Das Gründerpaar Lucy (36) und Peter Leiter (42) haben in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ ihren Gesichtstoner auf der Basis von Rosenwasser vorgestellt. Damit sollten sowohl Make-Up-Rückstände entfernt als auch der pH-Wert der Haut neutralisiert werden. Judith Williams war die einzige Löwin, die in das Rosenwasser investieren wollte – unter einer Bedingung: Sie wollte nicht nur an dem Produkt beteiligt werden, sondern auch Shishi Chérie, dem Beauty-Onlinehandel für japanische und koreanische Naturkosmetik, den die Leiters seit zehn Jahren betreiben.

Mit dem Rosenwasser haben die Gründer laut eigenen Angaben in den vergangenen 2,5 Jahren rund 310.000 Euro umgesetzt. Der Jahresumsatz ihres Onlineshops belaufe sich auf eine siebenstellige Summe, wie die beiden in der Sendung eher nebenbei erwähnten. Diese Summe ließ die Löwen aufhorchen. Sie wollten mehr über Shishi Chérie, den Beauty-Onlinehandel der Leiters erfahren.

„Nicht einig geworden bei der Wachstumsstrategie“

Lucy und Peter Leiter hatten ursprünglich nur nach einem Investor für ihr Produkt Sorose gesucht und nicht für ihren Shop Shishi Chérie. Nach kurzer Überlegung entschied sich das Paar jedoch für den von Judith Williams vorgeschlagenen Deal: ein Drittel der Firmenanteile von Shishi Chérie für ein Investment von 200.000 Euro.

Wie Gründerszene jedoch von dem Gründerpaar erfahren hat, ist der Deal letztendlich nicht zustande gekommen. Es habe in den Gesprächen Meinungsverschiedenheiten gegeben, so die Gründer: „Leider konnten wir uns nicht bei der Wachstumsstrategie einigen“, heißt es in einer Stellungnahme vom Startup. Und weiter: „Der Leistungskatalog entsprach nicht unseren Vorstellungen in puncto langfristiger Markenaufbau, auch bei einer korrigierten Bewertung nicht. Letztendlich haben wir uns gegen eine Zusammenarbeit entschieden.“ Auch Judith Williams bestätigte, dass das Investment geplatzt sei, zu weiteren Details äußerte sie sich nicht.

