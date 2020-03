Nach etwas mehr als zwei Monaten war Schluss. Weil in ihrem neuen Coworking-Space zu wenige Menschen arbeiten wollten, mussten Yvonne Schrodt und Jana Ehret ihr komplettes, über Jahre aufgebautes Unternehmen einstampfen. Die Gründerinnen hatten versucht, im Shoppingzentrum Myzeil inmitten der Frankfurter Innenstadt ein Büro für Selbstständige und Freelancer aufzubauen.

Gestartet waren die beiden anderswo in Frankfurt. Ihr 2017 gegründetes Startup Coworkplay sollte Menschen ohne festen Arbeitsplatz möglichst familienfreundlich an Schreibtische bringen. Dafür sollte die angeschlossene Kinderbetreuung sorgen.

Heute leiten Schrodt und Ehret die Eventagentur Remynd. Ihr neuer Arbeitsplatz ist zu Fuß etwa zehn Minuten von ihrem ersten Coworkplay-Standort entfernt. 800 Meter trennen die Gegenwart von dem Ort, an dem der Traum der beiden vor drei Jahren begann – und schon letztes Jahr wieder endete. Wir haben die Unternehmerinnen getroffen.

Anzeige

Jana und Yvonne, wieso wolltet ihr mit eurer Coworking-Marke ausgerechnet in ein Einkaufszentrum?

Jana: Als wir 2016 mit Coworking anfingen, konnte mit dem Begriff noch niemand etwas anfangen. Das sah Anfang 2018 schon ganz anders aus. Plötzlich wurdest du von Vermietern gefragt, ob du nun Business Center oder Coworking machen willst. Man hat gemerkt: Coworking kommt. Deshalb kam damals der Center Manager der Myzeil auf uns zu und fragte, ob wir nicht Lust hätten, das in seinem Einkaufszentrum zu machen. Er könne sich das gut vorstellen. International, zum Beispiel in den USA oder Asien, ist das Konzept schon etabliert. Daraufhin haben wir gesagt, wir probieren das aus.

Zu dem Zeitpunkt hattet ihr schon einen mehr als 1.200 Quadratmeter großen Coworking-Space im Frankfurter Ostend. Wie war eure Stimmung, als feststand, dass eine zweite Fläche dazukommt?

Yvonne: Es war eher so, dass wir mit dem Hauptstandort noch sehr beschäftigt waren. Wir hatten dort gerade erst eine weitere Etage angemietet. Myzeil kam parallel. Unser Bauch sagte zwar, gerade ist vielleicht nicht der passende Zeitpunkt. Weil das Projekt aber von ECE (Management der Myzeil, Anm. d. Red.) und der Frankfurter Wirtschaftsförderung sehr angetrieben wurde, haben wir gesagt, okay, wenn zwei so große Parteien so sehr daran glauben, ist das eine Chance, die wir nicht liegen lassen sollten.

Remote-Work-Anbieter: „Wework will das Firmenbüro ersetzen, wir nicht“ Über Upflex bekommen Firmen flexiblen Zugang zu Coworking. Das soll auch gut für die Umwelt sein. Seit Kurzem ist das New Yorker Startup auch in Deutschland aktiv.

Und dann?

Yvonne: ECE und Wirtschaftsförderung haben uns extrem unterstützt. Aus zeitlichen Gründen mussten wir den Aufbau aber einem externen Berater in die Hand geben. Wir haben ihm sehr viel freie Hand gelassen. Und das war das Problem. Weil das, was wir im Nachgang vorgefunden haben, nicht das war, was wir sind. Wir hatten einen schönen, durch-designten Space, der null Herz und Atmosphäre und mit einigen Handicaps zu kämpfen hatte.

Zum Beispiel?

Yvonne: Akustik, Abschottung und Lichtverhältnisse. Ein Shop in einem Einkaufszentrum hat eine ganz andere Ausstattung als ein Büro. Dass bei einer Deckenhöhe von sechs Metern Akustik-Probleme auftreten und man nicht bis ganz nach oben bauen kann, weil man dann in die Sprinkleranlage eingreifen würde, waren Dinge, die uns erst wirklich bewusst geworden sind, nachdem wir das Projekt zugesagt hatten.

Jana: Außerdem hatten wir keine eigenen Toiletten, wir mussten die des Centers nutzen. Wenn du außerhalb der Myzeil-Öffnungszeiten vor Ort warst, ab 8 oder 9 Uhr zum Beispiel, waren die Toiletten zu. Weil in der Myzeil damals viel gebaut wurde, hatten wir zusätzlich immensen Baulärm. Und wir waren ein Coworking-Space zwischen normalen Geschäften. Ein Konzept wie unseres würdest du normalerweise ganz unten oder oben im Center erwarten. Da gab es zu diesem Zeitpunkt aber keine freien Flächen. Deshalb die Lage mitten drin im zweiten Stock. Wir waren einfach zu früh dran.

