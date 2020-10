„Weniger, aber dafür bessere Meetings“ – das will Roland Grenke mit seinem neuen Startup Acapela erreichen, wie das US-Magazin Techcrunch zuerst berichtete. Der Berliner war Mitgründer der erfolgreichen Kurzvideo-App Dubsmash, schied 2016 aus und wurde Vollzeit-Business-Angel. Jetzt, vier Jahre nach seinem Weggang von Dubsmash, startet er gemeinsam mit Co-Founder Heiki Riesenkampf Acapela.

Über das Startup ist wenig bekannt. Gegründet wurde die dahinterstehende GmbH laut Handelsregister am 21. September in Berlin, Unternehmensgegenstand ist der Vertrieb von Software „mit Fokus auf Zusammenarbeit und Remote-Arbeitsplätze“. Eine Website gibt es bereits, dieser ist aber lediglich zu entnehmen, dass es sich um ein Tool für asynchrone Meetings in Unternehmen handeln wird.

Die Anwendung werde eine Art der Kommunikation erlauben, die persönlicher ist als Slack und flexibler als Zoom, so Grenke. Statt sich für ein Video-Meeting zu treffen, sollen Kollegen einander etwa Sprach- und Videobotschaften schicken. In das Tool sollen bestehende Programme wie Asana oder Trello integriert werden. Als Zielgruppe nennt Grenke schnell wachsende Tech-Firmen, deren Teams weltweit und über mehrere Zeitzonen verteilt arbeiten. Wann Acapela verfügbar sein wird, ist nicht bekannt.

Auch Pitch-Gründer Christian Reber investiert

Bekannte Geldgeber glauben schon jetzt an das Team und die Idee. Unter anderem der Berliner Visionaries Club, Pitch-Gründer Christian Reber und Transferwise-Gründer Taavet Hinrikus steckten 2,5 Millionen Euro in das Startup. Im Handelsregister ist die Runde allerdings noch nicht eingetragen. Mit dem Kapital wolle man erste Teammitglieder einstellen und das Produkt weiterentwickeln, so Acapela in einer Mitteilung.

Das Kapital für Tech-Startups scheint in der Hauptstadt derzeit locker zu sitzen: Zuletzt wurden in Berlin mehrere Firmen schon weit vor dem Produktlaunch mit Millionensummen finanziert. Dazu zählen die Produktivitäts-App Amie, an der sich neben dem VC Creandum auch Roland Grenke beteiligte, und das Präsentations-Tool Pitch, unter anderem finanziert von Thrive Capital. Auch Dance, das neue Startup der Soundcloud-Erfinder, erhielt kürzlich viel Geld.

