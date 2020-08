Dieser Artikel erschien zuerst am 8. Februar 2020. Wegen unseres aktuellen Reise-Themenschwerpunkts veröffentlichen wir ihn mit einigen Updates erneut.

Corona hat die Welt kleiner gemacht. Zumindest für eine Weile werden wir nicht mehr so viel reisen, wie wir es noch vor einigen Monaten getan haben. In den nächsten Tagen betrachten wir die Konsequenzen. Wie kommen zum Beispiel die hochbewerteten Reise- und Mobility-Startups mit der Situation klar? Was bedeutet das für die Influencer-Szene? Und: Wer profitiert von der Situation?

Ein fehlender Internetzugang galt noch vor gar nicht so langer Zeit bei der Wahl der Urlaubsunterkunft als Ausschlusskriterium. Das hat sich gedreht – mittlerweile hat die Tourismusbranche das Thema „Digital Detox” für ihre Zielgruppe der gestressten Großstädter entdeckt. Handyfreie Zone werden angepriesen wie sonst nur Hotstone-Saunas.

„Offline ist kein Luxus“, schreibt etwa ein Tiroler Hotel auf seiner Website. Der Offline-Zustand sei „unser Geburtsrecht als analoges Wesen“, heißt es weiter auf der Seite. Interessierte Gäste können deshalb gleich online ihren Digital-Detox-Urlaub buchen. Sogar eine eigene „Digital-Detox-Expertin“ bekommt man zur Seite gestellt, sollte die Zeit ohne Smartphone überfordern. Denn: 236 Minuten pro Tag verbringen Deutsche im Alter zwischen 25 und 34 Jahren durchschnittlich vor ihrem Mobiltelefon, so eine Studie des Bundesverbands Digitale Wirtschaft.

Digital Detox als Geschäftsmodell

Die Gründerinnen Alina Nieland und Agatha Schütz gehen beim Thema Bildschirmfasten etwas pragmatischer an die Sache: „Wir sind nicht dafür, die Smartphone-Nutzung zu verteufeln“, sagt Nieland zu Gründerszene. „Sondern es geht darum, sich bewusst eine Auszeit zu nehmen.“ Deshalb haben die beiden Frauen im vergangenen Jahr begonnen, die Plattform Digital Detox Destination aufzubauen. Dort listen sie Unterkünfte auf der ganzen Welt, die für eine handyfreie Zeit sorgen – so wie eine Design-Lodge in den Südtiroler Alpen, ein Kloster in Italien oder ein Baumhaus in Hessen. Aktuell sind es rund 50 Destinationen, weitere sollen folgen.

Das digitale Fasten wird dort unterschiedlich interpretiert: In manchen Unterkünften gelten nur bestimmte Zeiten oder Bereiche als handyfrei. Andere sind da rigoroser und kassieren das Smartphone gleich bei der Anreise ein. Nicht alle wollen im Urlaub solch einen kalten Entzug, deshalb unterscheidet die Website der Gründerinnen auch zwischen drei Digital-Detox-Leveln. Die höchste Stufe heißt Black Hole – Informationen gehen weder rein noch raus.

Solche Funklöcher sind in Deutschland gar nicht schwer zu finden. Manchmal muss man dafür nicht mal die Stadtgrenzen verlassen, wie eine interaktive Funklochkarte des Branchenverbands Bitkom zeigt. Die ließe sich theoretisch prima für die nächste Urlaubsplanung nutzen. Weshalb braucht es also überhaupt diese Extra-Angebote?

Wer wirklich seine Bildschirmzeit begrenzen will, könnte einfach sein Handy ausschalten. „Es ist ein bisschen wie beim Abnehmen“, findet Nieland. „Das könnte man ja auch einfach alleine machen und und trotzdem gibt es viele Apps, die dabei unterstützen.“ Die Offline-Hotels würden die richtigen Rahmenbedingungen für Detox-Willige schaffen.

Urlaub im Funkloch

Und das seien nicht nur die abgespannten Großstadtbewohner, die sich zu lang über ihre Macbooks und Smartphones krümmen, glaubt zumindest Nieland. Der Großteil ihrer Nutzer käme zwar aus den Großstädten, einige stammten aber auch aus eher ländlichen Regionen. „Ich glaube, das Interesse an Digital Detox hängt eher vom Job und von der persönlichen Social-Media-Nutzung ab als vom Wohnort“, sagt sie. Außerdem sei ihre Zielgruppe älter als ursprünglich gedacht, zwischen 30 und 55 Jahre.

Auf ihrer Website kuratieren die Frauen die Angebote und leiten Interessierte auf die jeweilige Homepage der Unterkunft weiter, über Affiliate-Links bekommen sie eine Provision für jede Buchung. Nebenbei arbeiten beide als Freiberuflerinnen im Onlinemarketing. Um sich ihrem digitalen Detox-Projekt in Vollzeit widmen zu können, sind sie auf der Suche nach Investoren.

Das gestaltet sich in Corona-Zeiten als schwierig. „Natürlich war die Zeit für uns nicht optimal“, sagt Schütz. Wegen der Reisebeschränkungen hätten sich die Gründerinnen bei ihrem Angebot aktuell auf den DACH-Raum fokussiert. Vor allem für diese Regionen hätten die Buchungen seit Mitte Juni wieder zugenommen, sagt sie.

Bild: Digital Detox Destination; Robin’s Nest/ Ana Santl;