Warum?

Jana: Die Leute kamen bei uns rein, aber sie haben nicht begriffen, was wir sind. Es kamen viele Jugendliche, die mal ein bisschen abchillen wollten. Oder ältere Leute, die fragten: „Was macht ihr da und wie funktioniert das? Ganz schön teuer, warum sollte man dafür Geld bezahlen?“ Denen fehlte das Mindset, um diese neue Arbeitsform zu begreifen.

Abgesehen davon gehörten Teenager und Rentner nicht zu eurer Zielgruppe.

Yvonne: Richtig. Wir hätten vorher eine Analyse machen sollen, welches Klientel in die Myzeil geht. Das sind unter der Woche tatsächlich vor allem Teenager und Rentner. Und samstags, wenn auch andere Leute da sind, denkt keiner ans arbeiten. Coworking muss an einen Ort, an dem Business-Leute sind. Am Flughafen funktioniert das teilweise schon heute wunderbar.

Fehlendes Tageslicht, viel Lärm, keine Klos. Sind das Sachen, von denen ihr jetzt im Nachhinein sagt: Auch darüber hätten wir uns vorher Gedanken machen sollen?

Yvonne: Dass die Bauarbeiten draußen so lange dauern würden, war für uns vorher nicht abschätzbar. Über das Licht haben wir uns intensiv Gedanken gemacht und von Anfang an gesagt, dass das eines unserer größten Probleme wird. Das Lichtkonzept eines Lampenherstellers, der uns versprochen hatte, im dunklen Raum Tageslichtatmosphäre zu schaffen, ging nicht auf. Auch damit haben wir nicht gerechnet. Und weil die Lampen und andere Maßnahmen extrem teuer waren, haben wir in 300 Quadratmeter Myzeil-Space fast 200.000 Euro investiert. Bei unserem ersten Standort waren es 80.000 Euro – für 1.200 Quadratmeter.

Coworking-Startup: Sie wollen euren Arbeitsplatz in Hotellobbys und Cafés verlegen Cecilia Chiolerio kündigte ihren Job bei Westwing, um in München Schreibtische zu vermieten – auch an ungewöhnlichen Orten. Das soll Coworking flexibler machen.

Wann war der Punkt, an dem für euch klar war, dass das Ding gegen die Wand fährt?

Yvonne: Mitte Oktober 2018 haben wir in der Myzeil eröffnet. Schon damals kristallisierte sich heraus, dass wir in der ganzen Umbauzeit mehr Fokus auf unseren Hauptstandort hätten legen müssen. In den Folgemonaten haben wir versucht, das aufzufangen. Aber dafür war es schon zu spät, weil wir nicht sofort eine Vollauslastung hatten. Schon im Dezember, also zwei Monate später, haben wir in der Myzeil wieder geschlossen und den Laden Ende Januar zurückgegeben. Das Personal haben wir direkt entlassen. Die Personalkosten hatten wir auch unterschätzt. Weil wir uns an die Öffnungszeiten des Einkaufszentrums halten mussten, musste von Montag bis Samstag jemand für zehn bis elf Stunden vor Ort sein, der aber meist Däumchen gedreht hat, weil keiner da war.

Anzeige

Wie sah euer Arbeitspensum zwischen Oktober und Januar aus?

Jana: Wir haben mehr gearbeitet als geschlafen (lacht). Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes daran kaputt gegangen. Egal, über welche tolle Zusage oder Buchung eines Kunden du dich gefreut hast, im gleichen Moment schwang mit, dass es nicht reicht. Egal wie sehr wir uns aufreiben. Das war erdrückend.

Wie habt ihr das Scheitern erlebt?

Jana: Meine Beziehung ist daran zerbrochen. Yvonne hat ihre Ehe retten können. Aber wir haben so ziemlich alles für diese Unternehmung aufgeopfert. Coworkplay war unsere Herzenssache, weil wir so fest davon überzeugt waren, dass es funktionieren muss. Dann triffst du einmal eine falsche Entscheidung und alles geht kaputt.

Wieso hat sich die Myzeil-Pleite so extrem auf euren Hauptstandort ausgewirkt?

Auf Seite 2 lest ihr, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Aus reagiert haben und welche Lehren die Gründerinnen aus der Zeit für ihre berufliche Zukunft gezogen haben.