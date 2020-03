Aleksey Igudesman dürfte in der Startup-Szene nur Wenigen bekannt sein. In Kreisen der klassischen Musik sieht das anders aus: Igudesman hat Violinsonaten komponiert, mehrere Alben veröffentlicht und spielte Geige auf Soundtracks von Hans Zimmer. Außerdem tourt er weltweit mit einem Theaterstück, in welchem der US-Schauspieler John Malkovich die Hauptrolle übernimmt. Bei seinen Projekten ist der Musiker immer wieder auf ein Hindernis gestoßen: Er musste in fremden Städten wiederholt nach Proberäumen suchen.

Dieses Problem will der Geiger nun gelöst haben: Zusammen mit der Ex-Investment-Managerin Julia Rhee und dem Architekten Dominik Joelsohn entwickelte er im Sommer 2018 die App Music Traveler. Über das Tool können Nutzer ihre Proberäume, Tonstudios und Konzertsäle vermieten. Auch Amateurmusiker ohne eigenes Instrument sollen von Music Traveler profitieren, indem sie das Equipment vor Ort mitbenutzen können. Bei erfolgreicher Buchung erhält Music Traveler eine Provision in Höhe von zehn Prozent, die von den Einnahmen des Vermieters abgehen.

Ist die Bewertung von Music Traveler überhöht?

In der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ suchen die Gründer nun nach Geld, um weiter zu wachsen. Den Investoren bietet das Trio zehn Prozent seiner Anteile für eine halbe Million Euro an. Bisherige Investments kämen von erfolgreichen Musikern wie Hans Zimmer, so die Gründer. Über die Höhe der bisherigen Investments schweigt Music Traveler allerdings. Nur so viel: Für die Entwicklung der App habe das Startup 500.000 Euro ausgegeben, so Joelsohn zu Gründerszene. Momentan sind nach Angaben der Firma 4.000 Nutzer registriert, die im ersten Geschäftsjahr einen Jahresumsatz von 30.000 Euro eingebracht haben. Wie hoch die Erlöse 2019 waren, ist nicht bekannt.

Julia Rhee, welche zuvor eine Unternehmensberatung und eine Veranstaltungsreihe gegründet hat, sitzt als CEO in New York. Währenddessen arbeitet Dominik Joelsohn als COO in Wien. Die zwölf Mitarbeiter teilen sich zwischen den Standorten auf. Igudesman selbst tourt weltweit. Bisher hatten es Musik-Startups wie Sofaconcerts in der Gründershow schwer. Vielleicht kann Music Traveler diesen Trend ändern.

Aufgrund der Corona-Krise hat Music Traveler seine Raumvermietung ausgesetzt. Stattdessen arbeitet das Startup mit dem Salzburger Karajan Institute gerade an einer Plattform, auf der Musiker Tickets für Online-Konzerte verkaufen können. Eine Crowdfunding-Kampagne soll das Projekt mit 15.000 Euro finanzieren.

Bild: TVNow / Bernd-Michael Maurer