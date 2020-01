Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Disneys neuer familienfreundlicher Streamingdienst Disney Plus hat einen Rekord-Start absolviert. Seit dem Launch vor zwei Monaten wurde die App 41 Millionen Mal im App Store und bei Google Play heruntergeladen und erzielte einen Umsatz von fast 100 Millionen US-Dollar, wie eine Studie von Sensortower aufzeigt.

Im letzten Quartal 2019 war Disney Plus die App, die am häufigsten runtergeladen wurde, von Mitte November bis Ende Dezember mehr als 30 Millionen Mal – das ist doppelt so oft wie der nächste Konkurrent Tiktok. Im App Store schlug Disney Plus Youtube und Tiktok, nachdem Youtube in den letzten vier Quartalen die Spitzenposition innehatte. [Mehr bei Techcrunch und Bloomberg]

Auf Gründerszene: In einer Bildergalerie stellen wir euch die Startups vor, die nach ihrer Teilnahme bei der Sendung „Die Höhle der Löwen“ den Exit geschafft haben. Denn das Startup Lizza, das jetzt für einen Millionenbetrag verkauft wurde, ist nicht die einzige Erfolgsgeschichte. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Pinterest ist inzwischen in den USA beliebter als Snapchat und ist damit auf dem Weg, die drittgrößte Social-Media-Plattform nach Facebook und Instagram zu werden. Pinterest verzeichnete 2019 geschätzte 82,4 Millionen US-Nutzer, ein Plus von 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während Snapchat rund 80,2 Millionen Nutzer hatte. [Mehr bei Bloomberg]

Apple streitet sich mit dem FBI, ob es den Strafverfolgungsbehörden angemessene Unterstützung zukommen lässt, um kennwortgeschützte iPhones zu entsperren. In diesem konkreten Fall geht es um den Attentäter, der auf einem Marinestützpunkt in Florida im Dezember mehrere Menschen erschossen hat. Nun schaltete sich auch US-Präsident Donald Trump per Twitter ein und verurteilte Apple scharf. [Mehr bei CNBC]

Rocket Lab erweitert seine Präsenz in den USA. Das Raketen-Startup wird eine neue Unternehmenszentrale in Long Beach in Kalifornien eröffnen, die als zweites Missionskontrollzentrum fungieren und den Weltraumbahnhof in Neuseeland unterstützen soll. [Mehr bei Techcrunch]

Amazon arbeitet wieder mit Fedex zusammen, nachdem der Online-Händler es seinen Drittanbietern vor Weihnachten nicht mehr erlaubte, den Kurierdienst für Bestellungen zu nutzen. Die Verkäufer können die potenziell günstigeren Optionen von Fedex nun wieder statt der Versandplattform von Amazon nutzen. [Mehr bei Wall Street Journal]

Google wird das irische Startup Pointy übernehmen, das traditionellen Händlern dabei hilft, Bestände online zu erfassen. Der Deal soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden, wie Google mitteilte. Eine Summe wurde bisher nicht genannt. [Mehr bei CNBC]

Tradeshift, ein Startup, das traditionelle Supply-Chain-Zahlungen überholen will und seit 2008 am Markt ist, hat in einer neuen Finanzierungsrunde 240 Millionen US-Dollar eingesammelt. Dies lässt laut eines Medienberichts die Vermutung zu, dass das Startup aus San Francisco seinen geplanten Börsengang erst einmal verschieben will. [Mehr bei Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Wie schreibt man einen Lebenslauf auf Englisch? Wer seine deutschen Unterlagen einfach durch Google Translate jagt, hat schlechte Chancen auf einen Job, wenn Englisch die Unternehmenssprache ist. [Mehr bei Gründerszene]

