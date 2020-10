Sie sind seit Monaten das Streitthema schlechthin in der deutschen Startup-Szene: Firmenanteile für Mitarbeiter, auch Employee Stock Option Plans (ESOPs) genannt. Wollen Gründerinnen und Gründer Mitarbeiter an ihrem Startup beteiligen, etwa um hochqualifizierte Entwickler trotz geringer Gehälter anzuwerben, ist nicht nur viel Bürokratie nötig. Auch die frühe Steuerlast macht das Modell hierzulande wenig attraktiv – anders als etwa in Großbritannien oder den USA.

Der Bundesverband Deutsche Startups (BVDS) pocht deshalb vehement auf Reformen. Nun scheint sich die Bundesregierung auf Verbesserungen geeinigt zu haben. Laut eines Berichts im Handelsblatt haben sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in wichtigen Punkten „weitgehend angenähert“. Ziel sei es, „zeitnah ein gemeinsames Modell zur Mitarbeiterkapitalbeteiligung bei Startup-Unternehmen zu erarbeiten“, heißt es im Bundesfinanzministerium (BMF). Die Verhandlungen befänden sich „auf der Zielgeraden“. Die konkreten Ergebnisse ließ eine Sprecherin offen.

Geringerer Steuersatz, Finanzamt langt später zu

Dem Handelsblatt zufolge stehen zentrale Änderungen aber bereit fest. So sollen Steuern auf Mitarbeiterbeteiligungen künftig erst anfallen, wenn Angestellte ihre Anteile an einem Startup verkaufen. Etwa im Falle eines Börsengangs oder Exits, dann also, wenn tatsächlich eine finanzielle Rendite entsteht. Bislang mussten Firmenanteile schon bei Zuteilung versteuert werden. Geplant ist demnach ein Steuersatz von rund 25 Prozent – ähnlich wie bei Aktiengeschäften. Außerdem sollen die Erlöse über fünf Jahre verteilt ans Finanzamt abgeführt werden können.

Beim Startup-Verband dürfte das für zufriedene Gesichter sorgen. Präsident Christian Miele ist sich sicher, dass nicht nur einfache Angestellte davon profitieren. „Wenn führende Mitarbeiter von Milliardenunternehmen wie Getyourguide irgendwann einen Börsengang mitmachen und ihren Gewinn wieder in andere Startups investieren – davon lebt doch unser Ökosystem“, sagte Miele bereits im Juli zu Gründerszene. Zuvor hatte der Verband unter anderem eine szeneweite Lobbykampagne für vereinfachte Mitarbeiterbeteiligungen gestartet.

Noch sind aber nicht alle Details endgültig geklärt. Laut des Handelsblatts will die Bundesregierung unter anderem verhindern, dass die Neuregelung zu einem „Steuersparmodell für Gründer“ werde. Dies könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn Gelder kurz vor einem Börsengang auf ausländischen Konten geparkt werden. Eine finale Entscheidung wird spätestens im Frühjahr 2021 erwartet.



