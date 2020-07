In Hamburg zählt Hauke Windmüller mittlerweile zu den bekanntesten Gründern der dort ansässigen Startup-Szene. 2017 konnte er sein App-Unternehmen Familonet an Daimler verkaufen. Nach dem Exit sagte Windmüller im Gründerszene-Interview, der Verkauf sei „ein großartiger Erfolg“ gewesen. Gemeinsam mit seinen Mitgründern hielt er noch mehr als die Hälfte der Anteile, als Daimler übernahm. Hat ihn der Verkauf also vermögend gemacht? Dazu möchte sich Windmüller nicht äußern, weiter arbeiten müsse er aber noch.

Zwei Jahre lang arbeitete Windmüller nach der Übernahme für Daimler, er war dort unter anderem für Moovel und für den Kooperationspartner Everride tätig, dessen Konzept allerdings noch einmal gedreht wurde. Im vergangenen Herbst kauften er und seine Mitgründer Familonet sogar von Daimler zurück. „Es war eine sehr spannende Erfahrung, nun bin ich aber froh, mich wieder eigenen Projekten widmen zu können und unternehmerisch tätig zu sein“, sagt der Hamburger. Ende April verließ er Daimler.

Das neue Startup von Hauke Windmüller ist bereits im Aufbau. Es heißt Fave Labs und stellt Männerkosmetik her. Das erste Produkt werde Ende September auf den Markt kommen, sagt der Gründer. Details nennt er noch nicht. „Nur so viel: Es geht nicht nur um Gesichtspflege.“ Nach stecke Fave Labs mitten in der Entwicklungsphase. Co-Gründer ist Benjamin Reiß, ein langjähriger Geschäftspartner von Windmüller.

Nebenbei hat Windmüller außerdem ein Buch mit dem Titel „Start-up-Skills“ geschrieben, das im Oktober erscheinen soll. Co-Autor ist Sebastian Pioch, Professor an Hochschule Fresenius. Die gesammelten Skills kann Windmüller nun bei Fave Labs anwenden.

Bild: Hauke Windmüller