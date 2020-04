Dieses Interview erschien zuerst am 17. März 2020. Weil es besonders viele Leserinnen und Leser interessierte, veröffentlichen wir es an dieser Stelle erneut.

Der Berliner Investor David Rosskamp hat June Fund gegründet. Einer der Investoren des Fonds ist der Deutsche Philipp Schindler, der als Chief Business Officer im Vorstand von Google arbeitet. Rosskamp hat sich intensiv mit der Coronakrise und den Folgen für Risikokapitalgeber, deren Portfolio-Firmen und die Tech-Szene insgesamt beschäftigt. Im Interview erzählt er, warum das Virus drastische Konsequenzen für einige Startups haben wird, wie Geldgeber sich nun verhalten und was Gründer tun können.

David, die Coronakrise betrifft auch Startups massiv. Deren Gründer, Mitarbeiter und Investoren spüren schon jetzt die Folgen. Wie schätzen Risikokapitalgeber die aktuelle Situation ein?

Diese Krise ist einzigartig: ein unkontrollierbarer Virus, ein massiver Schock auf Nachfrageseite, ein ähnlicher auch auf Angebotsseite durch Störung der Lieferketten. Das alles trifft auf den „end of cycle“, also das Ende des ökonomischen Aufschwungs der letzten Dekade. Der Effekt auf Unternehmen und Kapitalmärkte könnte nicht härter sein, die Party ist mit Stromausfall vorbei. Wir haben unsere Investoren lange auf die zu erwartende zyklische Abkühlung vorbereitet, aber das ist dann doch extremer als für möglich gehalten. Interessanterweise hatten alle eine Umkehr des Zinsniveaus als einziges realistisches Szenario gesehen, jetzt geschieht das genaue Gegenteil. Vom Charakter ist diese Krise gänzlich anders als 2008, da es keine systemische Kreditkrise ist, sondern eine menschliche Krise.

Wie verhält sich ein Risikokapitalgeber wie ihr nun?

Das Verhalten von Risikokapitalgebern unterscheidet sich, aber ich würde es einmal so generalisieren: Das Portfolio wird bestmöglich abgesichert, Gründer auf massiv erschwerte Finanzierungen eingestellt und dementsprechend darauf, deutlich länger mit ihrem Kapital auszukommen. Der Blick auf frühere Krisen zeigt, dass sich Dinge schnell negativ verändern können. Wir raten dazu, Finanzierungen schnell zu schließen, Fremdkapitallinien zu nutzen und ansonsten Vorsicht walten zu lassen. Alles Weitere hängt etwas vom Verlauf des wirtschaftlichen Abschwungs ab.

Inwiefern?

Bei längerem Anhalten der Abkühlung wird eine Korrektur des Marktes einsetzen, die eine große Anzahl an mittelklassigen und überfinanzierten Unternehmen ohne funktionierendes Modell herausspülen wird. Das trifft vor allem diejenigen mit undifferenzierten Geschäftsmodellen ohne wirkliche Technologie – und ihre Geldgeber –, die auf viel Kapital zur Kundengewinnung angewiesen sind, welche wiederum immer schwerer wird. Davon hat es in den letzten Jahren sehr viele gegeben, getragen von „easy money“, Gier und Zeitgeist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es manchen Geldgeber hier hart treffen wird. Einen kleinen Vorgeschmack bekommen wir derzeit schon bei Wework oder ein paar der E-Commerce-Unternehmen mit einem Direct-to-Consumer-Ansatz wie beispielsweise das Matratzen-Unternehmen Casper, die von den Märkten gerade nahezu zerlegt werden. Auch bei milderem Verlauf der Krise glaube ich aber, dass uns andere Zeiten bevorstehen und es viel mehr auf Nachhaltigkeit, differenzierte Technologien und vor allem funktionierende Geschäftsmodelle ankommen wird. Und das ist auch richtig so. Als Kapitalgeber hilft es also – wie immer – langfristig, prinzipientreu und ruhig zu agieren.

Werden einzelne Firmen aus eurem Portfolio daraufhin überprüft, wie sehr sie unter dem Coronavirus leiden oder ob sie sogar davon profitieren?

Natürlich, diese Unterhaltung führen wir mit allen Führungsteams. Sehr viel prüfen muss man allerdings nicht, denn implodierende Kapital- oder Nachfragemärkte betreffen jedes Unternehmen – sofort.

Kommen Finanzierungsrunden aufgrund der aktuellen Situation nicht zustande?

