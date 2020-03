Das Coronavirus ist in Berlin-Mitte angekommen – und damit an einem der Hotspots der deutschen Startup-Szene. Doch schon davor sorgte die Pandemie für drastische Maßnahmen in einigen Firmen. So schickte die Beratung EY 1.500 Mitarbeiter ins Homeoffice. Modehändler Zalando ordnete zumindest für diejenigen Angestellten 14 Tage Heimarbeit an, die sich zuvor in Corona-Risikogebieten aufgehalten hatten.

Anzeige

Plötzlich müssen Unternehmen möglich machen, was sonst monate-, wenn nicht jahrelanger Vorbereitung bedarf: Homeoffice – auch Remote Work, Heimarbeit oder mobiles Arbeiten genannt. Sollte sich das Coronavirus weiter ausbreiten, werden weitaus mehr Unternehmen und Startups darauf zurückgreifen müssen. Sei es, weil Teile ihrer Teams in Quarantäne gestellt werden – etwa, weil sie Kontakt zu Infizierten hatten – oder, weil in der Firma selbst Verdachtsfälle aufgetreten sind.

Rein rechtlich sind Chefinnen und Chefs in diesen Fällen dazu befugt, Homeoffice für alle anzuweisen. Zumindest, sofern die Jobs der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch von zuhause aus machbar sind, wie ein Arbeitsrechtler gegenüber dem WDR erklärte.

Doch mit Laptop unterm Arm und der Anweisung, von nun an die Arbeit anderswo zu erledigen, ist es nicht getan: Für funktionierende virtuelle Zusammenarbeit braucht es mehr. Wir haben drei Gründerinnen und Gründer, deren Teams schon seit Jahren erfolgreich remote arbeiten, nach ihren Tipps gefragt: Anna Yona vom Schuh-Startup Wildling Shoes, Jonas Spengler vom Tourenplanungs-Startup Komoot und Steffen Behn von der Grußkartenfirma Kartenmacherei.

Was brauchen Teammitglieder im Homeoffice?

Die Ausstattung im Heimbüro unterscheidet sich nicht wesentlich von der im regulären Office. Komoot-Gründer Spengler listet auf:

einen Schreibtisch und einen guten Stuhl;

WLAN;

einen Laptop und eventuell einen externen Monitor;

einfache Kopfhörer mit Mikro für eine gute Qualität in Video-Calls.

Die Chefin von Wildling Shoes Anna Yona rät, sich zuhause eine ungestörte Ecke einzurichten – besser gleich ein separates Zimmer. „Arbeiten vom Sofa aus klingt erst mal nett, ist aber meistens nicht halb so bequem, wie es sich anhört“, so die Gründerin. „Ein aufgeräumter Schreibtisch, gutes Licht, ein angenehmer Bürostuhl, alle wichtigen Dokumente und Unterlagen zur Hand: Das sind wichtige Grundvoraussetzungen.“ Da gehen die Meinungen allerdings auseinander: „Man kann von überall aus mobil arbeiten: aus dem Café, auf der Parkbank oder in der Küche“, findet Steffen Behn, Gründer der Kartenmacherei.

Welche Remote-Work-Tools sollten sich Startups spätestens jetzt zulegen?

Ein Laptop nutzt im Homeoffice wenig, wenn Mitarbeiter damit nicht auf Dokumente zugreifen können, die sie zum Arbeiten benötigen. Grundvoraussetzung ist daher eine cloudbasierte Struktur, das betonen alle drei Startup-Chefs. „Bei uns hat schon vor Jahren Google Drive den lokalen Büroserver abgelöst“, sagt Steffen Behn.

Auch für Meetings oder das Projektmanagement bedarf es digitaler Tools, wenn jeder Angestellte an einem anderen Ort sitzt. Bei Komoot, Kartenmacherei und Wildling kommen diese Anwendungen zum Einsatz (nicht jedes Startup nutzt alle Anwendungen):

Slack: Kommunikationstool; ersetzt kurze, direkte Abstimmungen über den Schreibtisch

Asana oder Jiro: digitalisieren die Projektplanung

Trello: ersetzt To-dos auf Post-it-Zetteln

Miro: virtuelles Whiteboard für kreative, virtuelle Zusammenarbeit

Facebook Workplace: Intranet, etwa für wichtige Ankündigungen

Zoom oder Hangouts: Videokonferenzen

Docusign: virtuelle Unterschriften

E-Post: spart den Gang zum Briefkasten

Anna Yona rät allerdings davon ab, innerhalb weniger Tage versuchen zu wollen, all diese Programme zu implementieren. „Tools wie Asana bedürfen längerer Einarbeitung, um damit vernünftig umzugehen“, so die Gründerin. Wer noch gar keines dieser Programme nutze, solle Mitarbeitern aber zumindest Google Drive näherbringen.

Welche Abteilungen können im Homeoffice weiterarbeiten – und welche nicht?

