Die folgende E-Mail hat Investor Filip Dames, Gründungspartner beim Berliner Risikokapitalgeber Cherry Ventures, am 9. März an die Unternehmen in seinem Portfolio geschickt. Der Bundesverband Deutsche Startups hat sie in einer Liste mit Texten und Informationen zum Thema Corona öffentlich zugänglich gemacht. Gründerszene stellt sie mit Einverständnis von Cherry Ventures seinen Lesern zur Verfügung.

Liebe Cherry-Gründer,

Wir hoffen, dass es euch allen gut geht und ihr gesund bleibt. Covid-19 ist inzwischen in unserem Alltag allgegenwärtig und hat zu Störungen der Wirtschaftstätigkeit und zu erheblichen Verwerfungen auf den Finanzmärkten geführt. Wir hoffen zwar alle, dass es sich um einen vorübergehenden exogenen Schock mit anschließender Erholung handelt, sobald die Störungen abklingen. Aber wir glauben, dass die Auswirkungen auf euer Unternehmen erheblich sein könnten und das Virus auf das Fundraising-Umfeld im Allgemeinen negative Effekte haben wird. Wir möchten daher jeden dazu ermutigen, seine individuelle Geschäftssituation zu beurteilen und Notfallpläne zu erstellen.

Anzeige

In den vergangenen Tagen haben wir unser Portfolio von 50 Unternehmen analysiert und alle Geschäftsmodelle anhand spezifischer Stressfragen getestet. Das sollte es euch ermöglichen, unmittelbare und mögliche kurz- bis mittelfristige Auswirkungen zu betrachten, um maßgeschneiderte Maßnahmen zu formulieren. Viele von euch werden bereits die notwendigen Schritte ergriffen haben, aber wir möchten euch dennoch einige unserer Gedanken aus der Analyse mitteilen, die hoffentlich weitere Orientierungshilfe geben und nützliche Diskussionen anstoßen.

1. Wie wird eure Lieferkette jetzt und möglicherweise in Zukunft beeinflusst?

Bislang haben nur wenige Unternehmen in unserem Portfolio bedeutende Probleme mit der Lieferkette erlebt, aber wir erwarten, dass mindestens zehn bis 20 Prozent die Auswirkungen spüren, wenn die Produktion weltweit weiter zurückgeht und die Wirtschaftstätigkeit unterbrochen wird.

2. Wie wird eure Nachfrage jetzt und in Zukunft beeinflusst?

Es gibt natürlich Unternehmen, die unmittelbar betroffen sind, hauptsächlich durch den Rückgang von Reisen und die Absage von Veranstaltungen. Aber wir erwarten, dass auch andere einen erheblichen Nachfragerückgang angesichts des globalen BIP-Wachstums erleben werden, das sich zumindest im ersten Halbjahr 2020 erheblich verlangsamen dürfte, bevor es sich wieder erholt. Wir möchten alle dazu ermutigen, Szenarien durchzuspielen, wie ihr Geschäft davon beeinträchtigt werden kann, und insbesondere die Liquiditätslage unter verschiedenen Stressszenarien zu bewerten. Darüber hinaus solltet ihr diese Gelegenheit nutzen, um eure Preis- und Stornierungspolitik zu überprüfen, um möglicherweise die Rentabilität zu steigern und liquide zu bleiben.

3. Wie und wann würde der Betrieb eures Unternehmens beeinträchtigt?

Wir glauben, dass mindestens ein Viertel unserer Portfoliounternehmen bei ihrer Geschäftstätigkeit mit erheblichen Problemen konfrontiert sein wird, falls die Mitarbeiter angesichts weiterer Auswirkungen des Covid-19-Ausbruchs nur eingeschränkt an ihren Arbeitsplatz kommen können. Falls ihr dies noch nicht getan habt, empfehlen wir abzuschätzen, wer von eurem Team möglicherweise remote arbeiten könnte (wenn nicht sogar alle) und einen entsprechenden Testlauf durchzuführen.

