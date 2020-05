Mehr als ein Jahrzehnt dauert die Hochphase des Venture Capital nun schon an. Sie hat zu einem Verkäufermarkt zugunsten der Startups geführt, mit steigenden Bewertungen in den Early und Late Stages. Doch die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden bald auch in der Verhandlung und Gestaltung von Beteiligungsverträgen zu spüren sein. Die Investoren dürften dabei zunehmend die Oberhand gewinnen. Nicht nur bei neuen Deals, auch Altinvestoren könnten künftig darauf drängen, bestehende Sonderrechte zu ihren Gunsten dem neuen Marktumfeld anzupassen.

Bewertung und Verwässerungsschutz

Die allgemeine Unsicherheit durch das Virus führt zu niedrigeren Unternehmensbewertungen und somit zu einer Verringerung der Beteiligungsquote der Gründer. Bestandsinvestoren werden sich künftig bei Folgefinanzierungsrunden über markttypische Verwässerungsschutzklauseln (Anti Dilution Protection) noch intensiver als bisher gegen eine niedrigere Bewertung absichern. Das heißt, sie erhalten im Rahmen einer sogenannten kompensierenden Anteilsausgabe von den Gründern einen Ausgleich in Form von mehr Geschäftsanteilen zum Nominalwert.

Der Verwässerungsschutz bewahrt einen Investor davor, dass bei einer Folgefinanzierungsrunde eine niedrigere Bewertung zugrunde gelegt wird (Downround) als bei der Runde, an der er beteiligt war. In den vergangenen Jahren hat sich dabei die gründerfreundlichere Weighted-Average-Klausel als Marktstandard durchgesetzt. Bei diesem Ansatz wird zur Berechnung der Anzahl der Geschäftsanteile, die der Investor im Rahmen seines Verwässerungsschutzes erhält, ein gewichteter Durchschnittspreis für diese Geschäftsanteile ermittelt, auf Basis des Volumens vorheriger Finanzierungsrunden und einer Runde mit einer niedrigeren Bewertung. Dadurch, dass ein Durchschnittspreis für die zu übertragenden Geschäftsanteile berechnet wird, wird das Risiko einer Verwässerung zwischen Gründer und Investor (vereinfacht formuliert) geteilt.

Im aktuellen Marktumfeld ist nunmehr damit zu rechnen, dass die investorenfreundlichere Full-Ratchet-Methode zum Einsatz kommt. Diese stellt allein auf die niedrigere Bewertung der Downround ab und wälzt somit das Risiko einer zusätzlichen Verwässerung allein auf die die Gründer (beziehungsweise die übrigen Gesellschafter wie etwa Business Angels der ersten Stunde) zugunsten des Investors ab.

In den aktuellen Krisenzeiten gilt es darauf zu achten, die Finanzierungsfähigkeit und Attraktivität gegenüber weiteren potenziellen Investoren zu erhalten. Das gelingt nur durch eine faire Balance der Interessen von Gründern und Investoren in der Verhandlung und Vertragsgestaltung, etwa durch eine zeitliche Beschränkung des Verwässerungsschutzes auf die unmittelbar folgende Runde.

Wandeldarlehen

Aktuell ist zu beobachten, dass viele Investoren laufende und noch nicht abgeschlossene Finanzierungsrunden erst einmal „on hold“ setzen und dem Unternehmen stattdessen ein Wandeldarlehen zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen zur Verfügung stellen. Auch hier führt das aktuelle Marktumfeld dazu, dass höhere Bewertungsabschläge (Discounts) auf den Ausgabepreis der nachfolgenden Finanzierungsrunde vereinbart werden. Das bedeutet, dass der Wandeldarlehensgeber sein Darlehen bei einer nachfolgenden Finanzierungsrunde mit einem (höheren) Abschlag (zum Beispiel 25 Prozent) in Eigenkapital wandeln darf. Er erhält somit für die Wandlung seines Darlehensbetrages (zuzüglich Zinsen) mehr Anteile am Unternehmen, als ein Investor der Folgerunde, der ein der Höhe des Wandeldarlehens entsprechendes Investment tätigt.

Gleiches gilt für die Aufnahme niedrigerer und somit investorenfreundlicherer Valuation Caps (Bewertungsobergrenze der Wandlung im Rahmen der Folgefinanzierungsrunde; je niedriger das Cap, desto mehr Anteile erhält der Investor bei Wandlung) beziehungsweise entsprechend höherer Percentage Caps (Festsetzung einer minimalen und maximalen Beteiligungsquote des Investors nach Wandlung).

