Keimzelle der Berliner Startup-Szene, seelenloser Firmenkopierer, Ego-Show von Oli Samwer – egal wie man Rocket Internet bewertet, die Bedeutung des Inkubators und Investors für die deutsche Digitalbranche ist unbestritten. Doch wie wurde das Unternehmen zu dem, was es heute ist? Was waren die Meilensteine und Rückschläge auf dem Weg von Rocket Internet? Wir blicken zurück auf fast 20 Jahre Firmengeschichte – von den frühen Jahren bis zur aktuellen Entscheidung, das Unternehmen von der Börse zu nehmen.



Vorgeschichte und frühe Jahre

1999

Die Brüder Oliver, Marc und Alexander Samwer machen ihren ersten Firmenklon zu Geld: Das Online-Aktionshaus Alando ist noch keine 100 Tage alt, als sie es für 50 Millionen Dollar an sein offensichtliches US-Vorbild Ebay verkaufen.



2000

Die Samwers gründen den Klingeltonanbieter Jamba, der für überteuerte Abos und Kreationen wie den „Crazy Frog“ bekannt wird. 2004 wird das Unternehmen für 273 Millionen Dollar vom US-Internetkonzern Verisign übernommen. Oliver und Marc Samwer bleiben bis Ende 2005 Geschäftsführer.

Hinweis: Dieser Artikel erschien ursprünglich am 31. März 2020. Aufgrund aktueller Ereignisse wurde er aktualisiert und erneut veröffentlicht.

2006

Die Brüder investieren in das soziale Netzwerk StudiVZ, das Beobachter verdächtig an den US-Konkurrenten Facebook erinnert. Zwei Jahre später werden sie ihre Anteile an Holtzbrinck verkaufen, das StudiVZ für 85 Millionen Euro übernimmt – und kurz darauf eine Plagiatsklage von Facebook am Hals hat.

2007

Gründung von Rocket Internet. Das Unternehmen startet als Inkubator für Neugründungen von Internetfirmen – meist Kopien von US-Vorbildern, was Rocket den Ruf als „Klonfabrik“ einbringt. Schon in den Jahren zuvor haben die Samwer-Brüder angefangen, über ihren European Founders Fund Risikokapital in Startups zu stecken. Zu ihren wichtigsten Beteiligungen bis heute zählen Zalando, Delivery Hero, Hellofresh, Home24, Westwing, Edarling, Groupon und Billpay.



2008

David Schneider und Robert Gentz gründen in Berlin mit finanzieller Hilfe der Samwers den Online-Modehändler Zalando. Im gleichen Jahr wird bekannt, dass die Samwer-Brüder sich auch an Facebook beteiligt haben. 2011 werden sie die Anteile am sozialen Netzwerk wieder verkaufen – und Schätzungen zufolge ihren Kapitaleinsatz verdreifachen.



2009

Rocket Internet, Philipp Kreibohm und Felix Jahn gründen das Unternehmen FP Commerce, besser bekannt unter seinem späteren Namen Home24. Neun Jahre später wird der Möbelshop an die Börse gehen. Ein Misserfolg: Schon kurz nach dem IPO muss Home24 eine Umsatzwarnung herausgeben.



2010

Groupon kauft Citydeal, den Rocket-Kandidaten in einer ganzen Reihe von deutschen Kopien der bekannten US-Schnäppchenseite. Keine sechs Monate nach dem Start soll für das Startup eine dreistellige Millionensumme geflossen sein.

Bild: Getty Images / Hannelore Foerster