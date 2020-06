Das Silicon Valley ist Vorbild für Startup-Szenen weltweit, auch für die in Berlin. Doch wie läuft es gerade für deutsche Gründer an der Westküste? Warum interessieren sich US-Geldgeber nun mehr für deutsche Startups? Hat das Silicon Valley möglicherweise seinen Glanz verloren? Auf Gründerszene berichten wir eine Woche lang, was in der Bay Area von San Francisco aktuell passiert.

Zuletzt sorgte es für große Schlagzeilen, als Investoren aus dem Silicon Valley in deutsche Startups investierten. Etwa beim Fintech Trade Republic oder der Workflow-Software N8n war das kürzlich der Fall. Schon zuvor war der Trend zu beobachten, dass Tech-Investmentfirmen von der US-Westküste immer stärker auf den deutschen Markt schauen. Der vielleicht renommierteste US-VC Sequoia hat kürzlich angekündigt, ein Büro in Europa zu eröffnen.

Meldungen in umgekehrter Richtung bleiben aber eher selten. Woran das liegt? Hendrik Brandis ist jemand, der mit Investments im Silicon Valley Erfahrungen gesammelt hat. Er ist Partner beim VC Earlybird, der schon zur Jahrtausendwende ein Büro im kalifornischen Palo Alto eröffnet hat – um es zwei Jahre später wieder zu schließen. Es sei eine schmerzhafte Erfahrung gewesen, erinnert sich Brandis: „Wir haben Infrastruktur aufgebaut, Leute eingestellt und Partnerschaften initiiert. Dann mussten wir uns von allem wieder trennen.“

„Extrem herausfordernd, Zugang zu den besten Deals zu bekommen“

Zwei Partner und drei Associates sollten in der Tech-Hochburg für Earlybird nach interessanten Investments suchen. Doch schon der Anfang sei schwer gewesen, berichtet Brandis. „Es war extrem herausfordernd, Zugang zu den besten Deals zu bekommen.“ Zwar habe die dauerhafte Präsenz im Silicon Valley auch zu vielen Kontakten geführt. „Man darf aber nicht unterschätzen, wie gut die VC-Netzwerke in den USA sind“, sagt der Earlybird-Partner.

Ähnlich wie Brandis sieht es Christian Saller, Partner bei Holtzbrinck Ventures: „Wir investieren nicht im Valley“, sagt er, und die Begründung dafür sei einfach: „Wir haben den Anspruch, in die besten Startups zu investieren. Die Top-Companies im Valley sind stark umkämpft unter Investoren, wie ja auch zunehmend in Deutschland.“

Europäische Fonds oft zu klein für US-Investments

In Deutschland könne der Berliner Investor solche Deals für sich gewinnen, weil das Team über das eigene Netzwerk viel früher Zugang zu den Gründern habe und diese auch besser unterstützen könne. „Für Deals im Valley bringen wir das alles nicht mit“, sagt Saller – auch, weil Holtzbrinck Ventures keine Präsenz vor Ort habe.

Geld spielt derweil auch eine Rolle. Fonds in den USA sind oft mehrere Milliarden Dollar groß und selbst in frühen Unternehmensphasen fließt schon viel Geld. „Die Einsätze in den USA sind größer“, weiß auch Hendrik Brandis aus eigener Erfahrung. Das passe nicht zum Aufbau der hiesigen Fonds: „Europäische Fonds sind dafür zu klein“, so der Earlybird-Partner.

Dass das so ist, liegt seiner Meinung nach daran, dass in den USA große Geldgeber wie Pensionskassen und Versicherungen als Fondsinvestoren eine viel größere Rolle spielen als diesseits des Atlantiks – und damit insgesamt deutlich mehr Geld zur Verfügung steht. Generell sei es schade, dass VC-Fonds in Europa vergleichsweise klein sind. Trotzdem trauert Brandis dem Geschäft im Silicon Valley nicht nach: „Ich beklage nicht, dass wir nicht in den USA mitspielen.”