Ich kann mir das gut vorstellen, auch wenn ich das bei uns oder im Markt noch nicht wahrgenommen habe. Es ist eine typische Reaktion auf extreme Events oder Krisen wie diese. Ich vermute einen heftigen Einschlag bei sehr späten Finanzierungen, die in den letzten Jahren oft zu Fantasiebewertungen getätigt wurden. Das Portfolio der Geldgeber, die an diesen Finanzierungsrunden beteiligt waren, wird in der Bewertung massiv nach unten korrigiert. Das bedeutet auch, dass die Geldgeber den Hahn für neue Finanzierungsrunden sofort zudrehen. Aber auch bei Frühphasen-VCs kann das passieren, die ihrerseits Brände im Portfolio bekämpfen müssen, sofern das geht.



Oder kommen Finanzierungsrunden sogar erst Recht zustande, weil ihr Startups unterstützen wollt, die in dieser Phase ein Wachstum zu erwarten haben?

Für unseren Fonds gilt: Wir investieren genau wie vorher auch, global und relativ konzentriert. Das bedeutet, dass wir in vergleichsweise wenige Unternehmen investieren, die differenziert in größeren Technologie- oder Marktentwicklungen agieren. Wir gehen nicht davon aus, dass sich an dieser Prognose etwas ändern sollte, dafür ist sie zu langfristig angesetzt. Ich kann mir aber durchaus Technologien vorstellen, die jetzt besondere Beschleunigung erfahren werden – von Konferenzplattformen bis hin zu Logistiksystemen.

Jeder Risikokapitalgeber sammelt für seinen Fonds Geld von Investoren weltweit ein. Besteht die Gefahr, dass Geldgeber ihre zugesicherten Investments zurückziehen und die Größe des Fonds schrumpft?

Das kann passieren, ist in der Praxis aber sehr selten der Fall. Realistischer ist die Umplanung für weitere Investitionen in VC-Fonds und die Reallokation in andere Anlageklassen. Das hängt aber auch erheblich vom zukünftigen Zinsniveau und der relativen Attraktivität anderer Anlagebereiche ab. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es zu einem „flight to quality“ bei VCs kommen wird und sich der Markt der Geldgeber konsolidiert. Wir dürfen nicht vergessen, dass viele Fonds noch recht jung sind und die Bewertungen in einem Umfeld von leichtem Geld und Hype gesetzt wurden. Das mindert in keiner Form die Attraktivität von Venture Capital, sondern korrigiert und professionalisiert nur den Markt. Für das Corporate Venture Capital erwarte ich, wie es auch in der letzten Krise war, das Herunterfahren von Aktivitäten. Wenn links und rechts deine Märkte einbrechen und Kreditlinien gefährdet sind, denkst du nicht unbedingt an die nächste Series B oder den Accelerator.

Was bedeutet das für die Gründer, die von VCs finanziert sind: Wie sollten die sich gegenüber ihren Geldgebern verhalten?

Ich würde vor allem den Dialog um Weiterfinanzierung führen und die Interessenlage der VCs verstehen. Das hängt sehr vom jeweiligen Geldgeber ab. Manche sind noch recht früh im Fondszyklus und hinreichend diversifiziert, andere sind eventuell stark in weniger krisenfeste Startups investiert oder haben keine Rücklagen im Fonds. Wie man sich vorstellen kann, unterscheidet sich die Unterhaltung zwischen diesen Szenarien sehr.

Was haben Gründer zu befürchten?

Im schlimmsten Fall: das komplette Austrocknen von Kapitalmärkten für Risikofinanzierung und eine dauerhaft eingebrochene Nachfrage. Im realistischen Fall: eine Marktkorrektur, höhere Anforderungen für das Geldeinsammeln und eine kollektive Besinnung auf ökonomische Nachhaltigkeit, auch bei reinen Technologieunternehmen. Eigentlich ist das nichts Besonderes, nur in den letzten Jahren vereinzelt in Vergessenheit geraten. Finanziert wird und wurde immer, auch und oft besonders erfolgreich in Krisenzeiten. Ansonsten sieht es aus meiner Sicht für Gründer hervorragend aus und in vielen Technologiebereichen stehen wir noch ganz am Anfang.

Heißt das, die Tech-Szene wird durch die aktuelle Situation sogar gestärkt?

Absolut, und diese Erwartung haben wir so schon lange an unsere Geldgeber formuliert. Wie lange diese Stärkung dann anhält, ist eine andere Frage. Der Mensch hat ein faszinierendes Talent dafür, Fehler der Vergangenheit schnell zu vergessen.