Auch hier muss das oberste Ziel sein, das Unternehmen für Folgefinanzierungen attraktiv zu halten und nicht etwa durch allzu investorenfreundliche Regelungen im aktuellen Umfeld (beispielsweise durch eine zu hohe Verwässerung der Anteile der operativ tätigen Gründer) einen Dealbreaker für später notwendige Finanzierungsrunden zu konstruieren.

Liquidationspräferenzen

Durch marktübliche Liquidationspräferenzen wird der VC für sein Investment belohnt. Bei einem Exit erhält er vorab sein Geld zurück, ehe der übrige Veräußerungserlös unter den Investoren verteilt wird. Hier hat sich bei VC-Verträgen fast ausnahmslos die gründerfreundlichere anrechenbare (non-participating) Liquidationspräferenz durchgesetzt, bei der der vorab an den Investor ausgegebene Betrag auf die pro rata-Verteilung des restlichen Exiterlöses (also entsprechend der jeweiligen Beteiligungsquote aller Gesellschafter) angerechnet wird.

Ob das aktuelle Marktumfeld hingegen vermehrt zum in Gründerkreisen verpönten „double dipping“ führt, wird sich zeigen. Davon spricht man, wenn der Geldgeber nach Rückerhalt seines kompletten Investments über eine nicht anrechenbare (participating) Liquidationspräferenz ohne Anrechnung seines bereits vorab zurückerhaltenen Investments am vollen Exiterlös in Höhe seiner Beteiligungsquote partizipiert.

Im Ergebnis erhält der Investor bei einer nicht anrechenbaren Liquidationspräferenz mehr Geld, als ihm nach seiner eigentlichen Beteiligungsquote zusteht. Auch im aktuellen Marktumfeld dürfte dies noch als unfair betrachtet werden.

Milestone-Regelungen

Im dynamischen Marktumfeld der vergangenen Jahre sind gestaffelte Investments über sogenannte Milestone-Regelungen immer seltener geworden. Diese führten in der Praxis teilweise zur schwierigen Frage, in welchem Grad ein Meilenstein erreicht wurde. Und es setzte für Gründer oft das falsche Incentive, Meilensteine zu erreichen statt notwendige Anpassungen in der strategischen und operativen Ausrichtung des Unternehmens vorzunehmen.

Im aktuellen Umfeld können Milestone-Regelungen aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheiten jedoch einen fairen Ausgleich der Interessen von Gründern (Sicherung der Finanzierung) und Investoren (Kapitaleinsatz und Renditeerwartungen bei einer Veränderung des Marktumfelds) besser ermöglichen als in wirtschaftlich stabilen Zeiten. Der Milestone verlagert insoweit das grundsätzlich allein dem Investor zufallende Prognoserisiko der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens vom Zeitpunkt des Investments (teilweise) nach hinten.

Anpassung bestehender Verträge

Falls Altinvestoren mit Verweis auf die neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingen auf (geänderte) Sonderrechte zu ihren Gunsten drängen, müssen Gründer dem entgegentreten. Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind von der niemals vorhersehbaren Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu trennen und berechtigen weder zu einer Vertragsanpassung (etwa nach den Grundsätzen der sogenannten Störung der Geschäftsgrundlage, § 313 BGB) noch zu einem Rücktritt von bereits erfolgten Finanzierungszusagen.

Anpassungen der bestehenden Sonderrechte neuer wie alter Investoren lassen sich also nur dann umsetzen, wenn die Gründer und die (übrigen) Bestandsinvestoren dem zustimmen.

Zustimmungspflicht

Ausnahmsweise sind bei Sonderrechten und ihrer Ausübung jedoch nicht allein die Regelungen der bestehenden Beteiligungsverträge und Gesellschaftervereinbarungen maßgeblich. In besonderen Ausnahmefällen (etwa ein akuter Liquiditätsengpass infolge der Corona-Pandemie) können die Bestandsgesellschafter aufgrund ihrer gesellschaftlichen Treuepflicht nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Urteil vom 12.4.2016 – Az. II ZR 275/14) dazu verpflichtet sein, einer Maßnahme (beispielsweise die Aufnahme eines Sanierungsdarlehens oder die Durchführung einer Kapitalerhöhung) zuzustimmen. Und zwar dann, wenn sie zur Erhaltung wesentlicher Werte oder zur Vermeidung erheblicher Verluste, objektiv erforderlich ist, also ohne die Zustimmung schwere Nachteile für die Gesellschaft entstehen würden.