4. Ist eure nächste Finanzierung gefährdet?

Unabhängig davon, ob euer Unternehmen schon vom Covid-19-Ausbruch und seinen Auswirkungen auf die Wirtschaft betroffen ist oder voraussichtlich in Zukunft betroffen sein wird, empfehlen wir, aktiv über einen Plan B nachzudenken, falls das Finanzierungsumfeld über einen längeren Zeitraum hinweg deutlich schwächer wird. Schon einfachste Reisebeschränkungen für Investoren werden die Anzahl der Deals, die sie eingehen, verringern. Viele Fonds werden sich möglicherweise stärker auf ihr bestehendes Portfolio konzentrieren und dementsprechend neue Mittel bereitstellen. Daher ist eine größere Transparenz über eure aktuelle Liquiditätslage mit einer klaren Vorstellung davon, wie Ausgaben gesenkt werden können, ohne das Geschäft stark zu beeinträchtigen, von wesentlicher Bedeutung. Das wird euch die Flexibilität geben, euch durch möglicherweise bevorstehende schwierige Zeiten manövrieren zu können.

Coronavirus: Startup-Investor von Btov: „Überlegt euch massive Downside-Szenarien“ Das Coronavirus betrifft Startups, deren Gründer, Mitarbeiter und Investoren. Andreas Goeldi, Partner beim bekannten VC Btov, schreibt, was Gründer nun tun müssen.

Im Folgenden findet ihr zehn Maßnahmen, von denen wir gehört oder die wir in unserem Portfolio gesehen haben und die sich als hilfreich erweisen könnten. Vielleicht sind nicht alle auf euer Unternehmen anwendbar, aber sie können euch dennoch zum Nachdenken über die Situation anregen.

Testet eure Organisation auf „Remote-Fitness“, d.h.: Wie remote kann euer Team arbeiten? Führt einen Testtag durch.

Nutzt die Gelegenheit, um eure Produktivität im Hinblick auf die Gesamtzahl der Mitarbeiter kritisch zu überprüfen.

Zieht das Einfrieren von Gehältern für die absehbare Zukunft und möglicherweise vorübergehende Gehaltskürzungen im Gründungsteam in Betracht. Stellt sicher, dass euer C-Level voll investiert und an Bord ist.

Zieht eine freiwillige Reduzierung der Arbeitszeit in Betracht, indem ihr es Mitarbeitern ermöglicht, ihre Stunden oder Tage pro Woche herunterzufahren (wobei das Gehalt entsprechend gekürzt wird).

Erwägt Einschränkungen bei Geschäftsreisen (nehmt dies zum Anlass, die Effizienz des Vertriebs zu erhöhen, indem ihr etwa mehr Besprechungen per Video durchführt).

Überprüft eure Stornierungsrichtlinien. Passt Sie für Reiseveranstalter und andere Unternehmen mit Unsicherheiten an. Macht es den Menschen leicht, Buchungen vorzunehmen.

Überprüft eure Preisstrategie (in einigen Fällen kann es jetzt sogar die Chance sein, die Preise zu erhöhen, was zu höheren Margen, stärkeren Unit Economics und einem geringeren Cashburn führt).

Arbeitet eng mit B2B-Kunden zusammen und zeigt ihnen, dass ihr jederzeit ein zuverlässiger Partner seid. Kommuniziert sehr aktiv mit allen Beteiligten.

Haltet Ausschau nach öffentlichen Unterstützungsprogrammen. Die ersten wurden in einigen Ländern schon aufgelegt und es werden noch weitere folgen (dies können etwa finanzielle Unterstützung für die Sozialversicherung, die Deckung der Kurzarbeitslöhne, Subventionen oder Steuererleichterungen sein).

All eyes on CASH! Überprüft und überwacht eure Bargeldplanung. Verwaltet Forderungen und Verbindlichkeiten proaktiv.

Gern könnt ihr eure individuellen Erfahrungen in unserem internen Cherry-Slack-Kanal mit anderen teilen Portfoliofirmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen auf bilateraler Ebene ansprechen.

Wenn wir glauben, dass euer Unternehmen die oben genannten Fragen negativ beantwortet, werden wir uns individuell mit euch in Verbindung setzen, um herauszufinden, wo wir helfen können.

Bedenkt, dass die Umstände auch eine Möglichkeit bieten können, um zu beschleunigen und gestärkt daraus hervorzugehen.

Wir haben diesen Text aus dem englischen Original übersetzt.

Bild: Gründerszene