Es ist eine Geschichte wie aus dem Gründer-Bilderbuch, die die Duschbrocken-Gründer Johannes Lutz und Christoph Lung erzählen: Im Jahr 2017 lernen sie sich auf einer Weltreise kennen. In Myanmar treffen sie sich, in Mexiko werden sie Freunde, in Kolumbien entwickeln sie ihre Idee – ganz orientiert am eigenen Bedarf: Shampoo und Duschgel in fester Form, eine 2-in-1-Lösung ganz ohne Flaschen oder sonstige Plastikverpackung. Das, hätten sie sich gedacht, wäre gleichzeitig handlich für Reisende und gut für die Umwelt.

Große Ahnung von Chemie hätten sie nicht gehabt, so die Gründer, stattdessen Ehrgeiz, und so nahm das Projekt Duschbrocken seinen Lauf. Ein halbes Jahr lang hätten sie an ihrer Idee getüftelt, sie dann als Crowdfunding-Kampagne auf Startnext vorgestellt. Das Ergebnis von rund 2.000 Unterstützern habe sie selbst überrascht, die knapp 50.000 Euro an Kapital seien die Grundlage für ihr Unternehmen gewesen.

Auch ihre weitere Gründungsgeschichte hat echten Garagencharakter: Lutz und Lung besorgen sich eine Pizzaknetmaschine, eine Handpresse, starten auf 30 Quadratmetern ihre Seifenküche. Sie produzieren, verpacken und versenden Tag und Nacht, bis sie schließlich ihre „Schaumstation“ für Versand, Büro und Lager eröffnen können. Die Produktion wird in eine Stuttgarter Seifenmanufaktur verlegt, heute würden die Duschbrocken gemeinsam mit Produktionspartnern in Deutschland und Österreich hergestellt.

Auf der Suche nach Kapital – und einem Vertriebspartner

Mit ihrem festen Shampoo-Duschgel, dass sie in den Duftnoten Frucht, Cocos oder Minze für jeweils zehn Euro anbieten, wollen die beiden Gründer besonders beim Thema Nachhaltigkeit punkten. Der Duschbrocken, das versichern sie, enthalte weder Mikroplastik noch Palmöl, werde ohne Tierversuche getestet und komme in einer vollständig abbaubaren Verpackung.

Damit sie ihr Produkt in den Markt bringen, brauchen Johannes Lutz und Christoph Lung derzeit vor allem zwei Dinge: weiteres Kapital und einen guten Vertriebspartner. Deshalb wollen sie ihre Idee in der Vox-Show „Die Höhle der Löwen“ vorstellen. Für 250.000 Euro würden sie zehn Prozent ihrer Anteile abgeben. Macht eine stattliche Bewertung von zweieinhalb Millionen Euro.

Wichtig für den weiteren Erfolg dürfte derweil vor allem sein: Wie schnell es den beiden Gründern gelingt, ihre Marke bekannt zu machen. Denn wenn das Produkt Anklang bei den Käufern findet, wird es schnell von anderen Anbietern kopiert werden – durch Patente werden sich Lung und Lutz ihre Erfindung kaum sichern können. Deswegen ist in Sachen Marketing und Vertriebsnetz Eile geboten.