Startups sind im Falle von Ausgangssperren im Vorteil: Für die meisten Jobs in Digitalfirmen bedarf es lediglich WLAN, Laptop, Smartphone sowie der oben genannten Tools. „Bei uns können die Bereiche IT, Marketing, Kundenservice, People & Culture, Supply Chain, Finance, Internationalisierung und Management remote arbeiten“, sagt Anna Yona. Auch Kartenmacherei und Komoot teilen mit, bei ihnen könnten fast alle Angestellten genauso gut von zuhause aus arbeiten. „Bei Abteilungen, die noch physisch an Akten, Güter und Kunden gebunden sind, wird es schwerer“, gibt Jonas Spengler zu bedenken.

Anzeige

Durchaus eine Herausforderung, findet auch Anna Yona: „Wenn bei uns die Logistik stillsteht, ist das nicht nur ein krasser Eingriff in das Kundenerlebnis, sondern bedeutet auch, dass ich für 25 Menschen neue Aufgaben finden muss.“ Sie schlägt vor, solchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Online-Weiterbildungskurse anzubieten, damit sie die Zeit zuhause sinnvoll nutzen können.

Wie stellen Teamleads und Gründer sicher, dass im Homeoffice wirklich gearbeitet wird?

Wer seine Angestellten nicht voller Vertrauen und guten Gewissens ins Homeoffice schicken kann, hat ganz andere Probleme, sagen die Experten. „Wenn mein Team tatsächlich nichts tut, sobald ich wegschaue, habe ich als Lead auf ganzer Linie versagt“, meint Steffen Behn. „Entweder habe ich es im Recruiting nicht geschafft, die richtigen Leute ins Boot zu holen, oder ich bin nicht fähig, Menschen zu motivieren.“ Im Büro könne man genauso wenig sicherstellen, dass jeder zu jeder Zeit arbeitet: „Anwesenheit ist nicht gleich Leistung.“

Auch für Jonas Spengler ist es der falsche Weg, seine Angestellten im Homeoffice ständig überwachen zu wollen. Er rät, gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern klare Ziele zu formulieren und sie zu deren Einhaltung zu motivieren. „Lieber Ergebnisse kontrollieren statt Menschen“, fasst er zusammen.

Home Office: Es ist überhaupt nicht geil, zu Hause zu arbeiten Deutsche Arbeitnehmer wünschen sich mehr Flexibilität, arbeiten aber am liebsten im Büro. Gut so, meint unsere Autorin. Sie hasst es, zu Hause am Laptop zu sitzen.

Wie das mit der Motivation klappt? „Menschen arbeiten gerne, wenn sie Sinn in der Arbeit sehen und sich im Bereich ihrer Stärken engagieren dürfen“, erklärt Anna Yona. „In dem Moment, wo das gewährleistet ist, brauche ich mir um Kontrolle keine Sorgen zu machen.“ Sie habe zudem gute Erfahrungen damit gemacht, Wochenziele festzulegen und die Verantwortung dafür bei einer Person zu verankern. „So kann man sicherstellen, dass trotz der räumlichen Distanz an einem Strang gezogen wird und jemand die Fäden zusammenhält.“

Was ist sonst noch zu beachten?

Eine Hürde, wenn jeder und jede zuhause sitzt, ist laut Anna Yona, einen „Teamspirit“ aufzubauen. „Wenn man remote arbeitet, tendiert man dazu, nur noch beruflich miteinander zu sprechen – also nur dann, wenn man ein Meeting miteinander hat“, sagt die Gründerin. „Remote Work bedeutet im ersten Schritt Distanz auf allen Ebenen. Nähe ist aber die Grundlage für den Aufbau von Vertrauen.“ Starke Verbindungen im Team entstünden beispielsweise durch den kurzen, privaten Austausch an der Kaffeemaschine oder beim gemeinsamen Mittagessen.

Yonas Startup Wildling wolle dieses Problem lösen, indem sich das Team in Meetings bewusst Zeit nehme, über persönliche Dinge zu sprechen. Zudem gebe es regelmäßig gemeinsame Teamevents. „Es steht und fällt mit dem Mindset jedes Einzelnen“, so Yona. „Bin ich bereit, mich zu öffnen? Bin ich bereit, zu vertrauen?“

Wichtig ist bei der Etablierung von Homeoffice auch, dass Angestellte wissen, wie und wann sie ihre Vorgesetzten erreichen können, sagen die Experten. Allerdings nicht, damit die Chefs ständig über die Arbeitsfortschritte informiert werden, sondern, um den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind. „Management und Teamleitungen sollten sich als Dienstleister im Unternehmen verstehen: Wir sind dafür da, dass die anderen ihre Arbeit ohne große Hürden erledigen können“, so Steffen Behn.

Er rät zudem, mit der Vorbereitung des Ernstfalls „Ausgangssperre“ lieber heute als morgen anzufangen – und das nicht nur wegen der Tools, die Startups sich im besten Falle anschaffen sollten. „Die Menschen müssen sich neu organisieren: Eine ganzheitliche Umstellung auf Remote ist allen voran eine erhebliche kulturelle Veränderung“, so der Gründer. „Wie und ob sie in anderen Unternehmen kurzfristig möglich ist, hängt stark von ihrer jeweiligen Ausgangssituation ab.“