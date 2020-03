Das Berliner Reise-Startup Getyourguide war eines der ersten Unternehmen, das eine Coronovirus-Infektion im Team festgestellt hat. Es ist absehbar, dass noch viele Startups in diese Situation kommen. Mit Erlaubnis von Getyourguide veröffentlichen wir daher das Anschreiben an das Team (ohne unternehmensspezifische Links) als Vorlage – sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Und in der Hoffnung, dass es möglichst wenige benötigen werden.

Hallo allerseits,

wir sind nun in der Position, den ersten bestätigten Fall in unserem Berliner Büro zu haben. Ein Mitglied des Kundenserviceteams wurde positiv auf das Coronavirus gestestet. Zuallererst möchten wir euch versichern, dass die Person nur milde Symptome zeigt und, wie in den meisten Fällen, mit einer schnellen Erholung zu rechnen ist.

Leider war dies angesichts der jüngsten Entwicklungen unvermeidbar. Aber seid versichert, wir haben uns darauf vorbereitet. Wir haben vorsorglich das Büro geschlossen und das wird eine wichtige Rolle dabei spielen, die Verbreitung und die Effekte des Virus zu verlangsamen.

Personen, die besonders gefährdet sind, werden von den zuständigen Behörden direkt kontaktiert werden, falls ein Test notwendig sein sollte. In den meisten Corona-Fällen zeigen die Betroffenen nur geringe Symptome und die Infektion hat wenig Einfluss auf ihren Lebensalltag, also macht euch keine Sorgen. Wir empfehlen euch, den Kontakt mit anderen Personen zu reduzieren, vor allem mit älteren Menschen, Personen mit Vorerkrankungen und jedem mit einem angeschlagenen Immunsystem.

Vorgehen für Tests

In Berlin könnt ihr die Nummer 030 / 9028-2828 zwischen acht und 20 Uhr anrufen. Dort bekommt ihr medizinischen Rat und die Informationen, wo ihr euch testen lassen könnt. Es wird bewertet, ob für euch besonderes Risiko besteht und ob ein Test notwendig ist. Weitere Details gibt es hier.

Büroschließung

Das Berliner Büro ist ab sofort komplett geschlossen und es wird gründlich gereinigt. Am Montag wird es wieder geöffnet, allerdings nur in beschränktem Ausmaß um sicherzustellen, dass der Geschäftsbetrieb weiterlaufen kann. Wer Zugang zum Gebäude braucht, kann sich an … wenden.

Weiteres

Bitte kontrolliert, ob eure Handynummer im Personalsystem korrekt ist und dass ihr die Nummer eures Vorgesetzten für Notfallsituationen habt.

Bitte beachtet unseren Work-from-Home-Leitfaden. Wir werden unsere regelmäßigen Email-Updates auf zweimal wöchentlich erhöhen: Montag und Donnerstag. Habt immer ein Auge auf euren Posteingang für wichtige Updates. Stellt sicher, dass ihr solche Emails wahrnehmt und priorisiert sie vor allen anderen Nachrichten in eurem Posteingang.

Die gesamten People- und Führungsteams stehen euch unterstützend zur Seite um sicherzustellen, dass wir so reibungslos wie möglich durch diese schwierigen Zeiten kommen. Zögert nicht, sie zu kontaktieren!

Hi Everyone

We are now in the position of having our first confirmed case in our Berlin office. A colleague of ours in the Customer Service Team has been tested positive for Corona. First and foremost, we want to ensure you at this point in time, the person has mild symptoms and, as with most cases, is expected to make a fast recovery.

Unfortunately, this has been inevitable with all recent developments, but be assured this is something we have planned for. We have been proactive in closing the office and this will play a big part in slowing the spread and its effect.

Individuals most at risk will be contacted directly and instructed by the authorities if they need testing. For the majority of corona cases, people show minor symptoms and it has little impact on their lives so please do not worry. We would recommend you make an extra effort to reduce interactions, especially with the elderly, those with pre-existing conditions or anyone with reduced immune systems.

Procedure for testing

For those in Berlin, you can call 030 / 9028-2828 between 8 a.m. and 8 p.m. for medical advice and details on where to get tested. They will assess if you are at risk and need testing. Further details here. For our international offices, see our local health guidelines here.

Office Closure

The Berlin office will now be closed completely, while we complete a deep clean. It will reopen on Monday for limited access to ensure business operations continue. If you require access to the building, please contact the facilities team.

Others

Please ensure your mobile number in the HR system is up-to-date, and you have the number of your manager for any emergency situations.

We have updated our WFH policy – it can be found here [Link]. We will increase our regular update email to twice a week: Monday and Thursday. Always keep an eye on your inbox for P0 and P1 update emails, and make sure you can easily recognise these emails and prioritise them over all others in your inbox.

The whole People and Leadership Teams are here to support you and ensure we go through these challenging times as smoothly as possible. Please don’t think twice to reach out!

