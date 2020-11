Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Disney Plus verfügt mittlerweile über 73,7 Millionen bezahlte Abonnenten. Das hat der Streamingdienst, der vor einem Jahr an den Start ging, am Donnerstag bekannt gegeben. Anfang August waren es noch 60,5 Millionen Abonnenten. Die Walt Disney Company, das Unternehmen hinter Disney Plus, veröffentlichte außerdem Zahlen seiner anderen Streamingdienste. So verfügt Hulu über 36,6 Millionen Abonnenten, während ESPN 10,3 hat (mehr als das Doppelte im Vergleich zum Vorjahr).

Das Unternehmen übertraf auch die Umsatzerwartungen und verzeichnete weniger drastische Verluste als erwartet. Insgesamt stieg der Umsatz im Direktvertriebssegment von Disney gegenüber dem Vorjahr um 41 Prozent auf 4,9 Milliarden US-Dollar, während der Betriebsverlust von 751 Millionen Dollar im vierten Quartal 2019 auf 580 Millionen in diesem Jahr sank. Die Corona-Pandemie wirkt sich vor allem auf die Unterhaltungsparks von Disney aus, viele wurden vorübergehend geschlossen oder operieren nur mit begrenzter Kapazität. [Mehr bei Techcrunch und CNBC]

Auf Gründerszene erklärt heute ein Profi, wann es sich lohnt, sein Startup zu verkaufen. Nach Jahren harter Arbeit wollen viele Gründer ihr Startup oder Anteile davon verkaufen. Wie viel Geld erwartet sie? Und müssen sie extra einen M&A-Berater engagieren? [Mehr bei Gründerszene]

Amazon hat am Donnerstag eine Klage gegen zwei Influencer und fast ein Dutzend Dritthändler wegen angeblicher Werbung, Förderung und Erleichterung des Verkaufs gefälschter Waren eingereicht. Der weltgrößte Onlinehändler beschuldigt die Influencer mit Drittanbietern zusammengearbeitet zu haben, um gefälschte Luxusgüter zu bewerben. [Mehr bei CNBC]

Die Datenanalysefirma Palantir hat in ihrer ersten Gewinnmitteilung seit des Börsengangs im September ein Umsatzwachstum von 52 Prozent auf 289,4 Millionen US-Dollar offengelegt. Die Firma, die 2003 von den Tech-Investoren Peter Thiel, Joe Lonsdale, Alex Karp und anderen gegründet wurde, rutschte nach ihrem Börsengang allerdings auch tiefer in die roten Zahlen. Der Verlust dehnte sich im dritten Quartal auf 853,3 Millionen Dollar aus, im Vorjahreszeitraum waren es noch 137,9 Millionen Dollar. [Mehr bei Handelsblatt und CNBC]

Airbnb, Doordash, Robolox und Wish könnten voraussichtlich alle noch vor Ende des Jahres an die Börse gehen. Es wird erwartet, dass die Firmen ihre Bemühungen nächste Woche offenlegen und entsprechende Unterlagen einreichen. Das will die US-amerikanische Seite CNBC von mit der Angelegenheit vertrauten Personen erfahren haben. [Mehr bei CNBC]

Mehrere Mitarbeiter der Joe-Biden-Kampagne haben den Umgang von Facebook mit der US-Wahl kritisiert. Dies könnte bedeuten, dass die neue US-Regierung möglicherweise kartellrechtliche Maßnahmen gegen das Social-Media-Unternehmen ergreifen könnte. Das soziale Netzwerk sieht sich bereits mit kartellrechtlichen Ermittlungen mehrerer US-Behörden konfrontiert. [Mehr bei CNBC]

Am Donnerstag haben das Handelsblatt und McKinsey zum fünften Mal den Deutschen Digitalpreis „The Spark“ verliehen. Der Stargast Sebastian Thrun, Mitbegründer des Flugtaxi-Entwicklers Kitty Hawk, war per Videostream aus San Francisco zugeschaltet und sagte: „Ich würde in Deutschland gern ein bisschen mehr Optimismus sehen – und ein bisschen weniger Skepsis.“ [Mehr bei Handelsblatt]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Es ist die wohl größte Seed-Finanzierungsrunde in Europa: 55 Millionen Euro (65 Millionen Dollar) haben die Hamburger Brüder Riccardo und Alessio Bruni für ihr Startup Heroes aufgenommen. Für eine erste Runde ist das bemerkenswert viel Geld. [Mehr bei Gründerszene ]

