freigehalten hatte) bestehen in der Regel nicht. Dies würde Verschulden aufseiten des Veranstalters voraussetzen, aber Covid19 ist nun mal ein Fall von „Höherer Gewalt“ – also etwas, dass nicht dem Veranstalter angelastet werden kann.

