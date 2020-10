Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Disney strukturiert seine Medien- und Unterhaltungsabteilungen um und macht Streaming zur wichtigsten Facette des Mediengeschäfts im Unternehmen. Künftig sollen alle Mediengeschäfte in einer einzigen Organisation zentralisiert werden, die für die Verteilung von Inhalten, den Anzeigenverkauf und Disney Plus verantwortlich sein wird. Die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Ankündigung nach Handelsschluss um mehr als fünf Prozent.

Seit August zählt Disney, dessen Einnahmen von den Vergnügungsparks durch die Pandemie eingebrochen sind, 100 Millionen bezahlte Abonnenten in seinen Streaming-Angeboten. Mehr als die Hälfte davon stammt von Disney Plus, das seit knapp einem Jahr angeboten wird. „Ich würde es nicht als Reaktion auf Covid bezeichnen“, erklärte CEO Bob Chapek den Konzernumbau am Montag gegenüber dem US-Sender CNBC. „Ich würde sagen, Covid hat das Tempo, mit dem wir diesen Übergang vollzogen haben, beschleunigt, der Transfer selbst hätte aber ohnehin stattgefunden.“ [Mehr bei CNBC, Techcrunch und Wall Street Journal]

Auf Gründerszene: Die Sportwelt musste sich mit Corona revolutionieren. Fitnessstudios rüsteten auf Onlinekurse um. Doch jetzt muss sich die Branche nochmals neu erfinden, denn die Anfrage nach Internetangeboten ist eingebrochen. Urban Sports Club und Classpass korrigieren ihren Digitalisierungskurs Richtung B2B. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

N26 soll im kommenden Jahr eine neue Finanzierungsrunde planen. Dies sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Bloomberg. Die deutsche Digitalbank will damit eine Bewertung von über 3,5 Milliarden US-Dollar anstreben. Gespräche mit potenziellen Geldgebern seien in einem frühen Stadium und keine endgültigen Entscheidungen seien bisher getroffen worden. Bisher hat N26 fast 800 Millionen US-Dollar von Investoren gesammelt und ist damit eines der am höchsten bewerteten, nicht börsennotierten Fintech-Unternehmen in Europa. [Mehr bei Bloomberg]

Softbanks Vision-Fonds-Manager Rajeev Misra bereitet eine sogenannte „Special Purpose Acquisition Company“ oder kurz SPAC vor. SPACs sind Mantelgesellschaften oder Akquisitionsvehikel, über die Unternehmen an die Börse gehen können. Neben dem traditionellen Börsengang und einer direkten Notierung ist diese Form des Börsengangs in den vergangenen Monaten immer beliebter geworden. Misra hatte Probleme, Geld für den zweiten Vision-Fonds von Softbank zu sammeln, nachdem die schlechte Performance des ersten Fonds und die Pandemie das Interesse ausgebremst hatten. [Mehr bei CNBC]

Kryptowährung: China hat ein Experiment für seine digitale Währung gestartet, ein Schritt in Richtung einer bargeldlosen Zukunft. Nach einer öffentlichen Lotterie, bei der sich fast zwei Millionen Menschen beworben haben, hat die Regierung in Shenzhen digitale Münzen im Wert von rund 1,5 Millionen US-Dollar an 50.000 Menschen verschenkt. Die Gewinner können jetzt eine App herunterladen, um die Digitalwährung zu erhalten und sie bei über 3000 Händlern wie Supermärkten, Apotheken sowie Walmart auszugeben. [Mehr bei CNBC]

Roblox hat einen Börsengang beantragt, nachdem über Wochen gerätselt wurde, welche Pläne das Gaming-Unternehmen hat. Die Firma gab ihre Finanzinformationen und die Anzahl der angebotenen Aktien aber nach wie vor nicht bekannt. Roblox wurde Ende Februar nach einer Finanzierungsrunde über 150 Millionen US-Dollar mit vier Milliarden US-Dollar bewertet. Auch Triller, ein Konkurrent der Kurzvideo-App Tiktok, soll einen Börsengang planen, und sich in Gesprächen mit einem Blankoscheck-Akquisitionsunternehmen befinden. [Mehr bei Techcrunch, Bloomberg und Reuters]

Facebook hat sich nach jahrelangen Beschwerden von Bürgerrechtsgruppen dazu bereiterklärt, Inhalte, die den Holocaust leugnen, von seiner Plattform zu entfernen. [Mehr bei The Verge und Wall Street Journal]

Shopifys Expansion in den physischen Vertrieb während der Corona-Krise macht sich laut eines Berichts des Wall Street Journal weiterhin bezahlt. Bereits im zweiten Quartal hatte sich der Umsatz der kanadischen Firma gegenüber dem Vorjahr auf über 714 Millionen US-Dollar verdoppelt und die Anzahl der auf seiner Plattform neu getätigten Geschäfte war vom ersten Quartal 2020 bis zum zweiten Quartal um 71 Prozent gestiegen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Aktienhandel per App und ohne Gebühren ist derzeit ein Erfolgsrezept. Das Fintech Trade Republic setzte damit innerhalb weniger Monate eine hohe sechsstellige Summe um. [Mehr bei Gründerszene]

Bild: Joshua Sudock/Disneyland Resort via Getty Images