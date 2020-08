Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Curevac ist einer der Hoffnungsträger in der Corona-Krise. Nun wird der deutsche Impfstoff-Hersteller in New York zum Börsenstar. Am ersten Handelstag an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq legte das Tübinger Biotech am Freitag um 250 Prozent zu. Curevac beendete den Handelstag letztendlich mit 55,90 US-Dollar.

Curevac wird von Microsoft-Mitgründer und Milliardär Bill Gates und SAP-Mitgründer Dietmar Hopp unterstützt. Die Einnahmen aus dem Börsengang will die Firma nun für die Finanzierung des Covid-19-Impfprogramms verwenden und um seine Kapazität zu erweitern. So soll eine neue Produktionsstätte in Deutschland entstehen, in der Milliarden von Impfstoffdosen hergestellt werden können. Curevac befindet sich in Gesprächen mit großen Arzneimittelherstellern über eine Partnerschaft zur Vermarktung und zum Vertrieb seines potenziellen Impfstoffs. [Mehr bei Handelsblatt, Reuters, Welt und CNBC]

Auf Gründerszene geht es heute darum, warum der Staat aufhören sollte, nur Autos zu fördern. Andere Mobilitätskonzepte werden zu stiefmütterlich behandelt, schreibt unser Autor Don Dahlmann in seiner Drehmoment-Kolumne. Dabei haben Startups viele gute Ideen. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Tiktok hat ein neues Ultimatum in den USA: So hat US-Präsident Donald Trump am Freitag eine weitere Verordnung erlassen, die den chinesischen Tiktok-Besitzer Bytedance nun dazu zwingt, sein US-Geschäft von Tiktok innerhalb von 90 Tagen zu verkaufen oder auszulagern. Ähnlich kritisch steht Trump Alibaba gegenüber: Während einer Pressekonferenz am Samstag sagte der US-Präsident, er prüfe auch ein Verbot des chinesischen E-Commerce-Unternehmens in den USA. Eine Blockade der beiden Unternehmen könnte den Handelskonflikt zwischen den USA und China weiter verschärfen. [Mehr bei CNBC und Spiegel]

SpaceX steht kurz vor dem Abschluss neuer Finanzmittel in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar, nachdem das US-Weltraumunternehmen die Runde aufgrund der starken Nachfrage vergrößert hat, wie es in einem Medienbericht heißt. Außerdem haben die Nasa und SpaceX ein Datum für die erste bemannte Mission des SpaceX-Raumschiffes Crew Dragon gesetzt. Die Astronauten Shannon Walker, Victor Glover, Mike Hopkins und Soichi Noguchi sollen am 23. Oktober zur Internationalen Raumstation aufbrechen. [Mehr bei Bloomberg und Techcrunch]

Amazon mischt mit einem neuen Cloudservice künftig auch im Quantencomputer-Geschäft mit. Das neue Angebot Braket verspricht einen schnellen Einstieg in die Zukunftswelt der Quantencomputer. Größter Kunde ist derzeit Volkswagen. Außerdem hat der Onlinehändler Ärger mit dem Bundeskartellamt. Die Behörde untersucht, ob Amazon seine marktbeherrschende Stellung während der Corona-Pandemie missbraucht hat. [Mehr bei Handelsblatt und FAZ]

Warner Music, das Labels wie Atlantic und Elektra besitzt und Künstler wie Madonna und Ed Sheeran unter Vertrag hat, hat das in Tel Aviv und New York ansässige Startup IMGN Media übernommen. IMGN Media ist eine Plattform, die virale Social-Media-Inhalte in Kategorien wie E-Sport, Gaming und Unterhaltung erstellt. Bei dem Deal sollen bis zu 100 Millionen US-Dollar geflossen sein. Eine genaue Zahl wurde aber nicht bekannt. [Mehr bei Techcrunch]

Thirty Madison, ein in New York ansässiges Startup, das eine Reihe von Behandlungen für Haarausfall, Migräne und chronische Verdauungsstörungen entwickelt, hat 47 Millionen US-Dollar an neuen Finanzmitteln aufgebracht. Wie wichtig der Online-Markt in der Gesundheitsbranche inzwischen auch für die Traditionsunternehmen ist, zeigt auch die Teilnahme von Johnson & Johnson Innovation an der aktuellen Runde. [Mehr bei Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Der Widerstand gegen einen Betriebsrat ist für die N26-Gründer ein PR-Desaster. In einem Kommentar schreibt Gründerszene-Autor Timo Brücken, warum die Smartphone-Bank im Betriebsrats-Streit mit ihren Mitarbeitern als Verlierer dasteht. [Mehr bei Gründerszene]

