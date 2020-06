Jetzt sind wir alle virtuelle Mitarbeiter, oder? In den vergangenen Monaten haben wir gelernt, dass man nicht unbedingt gemeinsam im Büro sitzen muss, um als Team zusammenarbeiten zu können. Deshalb hat es auch nicht lange gedauert, bis viele vom virtuellen Unternehmen sprachen: rauchen wir Büros wie wir sie heute kennen eigentlich noch? Ein klassisches Einzelbüro findet sich in der Startup-Szene ohnehin kaum, ist die virtuelle Firma mit nur einem Minimum an Arbeitsplätzen oder sogar ganz ohne Schreibtische also die nächste, logische Weiterentwicklung?

Wir haben uns einmal umgehört. Tatsächlich hat die Corona-Krise bei einigen Unternehmen zu einem Umdenken geführt. So etwa beim Innendesign-Startup Nuucon. Das Desksharing sei als Hygienemaßnahme während der Pandemie entstanden. Da es aber sehr gut funktioniert, habe sich Nuucon gegen die geplante größere Bürofläche entschieden und sei nun dabei, die aktuelle Fläche umzugestalten. Gründer Pierre Haarfeld sagt: „Wir glauben ganz stark daran, dass die Büros nach Corona nicht größer, sondern eher gleichbleibend groß oder sogar kleiner werden.“

Meeting- und Kulturflächen statt Arbeitsplätze?

Konzipiert hat Nuucon sein Desksharing so: Ob Werkstudentin oder Geschäftsführung, alle nehmen am Desksharing teil. Gut ein Drittel der Mitarbeiter können dabei gleichzeitig im Büro sein. Das heißt, dass sich umgerechnet drei bis vier Personen einen Tisch teilen. Aktuell beschäftige das Innendesign-Startup 15 festangestellte Mitarbeiter plus eine Reihe an Freelancern. Nach den Plänen von Firmengründer Haarfeld soll sich die gesamte Bürodynamik in Zukunft verändern, nicht nur in seiner eigenen Firma: „Das merken wir auch bei unseren Projekten. Es gibt gerade einen großen Bedarf, die Flächen zu optimieren. Mehr Meeting- und Kulturflächen, weniger Arbeitsplätze.“ Das werde auch die Abläufe im Team beeinflussen. Jeder sei verpflichtet, proaktiv zu kommunizieren und mehr Slack, Zoom oder andere Tools zu nutzen. Dadurch würden auch die Kollegen und Kolleginnen an anderen Standorten besser eingebunden als zuvor.

Ist also etwas dran an der Zukunft der (fast) virtuellen Firma? Größere Unternehmen scheinen da anders zu denken. Etwa beim Berliner Werbetechnologie-Startup Adjust. Dort heißt es: „Unsere Büroflächen werden in Zukunft eher wachsen als sich zu verkleinern. Generell gehen wir davon aus, dass wir in Zukunft eher mehr Platz für jeden Mitarbeiter haben werden als heute.“ Auch bei der Prozessmanagement-Firma Celonis, beim Bankenherausforderer N26 oder beim Personalmanagement-Startup Personio wird parallel zum Unternehmenswachstum auch mit weiterhin steigendem Platzbedarf gerechnet. Selbst wenn es bereits vor der Krise unterschiedliche Desksharing-Ansätze gab: Die Reduzierung der Plätze auf ein Minimum sei nicht geplant. Und die Virtualisierung der Firma schon gar nicht.

Ähnlich sieht es bei der Gastro-App Choco aus. Im Gespräch mit Gründerszene erzählt Firmengründer Daniel Khachab: „Wir haben die ohnehin geplante Anmietung neuer Büroflächen nach vorn gezogen, damit alle Mitarbeiter schneller wieder zurück ins Büro kommen können.“ Derzeit arbeiteten etwa ein Drittel der Angestellten im Büro, doch Khachab möchte sein komplettes Team an einem Ort haben. „Auf doppelt so viel Platz ist das auch unter Einhaltung der Hygienevorschriften möglich“, sagt er.

„Das Ziel sind 100 Prozent“

Auf die gleiche Weise handhabt es Sennder. Auch beim Berliner Logistik-Startup, das gerade einen großen Wettbewerber übernommen hat, habe man die Anmietung neuer Büroflächen vorgezogen, um schneller mehr Mitarbeiter vor Ort haben zu können. Derzeit arbeitet etwas weniger als die Hälfte der Belegschaft wieder im Büro. Das Ziel sei 100 Prozent, sagt Saskia Bille, Head of Culture bei Sennder. Auch wenn sich noch nicht genau festlegen lasse, wann genau das möglich sein wird.

Das Unternehmen halte daran fest, dass jeder Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz behalten kann, so Bille. Oder zumindest, dass Teams sich organisieren – denn auch Hybridmodelle, bei denen Mitarbeiter einen oder zwei Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten, hält sie für realistisch. Ein generelles Desksharing sei allerdings nicht geplant, ebenso wenig wie komplett virtuelle Teams.

Für ihre eigene Arbeit hält die Personalerin den direkten Kontakt für besonders wichtig. So lasse sich die Stimmung unter den Kollegen besser ausmachen, neue Angestellte könnten besser eingearbeitet werden und der Austausch auch zwischen einzelnen Teams sei besser. Dauerhaftes Homeoffice könne zu Anonymität führen, weil man sich zu leicht vor der Kamera verstecken kann. Das schade auf Dauer der Firmenkultur. Außerdem sei es nach Monaten der Isolation für viele Zeit für einen Szenenwechsel.



Bild: Thomas Barwick / Getty Images