Das Hamburger Startup Coyo wechselt zehn Jahre nach seiner Gründung den Besitzer. Wie dem Wettbewerbsregister des Bundeskartellamts zu entnehmen ist, will der US-Investor Marlin Equity Partners die Mehrheit an der Softwarefirma übernehmen. Auf Nachfrage von Gründerszene wollte sich Coyo zunächst nicht zu den Verkaufsplänen äußern. Eine offizielle Mitteilung soll am Montag folgen.

Mindestens zweistelliger Millionen-Exit

Coyo wurde 2010 von Jan Marius Marquardt aus dem Studium heraus gegründet – zunächst als IT-Beratungsagentur unter dem Namen Mindmash. Seit 2012 bietet das Startup eine Social-Intranet-Software für Firmenkunden an, 2017 änderte es seinen Namen zu Coyo. In diesem Jahr rechnet die Firma mit einem Umsatz von 13 Millionen Euro, 2016 waren es noch 4,3 Millionen. Mit Ausnahme von 2017 ist Coyo laut den im Bundesanzeiger publizierten Geschäftszahlen bereits seit 2013 profitabel.

Üblicherweise liegt der Multiple beim Verkauf wachstumsstarker Software-as-a-Service-Firmen beim fünf bis zehnfachen des Jahresumsatzes. „Mit den vorliegenden Infos ist also theoretisch von einer Verkaufssumme von mindestens 65 bis hin zu 130 Millionen Euro auszugehen“, rechnet Julian Riedlbauer von der M&A-Beratung GP Bullhound gegenüber Gründerszene vor. Wegen des umkämpften Wettbewerbs um B2B-Softwarefirmen seien auch noch höhere Bewertungen vorstellbar. „Software-as-a-Service-Modelle sind weiter sehr gefragt, weil es mit Anbietern wie Slack, Zoom und Teamviewer sehr wachstumsstarke und hoch bewertete Firmen gibt“, so Riedlbauer. Er geht deshalb davon aus, dass auch Coyo ein begehrtes Übernahmeziel für den US-Investor war. Einschränkend sei womöglich, dass Coyo langsamer gewachsen ist und sich lange auf Deutschland als Zielmarkt fokussiert habe.

Gründer baute Firma ohne Investorgeld auf

Marlin Equity Partners ist in der Szene bisher nur wenigen Kennern ein Begriff. Die Private-Equity-Firma aus Kalifornien verwaltet nach eigenen Angaben ein Vermögen von rund 6,7 Milliarden Dollar. Das Geld für den Coyo-Deal soll nach Gründerszene-Informationen aus dem Europa-Fonds des Investors fließen, der ein Volumen von rund 600 Millionen Euro hat.

Typischerweise übernehmen Private-Equity-Investoren zwischen 50 und 70 Prozent der Anteile an einem Startup. Der Rest verbleibt bei den Gründern. Da Coyo-Gründer Jan Marius Marquardt das Unternehmen bisher ganz ohne Investorengelder aufgebaut hat, dürfte sich der Exit für ihn auch finanziell lohnen – vorausgesetzt, das Kartellamt winkt den Deal durch.

Bild: Coyo