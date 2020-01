Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Der Essenslieferant Delivery Hero braucht frische Gelder. Insgesamt 2,1 Milliarden Euro wollen die Berliner am Kapitalmarkt über eine Ausgabe von Wandelanleihen sowie eine Kapitalerhöhung einsammeln. Mit den Geldern soll die Übernahme des südkoreanischen Essenslieferportals Woowa Brothers finanziert werden.

Delivery Hero hatte bereits Mitte Dezember bekannt gegeben, dass es seinen Marktanteil in Asien ausbauen will. Für 3,6 Milliarden Euro gehen 87 Prozent von Woowa an die Berliner. Überhaupt war Delivery Hero vor Weihnachten in Kauflaune. Wenig später übernahm das Unternehmen auch noch das Startup Honest Food, einen Betreiber von Lieferküchen. [Mehr bei Handelsblatt]

Auf Gründerszene: Gründerszene hat den Seriengründer Lukasz Gadowski getroffen. Er ist der Kopf hinter dem Roller-Startup Circ, das Berichten zufolge Probleme haben soll. Wir wollten von dem Unternehmer wissen, ob und wie sein Jungunternehmen mit der Konkurrenz mithalten kann. [Mehr bei Gründerszene]

Amazon investiert eine Milliarde US-Dollar in Indien, um Kleinunternehmen den Zugang zum Online-Geschäft zu ermöglichen. Dies verkündete Amazon-Chef Jeff Bezos bei einer Konferenz des Onlinehändlers in Neu-Delhi am Mittwoch. Doch Demonstranten warfen dem Amerikaner vor, kleine Händler zerstören zu wollen. [Mehr bei Business Insider]

Goldman Sachs hat im vierten Quartal laut Medienberichten seinen gesamten Anteil am Fahrdienstvermittler Uber verkauft. Der Verkauf, der wahrscheinlich zu einem großen Gewinn für den frühen Investor in Uber führte, half der Bank, die Umsatzerwartungen der Analysten im Berichtszeitraum zu übertreffen. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Apple hat Xnor.ai, ein Startup für Software für Künstliche Intelligenz, aufgekauft. Das Unternehmen hatte zuvor schon andere kleinere Unternehmen akquiriert, um seine KI-Talente zu erweitern, ähnlich wie dies auch Alphabet, Facebook und Microsoft bereits taten. Xnor.ai ist aus dem Forschungslabor von Microsoft-Mitgründer Paul Allen entstanden. [Mehr bei CNBC]

Huawei muss mit verschärften Exportsanktionen der US-amerikanischen Regierung rechnen, obwohl der Handelskrieg zwischen den USA und China weitgehend beigelegt scheint. So besiegelten die beiden Länder ein erstes Teilabkommen, das die Handelsbeziehung „fairer und intensiver“ machen soll. [Mehr bei Wall Street Journal]

Neue Investitionen: Joby Aviation hat 590 Millionen US-Dollar von Investoren erhalten, darunter 394 Millionen von Toyota, um einen elektrischen Lufttaxidienst zu entwickeln. Nextnav LLC hat 120 Millionen an Eigen- und Fremdkapital aufgenommen, um ein Indoor-Positionierungssystem zu kommerzialisieren, mit dessen Hilfe die Position eines Gerätes genau bestimmt werden kann – einschließlich der Etage, auf der es sich in einem Hochhaus befindet. [Mehr bei Techcrunch und Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: „Wovor habt ihr Angst, liebe Gründer?“, fragt Timo Brücken in seinem Kommentar. Die SPD will mehr Mitarbeiterrechte in Startups, doch die Szene reagiert mit Empörung. Warum eigentlich? [Mehr bei Gründerszene]

