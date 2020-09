Das vergangene halbe Jahr hat das Nagellack-Startup Gitti nach eigenen Angaben mit Fundraising verbracht. In der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ sagte Judith Williams zu, 300.000 Euro für acht Prozent der Firmenanteile investieren zu wollen. Jurorin Dagmar Wöhrl wollte sich daraufhin mit 50.000 Euro für einen Prozent beteiligen. Doch die Verhandlungen scheiterten. Nach den Aufzeichnungen im Frühjahr ging Gründerin Jennifer Baum-Minkus daher auf Investorensuche. Und fand zahlungskräftige Gesellschafter.

Insgesamt drei Millionen Euro sammelte Gitti jetzt in einer aktuellen Seed-Runde ein. Der Altgesellschafter Grazia Equity aus Stuttgart, der auch an Mister Spex und Statista beteiligt ist, und der Berliner VC Btov Partners fördern den nachhaltigen Nagellack der Berlinerin. In einer früheren Runde sind unter anderem Mister-Spex-Mitgründer Mirko Caspar, Christoph Honnefelder, ehemaliger Chef der Kosmetikmarke Kylie Cosmetics von Kardashian-Schwester Kylie Jenner sowie die ehemalige Glossybox-CEO Caren Genthner eingestiegen.

Das Produkt basiert – anders als herkömmliche Nagelfarben – größtenteils auf Wasser und riecht nicht unangenehm. Das Startup hatte seinen Onlineshop im ersten Geschäftsjahr 2019 nur für neun Tage geöffnet, da die Produktion noch limitiert war. Mehr als 300.000 Euro setzte Gitti an diesen Tagen um. „Trotz Corona-Krise haben wir allein innerhalb der letzten sechs Monate unseren Umsatz um über 600 Prozent steigern können”, so Baum-Minkus. Mit den Millionen will Gitti sein Sortiment ausbauen, nachhaltige Verpackungen entwickeln und das Team vergrößern.

Bild: TVNOW / Stefan Gregorowius